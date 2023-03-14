«Это пенальти». Абаскаль про отмашку Бегича в матче «Спартак» – «Урал»
Гильермо Абаскаль отметил ошибку в работе Сергея Карасева в матче «Спартак» – «Урал».
В первом тайме игры Фонбет Кубка России рефери не назначил одиннадцатиметровый в ворота екатеринбуржцев после отмашки Сильвие Бегича.
– Видели ли вы момент с Бегичем и Мартинсом в штрафной площади и какая реакция на него с вашей стороны?
– Это пенальти.
– Почему вы заменили полузащитников Данила Пруцева и Даниила Хлусевича в перерыве матча?
– Мы это сделали, чтобы улучшить игру команды, чтобы добавить скорости.
– Снова не удалось победить «Урал». Насколько это злит тренерский штаб «Спартака»?
– Я тот тренер, который не верит в случайности. Как всем известно, «Урал» – эта та команда, которая не проигрывает в официальных матчах с 17 сентября. Они нашли свой стиль игры, они понимают, что хотят на поле. Сегодня то, что наше поле было не в идеальном состоянии, было скорее им на руку. Нас ждет очень сложный ответный матч, – заявил главный тренер «Спартака».
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https://m.sports.ru/football/1091387070-esk-rfs-karasev-oshibochno-naznachil-penalti-v-vorota-zenita-v-matche-.html
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Нет нарушения по мнению Карасёва
Нет нарушения по мнению Москалева:
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Это пенальти по мнению Карасёва
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/zenitfacts/2814564.html
https://sport24-ru.turbopages.org/sport24.ru/s/news/football/2020-09-03-arbitry-sukhoy-i-moskalev-otstraneny-na-mesyats-iz-za-grubykh-oshibok-v-matche-rotor---spartak?turbo_uid=AAD7cowhGcvdkJXa-SAz4l_Nxgk2TqWRb0JxfATOr6hkANVDf9s3q2XAPzc250_WQPtr4HC7Af8SdAa96FZy8ZLc_GO8RFegE6toIRvRM-isC80b5uf9QSDxzC9ldNyNgCUM&turbo_ic=AACa9DvCNEZaPsX6EOKpDo649ECo_wlAXUFkKcAxs14MrHrJtIb-boWmmRcSh87MmJ1kfEfTZQdHutFeocWfgLFE0T7S0EXEFMWsFNHf27IgIhRNTn6_vAMSjHQDYCKmPCzm&sign=9621dda31311ac68d6214cbec696f03f19677ae8ed78ba737fe92a86005287d0%3A1678831473&parent-reqid=1678831473144328-9972022403218126844-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-7204&trbsrc=wb
https://m.sports.ru/football/1076326095.html
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Подождём ответа ЭСК. Они должны Вам помочь ;)
Как насчёт отменённого гола Соболева?