СКА сыграет с «Торпедо» во втором раунде Кубка Гагарина, ЦСКА встретится «Локомотивом»

СКА и « » встретятся в полуфинале Западной конференции.

Это стало известно после того, как ЦСКА обыграл «Северсталь» (5:3) в седьмом матче и выиграл серию первого раунда Кубка Гагарина со счетом 4-3.

СКА обыграл минское «Динамо» (4-2 в серии) в первом раунде, «Торпедо» победило московское «Динамо» (4-2 в серии). Серия начнется на домашней площадке питерского клуба.

сыграет с « » во втором раунде Кубка Гагарина.

Ярославская команда выиграла у «Витязя» (4-1 в серии) в первом раунде. Серия ЦСКА – «Локомотив» начнется на домашнем льду московского клуба.