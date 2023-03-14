«Это пенальти». Абаскаль про отмашку Бегича в матче «Спартак» – «Урал»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Урал Сергей Карасев Кристофер Мартинс Перейра Матч ТВ Сильвие Бегич Даниил Хлусевич Данил Пруцев Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль отметил ошибку в работе Сергея Карасева в матче «Спартак» – «Урал».

В первом тайме игры Фонбет Кубка России рефери не назначил одиннадцатиметровый в ворота екатеринбуржцев после отмашки Сильвие Бегича.

– Видели ли вы момент с Бегичем и Мартинсом в штрафной площади и какая реакция на него с вашей стороны?

– Это пенальти.

– Почему вы заменили полузащитников Данила Пруцева и Даниила Хлусевича в перерыве матча?

– Мы это сделали, чтобы улучшить игру команды, чтобы добавить скорости.

– Снова не удалось победить «Урал». Насколько это злит тренерский штаб «Спартака»?

– Я тот тренер, который не верит в случайности. Как всем известно, «Урал» – эта та команда, которая не проигрывает в официальных матчах с 17 сентября. Они нашли свой стиль игры, они понимают, что хотят на поле. Сегодня то, что наше поле было не в идеальном состоянии, было скорее им на руку. Нас ждет очень сложный ответный матч, – заявил главный тренер «Спартака».

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25 комментариев

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Шухрат Казыев
Теперь и этот начал ныть. Всё впереди. Ты побеждай .
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Дмитрий9779
Ответ Полночный Гуляка
Надеюсь доживу до момента, когда так же как Спартак будут судить Зенит.Ох и взвоете вы, недоболельщики.Сколько веревочке не виться..
Этот бред даже комментировать не буду.Просто оставлю это здесь:
https://m.sports.ru/football/1091387070-esk-rfs-karasev-oshibochno-naznachil-penalti-v-vorota-zenita-v-matche-.html

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f645dd899c58db218ffc4f64cdb9af1c_l-5386023-images-thumbs&n=13
Нет нарушения по мнению Карасёва

Нет нарушения по мнению Москалева:
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f87fffb0deee7ca90a67c4a141de7bfc_l-5301392-images-thumbs&n=13

https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%89%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B5+%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5+%D1%81+%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%B2+%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=http%3A%2F%2Ffootballmap.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2Frazbor-sudejstva-matcha-lokomotiv-zenit-dva-penalti-i-krugovorot-gorchichnikov-kuzjaeva-fe6d379.jpg&pos=15&rpt=simage&parent-reqid=1678831257348955-8223112966270074373-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-8955&app_version=23010401&source=serp
Это пенальти по мнению Карасёва

https://m.sports.ru/tribuna/blogs/zenitfacts/2814564.html

https://sport24-ru.turbopages.org/sport24.ru/s/news/football/2020-09-03-arbitry-sukhoy-i-moskalev-otstraneny-na-mesyats-iz-za-grubykh-oshibok-v-matche-rotor---spartak?turbo_uid=AAD7cowhGcvdkJXa-SAz4l_Nxgk2TqWRb0JxfATOr6hkANVDf9s3q2XAPzc250_WQPtr4HC7Af8SdAa96FZy8ZLc_GO8RFegE6toIRvRM-isC80b5uf9QSDxzC9ldNyNgCUM&turbo_ic=AACa9DvCNEZaPsX6EOKpDo649ECo_wlAXUFkKcAxs14MrHrJtIb-boWmmRcSh87MmJ1kfEfTZQdHutFeocWfgLFE0T7S0EXEFMWsFNHf27IgIhRNTn6_vAMSjHQDYCKmPCzm&sign=9621dda31311ac68d6214cbec696f03f19677ae8ed78ba737fe92a86005287d0%3A1678831473&parent-reqid=1678831473144328-9972022403218126844-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-7204&trbsrc=wb

https://m.sports.ru/football/1076326095.html

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Виталик Украинский
Ответ Полночный Гуляка
Надеюсь доживу до момента, когда так же как Спартак будут судить Зенит.Ох и взвоете вы, недоболельщики.Сколько веревочке не виться..
Я категорически против чтобы Зенит судили так, как после "чаепития" судят Спартак. Не надо Зениту этих судейских поблажек: не замечать умышленный фол на сопернике, перебивать пенальти до верного... В Зените достаточно хороших игроков чтобы играть в футбол, а не в его суррогат. А верёвочку оставь себе.
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ZarvuR2020
Ответ Pelerin
Изучи вопрос. Откуда появляются титры при проверке. Не поумнеешь, но перестанешь так ярко демонстрировать незнание ;)
Я ещё раз спрошу. Значит ли это, что гол забитый с нарушением правил надо было засчитывать?
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Полночный Гуляка
Ответ Дмитрий9779
Карасёв мог и не видеть эпизода,странно что ВАРисты его к монитору не позвали.
Надеюсь доживу до момента, когда так же как Спартак будут судить Зенит.Ох и взвоете вы, недоболельщики.Сколько веревочке не виться..
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.ru
Ответ Полночный Гуляка
Ты еще скажи, что пенальти в ворота Урала не назначили правильно, специалист.
я ещё скажу что уже выросло целое поколение спартаковских болел... которые во время матча следят не за футболистами а за судьями
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Полночный Гуляка
Ответ Алексей Магоев
Два схожих эпизода в играх Спартака, трактовка как всегда, Спартак не прав полюбе
"полюбе" ПЕНАЛЬТИ был.Ты слепой?Какой то уже маразм.
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Pelerin
Ответ ZarvuR2020
Титры как то отменяют офсайд?
Изучи вопрос. Откуда появляются титры при проверке. Не поумнеешь, но перестанешь так ярко демонстрировать незнание ;)
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Полночный Гуляка
Ответ .ru
похоже к заговору против Спартака присоединились даже агрономы его стадиона...
Ты еще скажи, что пенальти в ворота Урала не назначили правильно, специалист.
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ZarvuR2020
Ответ Pelerin
Ага. Именно поэтому титры ВАР при проверке указали "фол". Научились бы более правдоподобную лапшу развешивать. Подождём ответа ЭСК. Они должны Вам помочь ;)
Титры как то отменяют офсайд?
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Pelerin
Ответ ZarvuR2020
Пассивный офсайд у игрока Спартака
Ага. Именно поэтому титры ВАР при проверке указали "фол". Научились бы более правдоподобную лапшу развешивать.

Подождём ответа ЭСК. Они должны Вам помочь ;)
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.ru
похоже к заговору против Спартака присоединились даже агрономы его стадиона...
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ZarvuR2020
Ответ Pelerin
Да что Вы? Абсолютно непредвзятый взгляд из Питера? )) Как насчёт отменённого гола Соболева?
Пассивный офсайд у игрока Спартака
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Pelerin
Ответ ZarvuR2020
С Факелом всё было по делу. Там не было ни чьих косяков
Да что Вы? Абсолютно непредвзятый взгляд из Питера? ))

Как насчёт отменённого гола Соболева?
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ken2ki
Ответ ZarvuR2020
С Факелом всё было по делу. Там не было ни чьих косяков
Ясно, ступай в чс, разговор с бревном продуктивнее
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ZarvuR2020
Ответ ken2ki
Нутк и чо дальше? В одной игре косяк судьи, в другой игре косяк судьи за монитором. Так можно бесконечно. Пора спрашивать по-нормальному с этого клоунского корпуса. Не на 2 игры отстранять, а буквально шпорить в очки, хотя многим из них понравится. (тут уж как поймёт читатель).
С Факелом всё было по делу. Там не было ни чьих косяков
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Тайосич
Итого в трёх матчах подряд судьи у Спартака украли 2 победы.
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ken2ki
Ответ ZarvuR2020
В том и дело, что с Факелом никакой клоунады не было. А тут косяк ВАР
Нутк и чо дальше? В одной игре косяк судьи, в другой игре косяк судьи за монитором. Так можно бесконечно. Пора спрашивать по-нормальному с этого клоунского корпуса. Не на 2 игры отстранять, а буквально шпорить в очки, хотя многим из них понравится. (тут уж как поймёт читатель).
+3
-3
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Дядя Тима
Ответ ZarvuR2020
В том и дело, что с Факелом никакой клоунады не было. А тут косяк ВАР
А косяк вар ,это не клоунада 😂
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San San
Ответ Виталий
Очередную клоунаду увидели , главу судейства в отставку , больше не может это продолжаться , сколько можно уже объяснений, толку нет , уходи клоун и пригреби своих клоунят !
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
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6tspey7tb5
Все равно ничего не изменить. Игра состоит из 90 минут. Играйте и рвите соперника так что бы никто не испортил наш праздник.
+1
-4
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Алексей Магоев
Два схожих эпизода в играх Спартака, трактовка как всегда, Спартак не прав полюбе
+10
-3
+7
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ZarvuR2020
Ответ Виталий
Очередную клоунаду увидели , главу судейства в отставку , больше не может это продолжаться , сколько можно уже объяснений, толку нет , уходи клоун и пригреби своих клоунят !
В том и дело, что с Факелом никакой клоунады не было. А тут косяк ВАР
+2
-5
-3
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Виталий
Очередную клоунаду увидели , главу судейства в отставку , больше не может это продолжаться , сколько можно уже объяснений, толку нет , уходи клоун и пригреби своих клоунят !
+18
-4
+14
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Дмитрий9779
Карасёв мог и не видеть эпизода,странно что ВАРисты его к монитору не позвали.
+2
-5
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