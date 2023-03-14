ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026: 12 групп по 4 команды, 104 матча за 39 дней

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Совет ФИФА утвердил новый формат чемпионата мира с 2026 года.

На конгрессе Международной федерации футбола в столице Руанды Кигали утвержден формат проведения ЧМ-2026, в котором впервые примут участие 48 сборных.

Изначально 48 участников планировали разбить на 16 групп по 3 сборные в каждой. ФИФА отказалась от этой идеи в пользу формата с 12 группами по 4 команды.

Две лучшие команды из каждой группы и восемь лучших команд из занявших третьи места выйдут в 1/16 финала.

В общей сложности команды проведут 104 матча в рамках следующего чемпионата мира. Турнир продлится 39 дней.

«На основе тщательного анализа, в котором учитывались целостность спорта, здоровье игроков, разъезды команд, коммерческая и спортивная привлекательность, а также опыт команд и болельщиков, Совет ФИФА единогласно одобрил предложенную поправку.

Пересмотренный формат снижает риск сговора, гарантирует, что все команды сыграют как минимум по три матча, а также обеспечивает отдых всем соревнующимся командам», – говорится в заявлении ФИФА.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. 

Таким будет ЧМ-2026: 12 групп, плей-офф с 3-го места, +40 матчей и +11 дней

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25 комментариев

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ДудьСдулся
Бедный Журавель...
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FilinMD
Ответ Спартак сила
фифа убийца футбола
Бабки, бабки, с*ка, бабки! (Козловский)
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Nottingham Forecast
И есть ещё кончелыги даже в комментах спортс.ру, которое это одобряют, представьте)
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Бухгалтер2021
будем бабло косить
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Фут.Боль
Больше денег, ещё больше денег!!!
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серж
И кто сможет посмотреть все матчи ЧМ? Раньше даже отпуска брали, чтобы не пропустить ни одного матча, чтобы наслаждаться футболом. Катар показал, что 4 матча в день ни один человек просто не может "переварить", наступает простое отупление, никакого удовольствия. В теперь еще и на 40 дней растянули. М-да...
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error505
Убивают ЧМ
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0mertas626
Ответ MosesPray
А тебе не понравилось?
вообще да, давно так хорошо не смеялся как над этим действом)
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sprmn
Ответ j30
хорошо что мы больше не будем участвовать в этой клоунаде
https://www.youtube.com/watch?v=Zg5aKZSF9EM
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Novak
В первую очередь групповой этап серьёзно потеряет в привлекательности.
+4
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MosesPray
Ответ Жирный Лукаку
А зет-парады в Лужниках смотрел?
А тебе не понравилось?
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Гамарджоба Генацвале
Маловато команд
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0mertas626
Ответ j30
хорошо что мы больше не будем участвовать в этой клоунаде
завидую такому незамутненному, позитивному мышлению)
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ZZRM
Особенно про здоровье игроков хорошо застелили 🍜 🤡
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Роман
Будет более скучный чемпионат. А игра начнется с 1/4 плей-офф
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0mertas626
Ответ psixyec
После того как отстранили Россию, я не смотрю этот второсортный турнир, завязанный на политике.
Ник говорящий
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selso99
Сойди с ума от футбола за месяц
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j30
хорошо что мы больше не будем участвовать в этой клоунаде
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Aleksandr Dubovik
Мда, не чемпионат мира, а какойто РПЛ получается
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AlexZhano__
Через 100 лет ЧМ будет длиться 427 дней
+5
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Жирный Лукаку
Ответ psixyec
После того как отстранили Россию, я не смотрю этот второсортный турнир, завязанный на политике.
А зет-парады в Лужниках смотрел?
+4
-4
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Aleksandr Danilov
Давайте просто все сборные мира начнут и 2 победителя группы выходят в 1/48 финала. Сыграем 600 игр за 28 дней. Праздник футбола
+17
0
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Спартак сила
фифа убийца футбола
+5
-4
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psixyec
После того как отстранили Россию, я не смотрю этот второсортный турнир, завязанный на политике.
+3
-10
-7
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Эден Азаров
Ну это лучше, чем та дичь с группами по 3 сборные
+4
-3
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