не забивает в трех матчах в Саудовской Аравии подряд.

38-летний форвард сыграл 87 минут в матче 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии « » – « » (3:1) и не отменился результативными действиями. Он получил желтую карточку после окончания 1-го тайма, так как возмутился свистком во время атаки, схватил мяч руками и выбил вдаль.

Перед этим португалец не отметился результативными действиями в двух играх чемпионата – против «Аль-Батина» (3:1) и «Аль-Иттихад Джидда» (0:1).

Всего за клуб из Эр-Рияда Роналду провел 9 матчей, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас