Девушка Алонсо: «Контракт Фернандо до 2024-го станет последним, вероятнее всего»
Фернандо Алонсо может покинуть «Формулу-1» уже в следующем году.
Об этом сообщила подруга гонщика «Астон Мартин» Андреа Шлагер – репортер ServusTV.
«Сейчас у него двухлетний контракт [до конца 2024 года], и, вероятнее всего, он станет последним», – заявила журналистка.
Андреа также рассказала, что двукратный чемпион мира фактически не отдыхал в межсезонье:
«Вся зима состояла из тренировок, тенниса, лыж. Впечатляет, как он готовился по полной».
Алонсо и Шлагер встречаются с 2022 года.
Новая девушка Фернандо Алонсо – репортер с Гран-при «Ф-1». Раньше работала на Олимпиаде в Сочи и футбольном ЧМ, освещает хоккей и теннис
Что за зверя построили для Алонсо? Почему «Астон Мартин» вдруг поехал быстрее «Мерседесов»?
Что же касается деда, то у него каждый день может быть последним в ф1. Джипиту энджин и так далее. Если же астон будет способен бороться хотя бы за подиумы на постоянку, то карьера Фернандо может и затянуться. Скорость есть, польза есть, имя есть.