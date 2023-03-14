ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026: 12 групп по 4 команды, 104 матча за 39 дней

Совет ФИФА утвердил новый формат чемпионата мира с 2026 года.

На конгрессе Международной федерации футбола в столице Руанды Кигали утвержден формат проведения ЧМ-2026, в котором впервые примут участие 48 сборных.

Изначально 48 участников планировали разбить на 16 групп по 3 сборные в каждой. ФИФА отказалась от этой идеи в пользу формата с 12 группами по 4 команды.

Две лучшие команды из каждой группы и восемь лучших команд из занявших третьи места выйдут в 1/16 финала.

В общей сложности команды проведут 104 матча в рамках следующего чемпионата мира. Турнир продлится 39 дней.

«На основе тщательного анализа, в котором учитывались целостность спорта, здоровье игроков, разъезды команд, коммерческая и спортивная привлекательность, а также опыт команд и болельщиков, Совет ФИФА единогласно одобрил предложенную поправку.

Пересмотренный формат снижает риск сговора, гарантирует, что все команды сыграют как минимум по три матча, а также обеспечивает отдых всем соревнующимся командам», – говорится в заявлении ФИФА.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Таким будет ЧМ-2026: 12 групп, плей-офф с 3-го места, +40 матчей и +11 дней

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас