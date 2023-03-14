Месси может перейти в Саудовскую Аравию, если будет зарабатывать больше Роналду. Его отец потребовал у «Аль-Хилаля» 600 млн евро за 2 года (El Chiringuito)

может перейти в чемпионат Саудовской Аравии при очень выгодном предложении.

Как сообщил журналист El Chiringuito Хайме Астрайн, аргентинский форвард может присоединиться к саудовскому клубу, если будет зарабатывать больше, чем .

Утверждается, что отец футболиста потребовал у « » выплатить Лионелю 600 миллионов евро за два года. В окружении Месси считают, что более высокая зарплата, чем у Роналду, полностью оправдана тем фактом, что аргентинец моложе португальца на два года.

Ранее сообщалось, что общая сумма доходов Криштиану Роналду в « » составит 200 миллионов евро в год.

В 22 матчах текущего сезона Лиги 1 Месси забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

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