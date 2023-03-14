«Урал» не проигрывает 16 матчей. У команды Гончаренко 10 побед и 6 ничьих с сентября

«Урал» под руководством не проигрывает с 17 сентября.

Сегодня команда сыграла вничью со « » (1:1) в Фонбет Кубке России.

Последнее поражение клуб из Екатеринбурга потерпел в начале осени от «Ахмата» в Мир . С тех пор у него 10 побед и 6 ничьих (здесь учитывается и кубковый матч с ЦСКА, завершившийся со счетом 0:0 в основное время, но выигранный «Уралом» по пенальти).

Следующий матч « » состоится 18 марта – дома против «Динамо» в чемпионате.

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