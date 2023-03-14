«Спартак» не проигрывает 5 матчей – 3 победы, 2 ничьих

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» продлил серию без поражений до 5 матчей.

Команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с «Уралом» (1:1) в Фонбет Кубке России.

В последний раз московский клуб проигрывал 27 ноября – «Зениту» по пенальти в Кубке. С тех пор у него 3 победы и 2 ничьих.

Далее красно-белые выступят в гостях у «Оренбурга» в Мир РПЛ – это случится 18 марта.

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18 комментариев

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Михаил Торотадзе
Ответ kostya zhuravlev
Тактика Урала мелкого фола просто раздражала. Сам не играл и Спартаку не давал. В любом случае надо забивать. Удачи в Екатеринбурге.
фолов было ниже среднего, Урал прессинговал всю игру, играл жёстко, но чаще всего в рамках...
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Sektant86
Друзья, помогите Абаскалю найти Бальде!)
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kostya zhuravlev
Тактика Урала мелкого фола просто раздражала. Сам не играл и Спартаку не давал. В любом случае надо забивать. Удачи в Екатеринбурге.
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bevooch
Четыре подряд игры дома за две недели и всё - поля нет. Ужасный газон. А высоких в составе нет, потому что драчуны. Тоска.
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smiakishev
Ответ Artem Piatkov
Ну чем не величие? Правда, не обыграть Урал дома это конечно так себе результат, ну да ладно..
Должен уже привыкнуть, Урал почти каждый год у Спартачка очки в Москве отжимает
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bevooch
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Ваш Зенит из нижней сетки играет завтра.
+3
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Владислав Булгаков
Ответ ART DK
По пенальти конечно просто цирк. Ну как если вы ставите такой же 3 дня назад , и не назначать такой же сегодня?! Мелешин сегодня очень слабую игру провел , наелся к минуте 60 , при этом Бальде Абаскаль упорно не выпускает даже на замену. Честно говоря не понимаю этого решения , на предсезонке Кейта был в порядке . Если у него микротравма так и скажите. Свои 30-40 минут по мне он точно заслужил
Сейчас набегут и скажут что это другое)))
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Александр Сырчин
Ответ Владислав Постников
А «Урал» 16 матчей уже не проигрывает, но об этом новости не написали)
Написали в ту же минуту. Будьте внимательнее.
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Владислав Постников
А «Урал» 16 матчей уже не проигрывает, но об этом новости не написали)
+2
-5
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ART DK
По пенальти конечно просто цирк. Ну как если вы ставите такой же 3 дня назад , и не назначать такой же сегодня?! Мелешин сегодня очень слабую игру провел , наелся к минуте 60 , при этом Бальде Абаскаль упорно не выпускает даже на замену. Честно говоря не понимаю этого решения , на предсезонке Кейта был в порядке . Если у него микротравма так и скажите. Свои 30-40 минут по мне он точно заслужил
+16
0
+16
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Marat82
Ходят по полю пешком, пока не пропустят, а потом бегать начинают, до новогодней паузы не так играли(((
0
-1
-1
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Ви Ков
Каманцев, увольняйся!

Судьи деградировали уже ниже плинтуса
+7
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Зелёный гопник
Все таки обладатель кубка Матч-Премьер😁
0
-3
-3
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argentina10
обалденная игрушка, с удовольствием посмотрел....спасибо парням за вечер!!!
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Давид Agabekyan
Ответ Artem Piatkov
Ну чем не величие? Правда, не обыграть Урал дома это конечно так себе результат, ну да ладно..
Дважды не обыграть Урал дома
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Виталий
Плохой результат , в Екатеринбурге будет не легче
+5
-1
+4
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Спартак сила
Спартак машина
0
-2
-2
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Artem Piatkov
Ну чем не величие?
Правда, не обыграть Урал дома это конечно так себе результат, ну да ладно..
+2
-6
-4
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