Кубок Гагарина. «Металлург» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против «Северстали». В обеих сериях счет 3-3

Теги Металлург Мг ЦСКА Северсталь Автомобилист результаты КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

ЦСКА примет «Северсталь» в 7-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

В другом решающем матче серии «Автомобилист» сыграет с «Металлургом».

Кубок Гагарина

1-й раунд

Автомобилист – Металлург Мг
Дата проведения
14 марта, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 3-3

ЦСКА – Северсталь
Дата проведения
14 марта, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Гагарина

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dok.Polet
Интересно сегодня будет. Хотя не очень вериться, что Кони и Лисы не смогут пройти дальше. Хотя может Сева сегодня совершит чудо ? А Ромка явно мечтает об этом. И все же удачи Севе. С Авто и Лисами тоже интересно получается. В тоже время думаю, что Лисы поопытнее в ПО. И было бы интересно, когда сразу 4 обладателя КГ из 7 вылетят в первом раунде. При чем три двукратных. Все покажет игра.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mi4eL
Для хоккея хорошо если Разин пройдет Цска... удачи Северсталь!
Авто ставьте кого угодно только не Бобкова
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Как бы не закончились матчи - никому не должно быть стыдно . Мне кажется все команды отдали все что можно . Безусловно , Северсталь восхищает ! Металлург порадовал - казалось , что серия безнадежно проигрывается , а нет , собрались и выдюжили . Какой год радует Автомобилист . Как будет все на льду предугадать крайне сложно . Одно точно известно , что победит сильнейший . Главное , чтобы судьи были не предвзяты и качественно провели свою работу .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ hunterSPb
Северсталь! Давай победу!
Северсталь давай победу, Вся Россия за тебя, Пусть пластается защита, промахивается ЦСКА, Самонов пусть все отражает, а хоккеисты забивают, Тем слаще будет тот успех, Что ждал годами весь Череповец!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Х
Победы Северстали!✊🏻🔥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Сегодня в бой идут одни старики, Северстали Андрея Разина
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
… И вновь продолжается бой ! И сердцу тревожно в груди ! Битва титанов!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Кар
Металлург!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Северсталь, вперед! Команда со средним потенциалом двигается вперед! Андрей Разин реально зажжет! Победа в серии с ЦСКА его ждет!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Раменки за Динамо
Ответ Melnikov1968
Матч ТВ мог и показать хотя бы одну игру.
Не мог, вся страна в это время будет смотреть на полупустой стадион футбольного Спартака, а перед ним игру самого тольяттинского Акрона.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ Максим Викторович
Доброе утро, Иннокентий! Желаю удачи Автомобилисту и Северстали в матчах с Металлургом и ЦСКА. ВЫ БУДЕТЕ ЗА КОГО БОЛЕТЬ?!
Доброе утро ! Я за красивый хоккей без травм !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
Ответ KSA1985
За Череповецкую Северсталь. Самое главное, что Разин достучался до команды, теперь они не видят авторитетов на льду и навязывают своё. Надо отдать должное, у них отлично получается. Сегодня желаю Северстали войти в историю и выйти во второй раунд. Сева-вся провинция с вами
В какую историю войти? Северсталь уже проходила 1 раунд КГ в 2013 а во времена Суперлиги играла в финале и полуфинале.Более того в плей-офф даже уже ЦСКА выбивала в 2000
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Приорат70
Ответ Xell
За Авто и Севу!!
Вот это я понимаю, мужик
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AAM1977
Ответ Олег
ХОТЬ ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ НО Я ЗА РАЗИНА.... И ВООБЩЕ-ТО ЗА ВСЕХ СТАЛЕВАРОВ!!!
если заразина, то это к врачу :)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
саша константинов
удачи авто и особенно севе хотя вряд ли получиться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ Azevedo51
ЦСКА вроде пять семиматчевых серий подряд выиграл, может уже пора и знать горечь поражения? Разин по совокупности всех сезонов в Авто и Севе заслужил выход во второй раунд уже точно. За Севу ✊
Как Вы смотрите на финал Запада Торпедо-Северсталь?!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
Северстали удачи
В матче Авто и ММГ пусть победит сильнейший.По серии в целом Катя больше заслуживает прохода
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ KSA1985
За Череповецкую Северсталь. Самое главное, что Разин достучался до команды, теперь они не видят авторитетов на льду и навязывают своё. Надо отдать должное, у них отлично получается. Сегодня желаю Северстали войти в историю и выйти во второй раунд. Сева-вся провинция с вами
Сотворить главную сенсацию первого раунда плей-офф!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Матч ТВ мог и показать хотя бы одну игру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Огюст
Если вратарь у Северстали вновь сыграет так же надёжно как в шестом матче ,то Череповчане победят !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Раменки за Динамо
Магнитка и кони повременят с пляжным отдыхом.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ Владик Сергеев
За Северсталь! Удачи!
Правда будет на нашей стороне!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Галынский
По федеральному каналу Матч тв будут транслироваться акрон локомотив и спартак урал
👎🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ Кеша
Последний и решающий бой для всех команд ! Представляю какое будет сумасшедшее рубилово ! Давайте парни бейтесь за свое в хоккее без травм ! Каждый достоин следующего раунда. Для болельщиков не надо разрываться между матчами . Все посмотрят оба матча и это здорово .
Доброе утро, Иннокентий! Желаю удачи Автомобилисту и Северстали в матчах с Металлургом и ЦСКА. ВЫ БУДЕТЕ ЗА КОГО БОЛЕТЬ?!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
… Если упадешь, помогут друзья.
Команда для тебя сегодня – одна большая семья.
С ними вместе ты не победим.
Все мы разные - хоккей один! Веселее мы в хоккее!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий