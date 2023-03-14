«Спартак» не проигрывает 5 матчей – 3 победы, 2 ничьих

« » продлил серию без поражений до 5 матчей.

Команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с « » (1:1) в Фонбет Кубке России.

В последний раз московский клуб проигрывал 27 ноября – «Зениту» по пенальти в Кубке. С тех пор у него 3 победы и 2 ничьих.

Далее красно-белые выступят в гостях у «Оренбурга» в Мир – это случится 18 марта.

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