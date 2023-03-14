СКА сыграет с «Торпедо» во втором раунде Кубка Гагарина, ЦСКА встретится «Локомотивом»

Теги ЦСКА Локомотив СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

СКА и «Торпедо» встретятся в полуфинале Западной конференции.

Это стало известно после того, как ЦСКА обыграл «Северсталь» (5:3) в седьмом матче и выиграл серию первого раунда Кубка Гагарина со счетом 4-3.

СКА обыграл минское «Динамо» (4-2 в серии) в первом раунде, «Торпедо» победило московское «Динамо» (4-2 в серии). Серия начнется на домашней площадке питерского клуба.

ЦСКА сыграет с «Локомотивом» во втором раунде Кубка Гагарина.

Ярославская команда выиграла у «Витязя» (4-1 в серии) в первом раунде. Серия ЦСКА – «Локомотив» начнется на домашнем льду московского клуба.

56 комментариев

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Jeff Lebowski
С детства за Торпедо! Торпедируйте этих выскочек.
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Вадим Трекин
Ответ Andy
СКА и ЦСКА явные фавориты.
Не факт мисье Дюк,ох не факт
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Sword
Не Винодел против Марино, а Козырев против целой шайки во главе с Корешковым
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Marienburg
Ответ Russ Ivan
Профессор, вынеси мусор! Верим!
Так он в выходные закончил с этим делом, не?
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Marienburg
Ответ Booligan
За Северсталь немного обидно, но с другой стороны против колбасы им бы пришлось играть как фарму против основы, а я не помню случаев, чтобы это работало в разные стороны. А вот за Торпедо поболеем от души
А она у тебя есть?
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Marienburg
Ответ 4ndzhkv
Надеюсь Торпедо и Локо вынесут зло
Соперник Торпедо во всех отношениях достойный клуб
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Персональные данные Номер 67327384
Противостояние Профессора и 40-летнего Метросексуала. За этим будем следить
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Сергей
Ответ 4ndzhkv
Надеюсь Торпедо и Локо вынесут зло
Зло это ты за цска
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Jay Gordon
Ответ 4ndzhkv
Надеюсь Торпедо и Локо вынесут зло
Адмирал тоже надеюсь вынесет зло
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Валерий Асанов
Ответ Andy
Так и в прошлом сезоне говорили, только вот никакого впереди не видно.
Все равно верить то надо,что победы придут
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ser7777
За Волжан!!! Торпедо и Локомотив!!!! И за честную игру. Не хочется, чтобы кто то вмешивался, если у КОГО ТО, что то не будет получатся
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Матроскин52
Торпедо против СКА… Не спешите нас хоронить! В любом случае выиграет хоккей! Волжане против армейцев, две пары команд исповедующих разный хоккей с разными бюджетами… Тем интереснее противостояние! За Торпедо и Локомотив!
+3
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Sergey Smolensky
Ответ Дина Мусина
Опытный и матёрый это Роттенберг ? Надеюсь это сарказм ?)
Собственно, между ним и Ларионовым мало разницы. На клубном уровне только первые сезоны. Можно сказать, что Ларионов тоже тренировал....но тренировал он детей, ну и молодёжку. Но совсем уж разное.
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Andy
Ответ Валерий Асанов
Это как болеть будешь....
Так и в прошлом сезоне говорили, только вот никакого впереди не видно.
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Fanil Mazitov
Удачи Торпедо и Локомотиву
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собираю ком-пы
Ответ Shamarin
Не мешай ему плюсы собирать.
15 рублёвые тоже не отстают, сходу вцепились за хозяина))
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*BG*
Ответ Doronya
Надо конечно СКА и ЦСКА расформировывать в том виде в котором они сейчас существуют, с их бабками и двумя составами… Или выводить в отдельную лигу, пусть долбят себя 68 матчей для своих болельщиков, если интересно Скока уже лет смотрим этот никому не нужный финал конференции? Остальные команды на западе претендуют лишь на «достойное поражение»
Какой у ЦСКА второй состав? Фамилии в студию. ЦСКА всю эту серию играл одним и тем же составом. Только Гуськов сыграл вместо Мингачева в двух крайних играх. Больше не было никаких изменений.
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Рокко Сиффредди
СКА победит педо и ЦСКА победит... педо!
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Andy
СКА и ЦСКА явные фавориты.
+1
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Andy
Ответ Doronya
Надо конечно СКА и ЦСКА расформировывать в том виде в котором они сейчас существуют, с их бабками и двумя составами… Или выводить в отдельную лигу, пусть долбят себя 68 матчей для своих болельщиков, если интересно Скока уже лет смотрим этот никому не нужный финал конференции? Остальные команды на западе претендуют лишь на «достойное поражение»
А раз финал конференции никому не нужный, что ты тогда смотришь то? Мазохист что ли?
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siragh@yandex.ru
Ответ 4ndzhkv
Надеюсь Торпедо и Локо вынесут зло
Нет
+1
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Дина Мусина
Ответ Габорик
Опытный и матёрый тренер против начинающего свой путь в клубном хоккее Игоря Ларионова. Никитин, Шалунов, Андронов и Марченко против ЦСКА. 2 интриги на западе :)
Опытный и матёрый это Роттенберг ? Надеюсь это сарказм ?)
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Pavol Demitra
за Ларионова всей страной!
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Валерий Асанов
Ответ Andy
Что впереди то? Чемпионский кубок?))
Это как болеть будешь....
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Ратибор Добрынин
Удачи волжским клубам будем обьективны
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