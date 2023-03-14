«Урал» не проигрывает 16 матчей. У команды Гончаренко 10 побед и 6 ничьих с сентября
«Урал» под руководством Виктора Гончаренко не проигрывает с 17 сентября.
Сегодня команда сыграла вничью со «Спартаком» (1:1) в Фонбет Кубке России.
Последнее поражение клуб из Екатеринбурга потерпел в начале осени от «Ахмата» в Мир РПЛ. С тех пор у него 10 побед и 6 ничьих (здесь учитывается и кубковый матч с ЦСКА, завершившийся со счетом 0:0 в основное время, но выигранный «Уралом» по пенальти).
Следующий матч «Урала» состоится 18 марта – дома против «Динамо» в чемпионате.
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За последние 11 туров, с 11 сентября, только Семак набрал больше. Спартак столько же, остальные меньше.
24 очка за последние 11 туров, чемпионский график, более 2 очков за матч.
Феноменальный результат.
В цска с посредственной командой он показал крутой результат, потом начался синдром завышенных ожиданий! Ну вот после Глнчаренко ЦСКА и близко не подошёл к его успехам, несмотря на качественное усиление!!
Постоянно это доказывает 🔝🏆
P.S. ВПЕРЁД СПАРТАК !!!
Иксперты спортса: "Ой, да подумаешь, да он всегда хорошо начинает, да просто с календарём повезло, да вот сейчас картошка свои сборы проведёт и сдуется после возобновления сезона".
Что с лицом, чуваки?))))