Девушка Алонсо: «Контракт Фернандо до 2024-го станет последним, вероятнее всего»

Фернандо Алонсо может покинуть «Формулу-1» уже в следующем году.

Об этом сообщила подруга гонщика «Астон Мартин» Андреа Шлагер – репортер ServusTV.

«Сейчас у него двухлетний контракт [до конца 2024 года], и, вероятнее всего, он станет последним», – заявила журналистка.

Андреа также рассказала, что двукратный чемпион мира фактически не отдыхал в межсезонье:

«Вся зима состояла из тренировок, тенниса, лыж. Впечатляет, как он готовился по полной».

Алонсо и Шлагер встречаются с 2022 года.

Новая девушка Фернандо Алонсо – репортер с Гран-при «Ф-1». Раньше работала на Олимпиаде в Сочи и футбольном ЧМ, освещает хоккей и теннис

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