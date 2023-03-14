«Авангард» сыграет с «Металлургом» во втором раунде Кубка Гагарина
«Авангард» и «Металлург» встретятся в полуфинале Восточной конференции.
Это стало известно после того, как магнитогорская команда победила «Автомобилист» (4:3 ОТ) в овертайме седьмого матча серии первого раунда Кубка Гагарина.
«Металлург» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет с «Авангардом».
Омская команда обыграла «Сибирь» в первом раунде со счетом 4-1 в серии.
«Авангард» и «Металлург» – это третья и пятая команды в таблице Востока по итогам регулярного чемпионата. Серия начнется на домашней площадке «Авангарда».
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