НХЛ. «Рейнджерс» принимают «Вашингтон», «Питтсбург» играет с «Монреалем», «Нью-Джерси» против «Тампы»
«Рейнджерс» принимают «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Питтсбург» сыграет с «Монреалем», «Нью-Джерси» встречается с «Тампой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 марта, 02.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 15 марта, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 15 марта, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 15 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 15 марта, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 15 марта, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 15 марта, 03.30, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 15 марта, 04.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 15 марта, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 15 марта, 05.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 15 марта, 05.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 15 марта, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Он же чётко написал - моё болото.. вот ямы.. вот покосившийся ларек где журналы продают.. всё ободрано..
Но родное! Здесь я знаю каждую яму, и даже под джейсевенем ночью могу идти с закрытыми глазами..
Здесь я дома!
А что Германия? Кто я там буду? Очередной сноб ходящий в Старбакс и ездящий на 911 gts..?
Не нужно ему всего этого..
Причем он с такой гордостью пишет про имеющиеся у него эти блага цивилизации, будто это такая вселенская роскошь, которая отсутствует у среднестатистического европейца или американца
Давай Монреаль, Нэшвилл, Эдмонтон побеждай..
Айлендерсам помогай!
Саня.. Ты там Хенкелем запасся?
Счастья у человека в жизни, немного Хенкеля и hdmi подсоеденненый к 53 дюймовой панели..
А я с ним о высоком.. О Ницше пытался темы поднимать..
Не пошло..
Но есть у меня по этому поводу сомнения..
Мне кажется, тренер Ламберт дал команде меньше нагрузок после важных игр с Детройтом, Баффоло и Пингвинами.. Это были важные игры и мы их забрали..
Сейчас команда в функциональной яме.. И это будет продолжаться ещё пару игр..
Ну а с 72 игры будем уже вкатываться по полной и выносить всё, что движется.. Там кстати впереди две игры с Вашингтонскими..
Верю в Бо, вратарский тандем, защиту и схемы тренера Ламберта!
Айлендерс!
https://twitter.com/JFreshHockey/status/1630656545661788165
7в22
приятного просмотра...
Жир не пройдёт!