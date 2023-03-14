Девушка Алонсо: «Контракт Фернандо до 2024-го станет последним, вероятнее всего»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Фернандо Алонсо может покинуть «Формулу-1» уже в следующем году.

Об этом сообщила подруга гонщика «Астон Мартин» Андреа Шлагер – репортер ServusTV.

«Сейчас у него двухлетний контракт [до конца 2024 года], и, вероятнее всего, он станет последним», – заявила журналистка.

Андреа также рассказала, что двукратный чемпион мира фактически не отдыхал в межсезонье:

«Вся зима состояла из тренировок, тенниса, лыж. Впечатляет, как он готовился по полной».

Алонсо и Шлагер встречаются с 2022 года.

Новая девушка Фернандо Алонсо – репортер с Гран-при «Ф-1». Раньше работала на Олимпиаде в Сочи и футбольном ЧМ, освещает хоккей и теннис

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12 комментариев

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iden prime
on ze gay
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RomaKhidir
О нет, девушка Алонсо, не разбивай сердце Великому Алонсо
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Grigpar
Не, не, не. Было бы здорово увидеть Алонсо гоняющего в 45-ть лет в 2026-м году. Зацепить новый регламент так сказать.
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Матрёшка Ефросиьевна
кажется Алонсо кое кого сам не продлит
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Alexandr Tarakanoff
Если пост с согласия Алонсо, то ок. Если нет, то в нынешний век соцсетей и их значимости это не самый разумный ход.
Что же касается деда, то у него каждый день может быть последним в ф1. Джипиту энджин и так далее. Если же астон будет способен бороться хотя бы за подиумы на постоянку, то карьера Фернандо может и затянуться. Скорость есть, польза есть, имя есть.
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Максим Макеев
топ обманов истории мира
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MosFzz
Пока маэстро не подтвердит лично, не поверю. Выглядит, как чушь.
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Артём Околович
ничего страшного, небольшой перерыв и вернётся в 26 к новому техническому регламенту
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Орбит Орбит
Чегооо.. пошла вон)
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Vano32rus
Её контракт с Алонсо закончится раньше
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うちはイタチ
реально, скорее девушка бывшей станет
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Антон Прокопчук
после этого девушка стала бывшей
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