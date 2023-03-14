У Роналду нет результативных действий в 3 матчах «Аль-Насра» подряд

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Абха Футбол

Криштиану Роналду не забивает в трех матчах в Саудовской Аравии подряд.

38-летний форвард сыграл 87 минут в матче 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» – «Абха» (3:1) и не отменился результативными действиями. Он получил желтую карточку после окончания 1-го тайма, так как возмутился свистком во время атаки, схватил мяч руками и выбил вдаль.

Перед этим португалец не отметился результативными действиями в двух играх чемпионата – против «Аль-Батина» (3:1) и «Аль-Иттихад Джидда» (0:1).

Всего за клуб из Эр-Рияда Роналду провел 9 матчей, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.

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38 комментариев

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Мурат Фарниев
давай в Аланию.
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QWertY
Вы понимаете, что это дно не тянет даже такую убогую лигу как чемпионат Саудовской Аравии?🤣
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Манюшный
Что за дибильные новости, как огородное пугало вроде Роналду может создать голевые действия?
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Pavelaznaurov
Спекся,если после адаптации три матча без голов….
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Goofts
Ответ Совесть Черданцева
А за всем этим, мы упустили самое важное: куда пропал Талиска?
Табличка вышел на замену, поменял клубнику, который 5 раз вподряд запутался в своих ногах.
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Виктор Петров
Ответ Zidan GOAT
Не 0+0 против Реала с 2018 )
Месси натягивал твой реал в течение 15 лет, тебе этого не хватило?))))
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Совесть Черданцева
А за всем этим, мы упустили самое важное: куда пропал Талиска?
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Universal1000
Ответ Zidan GOAT
Больно наверно было ждать до 38 лет, чтобы наконец то увидеть спад величайшего?) столько лет жить в надежде на провал)
Нет, он не величайший, а переоценное полено.

https://www.youtube.com/watch?v=SbEc_ZLWuws&t=8s

В 2006-2007 ему тоже было 38 лет.

Ахаха. Клоун.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Metalloid
Ну ничего, это всё-таки сильная лига, там надо адаптироваться, это не так просто, не бедуинов же обыгрывать. Хотя стоп...
Фрукт превратился в сухофрукт😢
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Александра Александрова
Это конечно лютый позор , кто бы что не пел , я всегда говорил что Роналду без сильных партнёров и реаловских судей , которые маскировали его слабости , это бутафория футбольная !
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Zidan GOAT
Ответ Universal1000
Защитники Дамаска, Абхи и Иттихада сильнее Роналду. Это действительно неплохо хехе. Всегда писал, что порт переоцененное днище. После 2022 это осознал весь мир.
Больно наверно было ждать до 38 лет, чтобы наконец то увидеть спад величайшего?) столько лет жить в надежде на провал)
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S H A R K
Забил покер и хет-трик командам из низин таблицы, а фанаты сразу начали петь оды о возвращении вечно 7-го игрока. С более менее равными командами позорится. В добавок ещё и бомбит, как маленький подросток
+5
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Jeksan
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Некрасивые партнеры не выкатывают на пустые и не зарабатывают пенальти. Никакого уважения к спелому фрукту
Тут Криша понять можно. Все-таки красота страшная сила. А без нее даже самый сильный и спелый свежесть потеряет
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Goofts
Ответ Zidan GOAT
Не 4 подряд безрезультативных матча плей-офф ЛЧ, но тоже неплохо )
Сравнивать Реал, Баварию с футболистами 60лиги мира, которые за финики играют, у тебя есть мозг?
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Goofts
Бедный Рон, скоро ждём новое интервью у Пирса
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Universal1000
Ответ Zidan GOAT
Не 4 подряд безрезультативных матча плей-офф ЛЧ, но тоже неплохо )
Защитники Дамаска, Абхи и Иттихада сильнее Роналду.
Это действительно неплохо хехе.
Всегда писал, что порт переоцененное днище. После 2022 это осознал весь мир.
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Zidan GOAT
Ответ Виктор Петров
Не 0+0 на 5 чм )))))
Не 0+0 против Реала с 2018 )
+3
-4
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Виктор Петров
Ответ Zidan GOAT
Не 4 подряд безрезультативных матча плей-офф ЛЧ, но тоже неплохо )
Не 0+0 на 5 чм )))))
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Universal1000
Даже 76-ую лигу мира не тянет уже.

Сиу!
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Zidan GOAT
Не 4 подряд безрезультативных матча плей-офф ЛЧ, но тоже неплохо )
+4
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Бен Гаан
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Некрасивые партнеры не выкатывают на пустые и не зарабатывают пенальти. Никакого уважения к спелому фрукту
Некрасивые ))))))
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Заяцволк
Это называется "Зерошник"
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Не смотрел, но осуждаю
Ну и что? Есть кто то мб красивее?
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Che Borz
а что скажет насчет этого Морган))
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svft
здесь Кришефрукт Красивый, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами (с)
+3
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