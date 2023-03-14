У Роналду нет результативных действий в 3 матчах «Аль-Насра» подряд
Криштиану Роналду не забивает в трех матчах в Саудовской Аравии подряд.
38-летний форвард сыграл 87 минут в матче 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» – «Абха» (3:1) и не отменился результативными действиями. Он получил желтую карточку после окончания 1-го тайма, так как возмутился свистком во время атаки, схватил мяч руками и выбил вдаль.
Перед этим португалец не отметился результативными действиями в двух играх чемпионата – против «Аль-Батина» (3:1) и «Аль-Иттихад Джидда» (0:1).
Всего за клуб из Эр-Рияда Роналду провел 9 матчей, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.
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В 2006-2007 ему тоже было 38 лет.
Ахаха. Клоун.
Это действительно неплохо хехе.
Всегда писал, что порт переоцененное днище. После 2022 это осознал весь мир.
Сиу!