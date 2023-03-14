НХЛ. «Рейнджерс» принимают «Вашингтон», «Питтсбург» играет с «Монреалем», «Нью-Джерси» против «Тампы»

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«Рейнджерс» принимают «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург» сыграет с «Монреалем», «Нью-Джерси» встречается с «Тампой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Каролина – Виннипег
Дата проведения
15 марта, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Тампа-Бэй
Дата проведения
15 марта, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Вашингтон
Дата проведения
15 марта, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Вегас
Дата проведения
15 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Монреаль
Дата проведения
15 марта, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Детройт
Дата проведения
15 марта, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Бостон
Дата проведения
15 марта, 03.30, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Оттава
Дата проведения
15 марта, 04.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Калгари
Дата проведения
15 марта, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Даллас
Дата проведения
15 марта, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Айлендерс
Дата проведения
15 марта, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Коламбус
Дата проведения
15 марта, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

30 комментариев

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Суворов Антон
Ответ Фанат Ференцвароша
Про джейсевен забыл))) Причем он с такой гордостью пишет про имеющиеся у него эти блага цивилизации, будто это такая вселенская роскошь, которая отсутствует у среднестатистического европейца или американца
Это он сквозь слезы пишет..

Он же чётко написал - моё болото.. вот ямы.. вот покосившийся ларек где журналы продают.. всё ободрано..

Но родное! Здесь я знаю каждую яму, и даже под джейсевенем ночью могу идти с закрытыми глазами..
Здесь я дома!

А что Германия? Кто я там буду? Очередной сноб ходящий в Старбакс и ездящий на 911 gts..?

Не нужно ему всего этого..
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Фанат Ференцвароша
Ответ hhlg
Тут прикол не в J7/Henkel, а в том, что мамой клянусь обещали не будет, а в итоге всё есть. Гыгы ;)
Ну хенкель обещали в конце месяца полностью закрыть в России. Логично, что сейчас его найти пока можно
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hhlg
Ответ Фанат Ференцвароша
Про джейсевен забыл))) Причем он с такой гордостью пишет про имеющиеся у него эти блага цивилизации, будто это такая вселенская роскошь, которая отсутствует у среднестатистического европейца или американца
Тут прикол не в J7/Henkel, а в том, что мамой клянусь обещали не будет, а в итоге всё есть. Гыгы ;)
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Jeff Lebowski
Есть ощущение, что Сантёр воткнёт.
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hhlg
Ответ Фанат Ференцвароша
Так я и есть администратор. Не помнишь, что барен писал?
Не, мне слуги не нужны, давай адрес хозяина ;)
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hhlg
Ответ Фанат Ференцвароша
За 17 лет лишь 1 выход дальше второго раунда. Вот и вся история шмалялки в НХЛ!
Кубок то взял?
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Фанат Ференцвароша
Ответ Суворов Антон
Как вижу Ижевского в комментариях, так хочется спросить.. Саня.. Ты там Хенкелем запасся? Счастья у человека в жизни, немного Хенкеля и hdmi подсоеденненый к 53 дюймовой панели.. А я с ним о высоком.. О Ницше пытался темы поднимать.. Не пошло..
Про джейсевен забыл)))
Причем он с такой гордостью пишет про имеющиеся у него эти блага цивилизации, будто это такая вселенская роскошь, которая отсутствует у среднестатистического европейца или американца
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Фанат Ференцвароша
Ответ hhlg
Кстати, а админы на спам реагируют? Мы уже 2 недели читаем про hdmi. Аналия, куда ты там пишешь, чтобы внимание обратили? ;)
Так я и есть администратор. Не помнишь, что барен писал?
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Фанат Ференцвароша
Ответ hhlg
Сравните ветку вчера и сегодня. Вот что унижение Айлов Вашингтоном 5-1 на UBS Arena сделало с Аналией и Суворовым ;)
За 17 лет лишь 1 выход дальше второго раунда. Вот и вся история шмалялки в НХЛ!
+2
-1
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Суворов Антон
Так же сегодня поддержу Монреаль, Нэшвилл, Эдмонтон..

Давай Монреаль, Нэшвилл, Эдмонтон побеждай..

Айлендерсам помогай!
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-2
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hhlg
Кстати, а админы на спам реагируют? Мы уже 2 недели читаем про hdmi. Аналия, куда ты там пишешь, чтобы внимание обратили? ;)
+1
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+1
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hhlg
Сравните ветку вчера и сегодня. Вот что унижение Айлов Вашингтоном 5-1 на UBS Arena сделало с Аналией и Суворовым ;)
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ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
Ответ Фанат Ференцвароша
Овечкин и Кузнецов 0+0 и минуса! Заряжаю хату!
так хат больше нет, понимаешь. не осталось
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Суворов Антон
Как вижу Ижевского в комментариях, так хочется спросить..

Саня.. Ты там Хенкелем запасся?

Счастья у человека в жизни, немного Хенкеля и hdmi подсоеденненый к 53 дюймовой панели..

А я с ним о высоком.. О Ницше пытался темы поднимать..

Не пошло..
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Суворов Антон
Сегодня LA.. Хотелось бы написать, что LA попадёт под разъярённых Айлендерс..

Но есть у меня по этому поводу сомнения..

Мне кажется, тренер Ламберт дал команде меньше нагрузок после важных игр с Детройтом, Баффоло и Пингвинами.. Это были важные игры и мы их забрали..

Сейчас команда в функциональной яме.. И это будет продолжаться ещё пару игр..

Ну а с 72 игры будем уже вкатываться по полной и выносить всё, что движется.. Там кстати впереди две игры с Вашингтонскими..

Верю в Бо, вратарский тандем, защиту и схемы тренера Ламберта!

Айлендерс!
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Direct free kick
Ответ Фанат Ференцвароша
Там Панарина и Кейна развели по разным звеньям. Увы, но коркинец не оправдывает ожиданий и не набирает должное кол во очков, имея в своём звене тащера и топового прокачивателя, который пкд 24/7 выводит коркинца на пустые ворота, но тот благополучно порит моменты
То что Кэйн пешеход тебя устраивает?
https://twitter.com/JFreshHockey/status/1630656545661788165
0
-1
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Фанат Ференцвароша
А, ну и Айлам надо бы исправиться за поражение в последней игре. Соперник сложный. Но острова обычно выходят на лёд с огромным желанием после поражений. Так что ожидаем достойную битву!
0
-2
-2
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Фанат Ференцвароша
Овечкин и Кузнецов 0+0 и минуса! Заряжаю хату!
+1
-4
-3
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IrbIS
и писали они письма длинные...
7в22
приятного просмотра...
0
-2
-2
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Direct free kick
Больше года Овечкин не забивает НЙ Рейнджерс, это ненормально. Так что полный вперёд!
0
-3
-3
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Direct free kick
Go Red Wings, go!
0
-3
-3
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Фанат Ференцвароша
Там Панарина и Кейна развели по разным звеньям. Увы, но коркинец не оправдывает ожиданий и не набирает должное кол во очков, имея в своём звене тащера и топового прокачивателя, который пкд 24/7 выводит коркинца на пустые ворота, но тот благополучно порит моменты
0
-3
-3
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sk0208827
Let’s go Pens!!!
+3
-1
+2
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e1ther - e1ther
Ответ Фанат Ференцвароша
Да простит меня всевышний))) Let’s go Rangers!
нет уж,пардоньте,не сегодня)
+1
-1
0
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Фанат Ференцвароша
Против Овечкина и Вашингтона!

Жир не пройдёт!
0
-1
-1
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