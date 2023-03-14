«Урал» не проигрывает 16 матчей. У команды Гончаренко 10 побед и 6 ничьих с сентября

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Виктор Гончаренко Футбол

«Урал» под руководством Виктора Гончаренко не проигрывает с 17 сентября.

Сегодня команда сыграла вничью со «Спартаком» (1:1) в Фонбет Кубке России.

Последнее поражение клуб из Екатеринбурга потерпел в начале осени от «Ахмата» в Мир РПЛ. С тех пор у него 10 побед и 6 ничьих (здесь учитывается и кубковый матч с ЦСКА, завершившийся со счетом 0:0 в основное время, но выигранный «Уралом» по пенальти).

Следующий матч «Урала» состоится 18 марта – дома против «Динамо» в чемпионате.

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27 комментариев

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Кирилл Голивец
Ответ ro44an.siz
Не понимаю восторгов по автобусу Гончаренко. Обычный автобус, сам не играет и другим не дает. Так все его клубы играли начиная с Батэ. Результат есть какой никакой, но на игру смотреть тошно. Помню Уфа Спартак обыграла 1:0, за счет 1 момента. При владении 20 процентов.
автобус, где оттянутый нап Влут играет второго опорника?
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ro44an.siz
Не понимаю восторгов по автобусу Гончаренко. Обычный автобус, сам не играет и другим не дает. Так все его клубы играли начиная с Батэ. Результат есть какой никакой, но на игру смотреть тошно. Помню Уфа Спартак обыграла 1:0, за счет 1 момента. При владении 20 процентов.
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soldat2212
Ответ Ветер
Физрук по мнению зашоренных.
О, великий тренер для андердогов. Серьёзное достижение сидеть у своих ворот попа к попе и пропускать 1 гол при xg 4.
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Ростовский
Ответ Хозяин патриотов
Гончаренко в Урале проводит просто феноменальную работу. Так преобразовать команду, не обладающую большими ресурсами и которая шла на дне таблицы... Из похожего вспоминается разве что приход Бердыева в Ростов, который на тот момент был одной ногой в ФНЛ. Еще был Федотов в Сочи, но там все же возможностей у клуба побольше, чем у двух вышеназванных.
Та история с Ростовом совсем не похожа, так как Урал середняк обычный. А Ростов за чемпионство боролся и Аяксы с Баварками выносил в ЛЧ.
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КБ Сергей
Ну, Ганчаренко, безусловно хорош, однако, сегодня не проиграть, опять помог судья. Две ничьих, вместо двух поражений. Статистика - это не всегда объективная оценка. Удачи Уралу в чемпионате. Симпатичная команда.
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Михаил Торотадзе
Урал очень крут
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Karel
Ответ Хозяин патриотов
Гончаренко в Урале проводит просто феноменальную работу. Так преобразовать команду, не обладающую большими ресурсами и которая шла на дне таблицы... Из похожего вспоминается разве что приход Бердыева в Ростов, который на тот момент был одной ногой в ФНЛ. Еще был Федотов в Сочи, но там все же возможностей у клуба побольше, чем у двух вышеназванных.
)) Черевченко, Червченко конечно. Игорь Черевченко.
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Spartakus1984
Ответ ro44an.siz
Не смотрел другие матчи Урала, но со Спартаком оба матча должны были проиграть, но не проиграли из-за спорного судейства
В этом матче не могу сказать что Спартак был на голову сильнее Урала,моментов убойных то было не атк много у нас.А судей уже надоело обсуждать.
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Karel
Ответ Хозяин патриотов
Гончаренко в Урале проводит просто феноменальную работу. Так преобразовать команду, не обладающую большими ресурсами и которая шла на дне таблицы... Из похожего вспоминается разве что приход Бердыева в Ростов, который на тот момент был одной ногой в ФНЛ. Еще был Федотов в Сочи, но там все же возможностей у клуба побольше, чем у двух вышеназванных.
Еще Червиченко в Химках. После прихода Червиченко только Семак с Зенитом набрал больше очков, и то буквально на 1 - 2.
За последние 11 туров, с 11 сентября, только Семак набрал больше. Спартак столько же, остальные меньше.
24 очка за последние 11 туров, чемпионский график, более 2 очков за матч.
Феноменальный результат.
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Kudim41
Ответ Carlos
Гончаренко больше топ всё таки чем середняк Постоянно это доказывает 🔝🏆
Вообще не понимаю откуда сомнения были в том, что он не топ?
В цска с посредственной командой он показал крутой результат, потом начался синдром завышенных ожиданий! Ну вот после Глнчаренко ЦСКА и близко не подошёл к его успехам, несмотря на качественное усиление!!
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Osodj Djhshs
Просто зверь. Учитывая амбиции, состав и бюджет скромного клуба
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ro44an.siz
Ответ Кирилл Голивец
у них две травмы ключевых игроков в опорной, делайте скидку еще и на это
А у Спартака Соболева, Николсона, Мозеса, Умярова и т. д.
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ro44an.siz
Ответ Карина Кулина
А как же красная карточка, которую должны были показать игроку Спартака в первом матче?
Обычный фол, какая красная? Пеналя достаточно и ж. к.
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maryat
Если бы Гончаренко с начала сезона тренировал Урал, он бы сейчас был на первом месте
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Carlos
Гончаренко больше топ всё таки чем середняк
Постоянно это доказывает 🔝🏆
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Кирилл Голивец
Ответ ro44an.siz
Не смотрел другие матчи Урала, но со Спартаком оба матча должны были проиграть, но не проиграли из-за спорного судейства
у них две травмы ключевых игроков в опорной, делайте скидку еще и на это
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Карина Кулина
Ответ ro44an.siz
Не смотрел другие матчи Урала, но со Спартаком оба матча должны были проиграть, но не проиграли из-за спорного судейства
А как же красная карточка, которую должны были показать игроку Спартака в первом матче?
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Кирилл Голивец
Ответ Хозяин патриотов
Гончаренко в Урале проводит просто феноменальную работу. Так преобразовать команду, не обладающую большими ресурсами и которая шла на дне таблицы... Из похожего вспоминается разве что приход Бердыева в Ростов, который на тот момент был одной ногой в ФНЛ. Еще был Федотов в Сочи, но там все же возможностей у клуба побольше, чем у двух вышеназванных.
я еще селекционеров отмечу в разные годы. Каштанов, Бевеев, Егорычев - все заходили с какого-то дна и очень круто прогрессировали до уровня крепких игроков РПЛ
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fregat96
Не задрожали при 0-1, не бросили играть и сравняли. Юшин опять не забил Спартаку из убойной позиции. Помазун лучший, он и так то был хорош, но при Ганчаренко появилась какая то солидность, неспроста попал в сборную. Пролечатся Газик с Шатом и появится бОльшая вариативность. С Динамо будет очень интересно.
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Владимир Типеев
Абаскалю предстоит предстоит хорошенько подумать перед ответной игрой с Уралом. Пока у нас не всё так гладко с ними. Будем надеяться на лучшее.
P.S. ВПЕРЁД СПАРТАК !!!
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RSI
Браво, Михалыч! Вернулся!
+11
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alexman1996
26.11.2022: "Урал при Гончаренко не проигрывает 11 матчей подряд – с сентября."

Иксперты спортса: "Ой, да подумаешь, да он всегда хорошо начинает, да просто с календарём повезло, да вот сейчас картошка свои сборы проведёт и сдуется после возобновления сезона".

Что с лицом, чуваки?))))
+8
-1
+7
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Андрей Баженов
Интересная игра ждëт нас в Екатеринбурге! Заруба будет.
+2
0
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Карина Кулина
Интересно увидеть статистику по остальным сериям без поражений. Какое место занимает эта серия "Урала", сколько до первого места и т. д)
+3
0
+3
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Ветер
Физрук по мнению зашоренных.
+22
-1
+21
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