«Это пенальти». Абаскаль про отмашку Бегича в матче «Спартак» – «Урал»

отметил ошибку в работе в матче «Спартак» – «Урал».

В первом тайме игры Фонбет Кубка России рефери не назначил одиннадцатиметровый в ворота екатеринбуржцев после отмашки .

– Видели ли вы момент с Бегичем и Мартинсом в штрафной площади и какая реакция на него с вашей стороны?

– Это пенальти.

– Почему вы заменили полузащитников и в перерыве матча?

– Мы это сделали, чтобы улучшить игру команды, чтобы добавить скорости.

– Снова не удалось победить «Урал». Насколько это злит тренерский штаб «Спартака»?

– Я тот тренер, который не верит в случайности. Как всем известно, «Урал» – эта та команда, которая не проигрывает в официальных матчах с 17 сентября. Они нашли свой стиль игры, они понимают, что хотят на поле. Сегодня то, что наше поле было не в идеальном состоянии, было скорее им на руку. Нас ждет очень сложный ответный матч, – заявил главный тренер «Спартака».

Экс-судья Лапочкин о том, что «Спартаку» не дали бить пенальти за фол как у Пруцева: «Надо было назначать. Мне сложно это объяснить»

«Это ошибка против «Спартака». Надо было назначить пенальти в ворота «Урала». Экс-судья Федотов о контакте Бегича и Мартинса Перейры

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