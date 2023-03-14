Месси может перейти в Саудовскую Аравию, если будет зарабатывать больше Роналду. Его отец потребовал у «Аль-Хилаля» 600 млн евро за 2 года (El Chiringuito)
Лионель Месси может перейти в чемпионат Саудовской Аравии при очень выгодном предложении.
Как сообщил журналист El Chiringuito Хайме Астрайн, аргентинский форвард может присоединиться к саудовскому клубу, если будет зарабатывать больше, чем Криштиану Роналду.
Утверждается, что отец футболиста Хорхе Месси потребовал у «Аль-Хилаля» выплатить Лионелю 600 миллионов евро за два года. В окружении Месси считают, что более высокая зарплата, чем у Роналду, полностью оправдана тем фактом, что аргентинец моложе португальца на два года.
Ранее сообщалось, что общая сумма доходов Криштиану Роналду в «Аль-Насре» составит 200 миллионов евро в год.
В 22 матчах текущего сезона Лиги 1 Месси забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
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Так уже очевидно, что они будут писать: Лео имеет право, он выиграл ЧМ, а теперь доигрывает в свое удовольствие!!1! Он ушёл по-нормальному, а не как фрукт, блаблабла, ржут над Кришем из-за того, что он токсик, блаблабла. Лео и тут уделал, зарабатывает 600 млн, это говорит обо всем, блаблабла
😂😂😂
Причем и про разницу в возрасте, и про вылеты в 1/8 - забудут про всё, как это было с теми же пенками и голом в пустые на время ЧМ)) и что отвергали аргументы про заслуженную з/п - тож
обыкновенные лицемеры
Но вдвойне буду ржать с них и новых отмаз, если Лео перейдёт туда, а Криш вдруг уйдёт в аренду в Ньюкасл😂