Месси может перейти в Саудовскую Аравию, если будет зарабатывать больше Роналду. Его отец потребовал у «Аль-Хилаля» 600 млн евро за 2 года (El Chiringuito)

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Хорхе Месси Футбол

Лионель Месси может перейти в чемпионат Саудовской Аравии при очень выгодном предложении. 

Как сообщил журналист El Chiringuito Хайме Астрайн, аргентинский форвард может присоединиться к саудовскому клубу, если будет зарабатывать больше, чем Криштиану Роналду

Утверждается, что отец футболиста Хорхе Месси потребовал у «Аль-Хилаля» выплатить Лионелю 600 миллионов евро за два года. В окружении Месси считают, что более высокая зарплата, чем у Роналду, полностью оправдана тем фактом, что аргентинец моложе португальца на два года. 

Ранее сообщалось, что общая сумма доходов Криштиану Роналду в «Аль-Насре» составит 200 миллионов евро в год

В 22 матчах текущего сезона Лиги 1 Месси забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач. Его статистику можно найти здесь

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68 комментариев

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Андрей Матушкин
Нормально так батя затребовал! А что не полцарства и принцессу в придачу?
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Александра Александрова
Ответ DolJun
было бы круто. хотя бы ради того, чтобы глянуть как местные кулес в комментах опять меняют пару обуви, говоря что это другое)
Чемпионат пустыни будет всегда чемпионатом пустыни, кто бы туда не перешел , а что другое , у тебя интеллекта не хватает чтобы понять что топ 5 чемпионов это другой уровень , хотя о чем я говорю , болеть за автобус могут разве люди с интеллектом ))
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Рустам Атаев
Ответ Бухгалтер2021
какой жадный человек
отдых бывает???
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Рустам Атаев
Ответ rcbkz6mrtd
Веселье ))) новое соревнование между великими, кому шейхи заплатят больше )))
Веселье насколько я понимаю это уже другая история
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Рустам Атаев
Ответ Romanian_Daddy
«Но это другое» скажут свидетели Месси
ты свидетельство
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Рустам Атаев
Ответ S100 Winner
Пешеходство и харчки на поле за 600 лямов во время мирового кризиса. Спешите видеть и рукоплескать "гениальному" волшебнику, испоряющемуся в важных матчах
не даёшь?
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Бухгалтер2021
какой жадный человек
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Рустам Атаев
не перейдет даже если будет получать больше
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Антон Орехов
задоцелуи начинайте целовать пешехода!
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bpfx5h6vrf
Ответ DolJun
а какой вариант был у месси когда он уходил из барсы? кроме псж никто даже свободным агентом не взял) даже пеп почему-то не решился)
Уход из барсы был неожиданностью для всех. Даже для самого Месси.
(а то вдруг кто-то воспринимает ваши комменты всерьез)
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King_X
Ответ DolJun
было бы круто. хотя бы ради того, чтобы глянуть как местные кулес в комментах опять меняют пару обуви, говоря что это другое)
Пхахаха
Так уже очевидно, что они будут писать: Лео имеет право, он выиграл ЧМ, а теперь доигрывает в свое удовольствие!!1! Он ушёл по-нормальному, а не как фрукт, блаблабла, ржут над Кришем из-за того, что он токсик, блаблабла. Лео и тут уделал, зарабатывает 600 млн, это говорит обо всем, блаблабла
😂😂😂

Причем и про разницу в возрасте, и про вылеты в 1/8 - забудут про всё, как это было с теми же пенками и голом в пустые на время ЧМ)) и что отвергали аргументы про заслуженную з/п - тож
обыкновенные лицемеры

Но вдвойне буду ржать с них и новых отмаз, если Лео перейдёт туда, а Криш вдруг уйдёт в аренду в Ньюкасл😂
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CM1
Ответ tyuiop tyuiop
тукан
Неясыть. На "ь"...
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Константин Кв
Ответ Рашпель793
И тогда "пустыня" и "верблюжий чемпионат" в одно мгновение превратится в топ-чемпионат, играть в котором очень сложно и уровень его поднимется примерно до топ-5, как нынче происходит с лигой фермеров, которая ещё пару лет назад у местных отбитышей была кладбищем карьеры Неймара, а голы Мбаппе и прочих делились на 2 😆
И МЛС и Чемпионат Китая никуда не поднялись и так и остаются на обочине мировой футбольной жизни. Хоть в них вкладывали дай бог каждому.
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DolJun
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
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это легко опровергнуть - нужно просто зайти на ветки челси) а вот то, что тебя задевает правда - это забавно)
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Экспертное мнение
Ответ Gorbunov Ivan
где фанатики месси которые утверждают что лео никогда не поведётся на деньги?
А что, переход уже состоялся? Сейчас в этом нет никакого смысла, Месси спокойно может уехать в Аравию и в 40 лет. Выгоднее в Европе поиграть бесплатно, всё равно даже в 40 лет ему предложат больше, чем Кришу.
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DolJun
Ответ Sevuska
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исчезнет? я думаю он со своим экспертным мнением легко поменяет точку зрения, ведь это будет другое)
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CM1
Ответ Mega• Battman
тетерев , на "В"
Воробей. Вам на "й"...
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Александра Александрова
600 как то мало , 1 миллиард минимум , если за восковую бесполезную мумию заплатили 500 ))).
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Sevuska
Ответ DolJun
было бы круто. хотя бы ради того, чтобы глянуть как местные кулес в комментах опять меняют пару обуви, говоря что это другое)
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DolJun
Ответ Экспертное мнение
Этого скорее всего не будет, а вот твоя быстрая смена обуви после переходов Стерлинга и Энцо Фернандеса, уже факт
почему ты пытаешься сменить тему? твоя осторожность как бы намекает что такая вероятность существует) твои комменты не раз давали понять, что из-за месси ты и барсу продашь, неужели тебя задел пассаж про переобувание?) для тебя ж это не впервой)
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ DolJun
было бы круто. хотя бы ради того, чтобы глянуть как местные кулес в комментах опять меняют пару обуви, говоря что это другое)
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Игорь Климов
Ответ Рашпель793
И тогда "пустыня" и "верблюжий чемпионат" в одно мгновение превратится в топ-чемпионат, играть в котором очень сложно и уровень его поднимется примерно до топ-5, как нынче происходит с лигой фермеров, которая ещё пару лет назад у местных отбитышей была кладбищем карьеры Неймара, а голы Мбаппе и прочих делились на 2 😆
Никогда этот дворовый чемпионат Саудовской Аравии, не будет у всех вменяемых людей считаться достойной лигой.
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S100 Winner
Пешеходство и харчки на поле за 600 лямов во время мирового кризиса. Спешите видеть и рукоплескать "гениальному" волшебнику, испоряющемуся в важных матчах
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Gorbunov Ivan
где фанатики месси которые утверждают что лео никогда не поведётся на деньги?
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Экспертное мнение
Ответ DolJun
было бы круто. хотя бы ради того, чтобы глянуть как местные кулес в комментах опять меняют пару обуви, говоря что это другое)
Этого скорее всего не будет, а вот твоя быстрая смена обуви после переходов Стерлинга и Энцо Фернандеса, уже факт
+4
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