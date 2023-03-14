Кубок Гагарина. «Металлург» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против «Северстали». В обеих сериях счет 3-3
ЦСКА примет «Северсталь» в 7-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
В другом решающем матче серии «Автомобилист» сыграет с «Металлургом».
1-й раунд
- Дата проведения
- 14 марта, 17.00, «КСК Уралец»
Счет в серии – 3-3
- Дата проведения
- 14 марта, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Счет в серии – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Авто ставьте кого угодно только не Бобкова
В матче Авто и ММГ пусть победит сильнейший.По серии в целом Катя больше заслуживает прохода
👎🤦♂️
Команда для тебя сегодня – одна большая семья.
С ними вместе ты не победим.
Все мы разные - хоккей один! Веселее мы в хоккее!