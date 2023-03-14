«Авангард» сыграет с «Металлургом» во втором раунде Кубка Гагарина

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Авангард» и «Металлург» встретятся в полуфинале Восточной конференции.

Это стало известно после того, как магнитогорская команда победила «Автомобилист» (4:3 ОТ) в овертайме седьмого матча серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет с «Авангардом».

Омская команда обыграла «Сибирь» в первом раунде со счетом 4-1 в серии.

«Авангард» и «Металлург» – это третья и пятая команды в таблице Востока по итогам регулярного чемпионата. Серия начнется на домашней площадке «Авангарда».

59 комментариев

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Персональные данные Номер 67327384
Ответ Xell
Закрываем Буше. И все.
Бушьер чернорабочий по 30 минут за матч играет. Он про свой "офис" уже забыл
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Анатолий Скитаев
Смотрите, АВТО лидировал в конфе, Авангард - нет (при всём уважении), что в результате: играть против Авы не так напряжно как против АВТО. Металлург может, ему бы силушки добавить в плане большинства и чуть в ответственности пасов, а так всё прилично!
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Angryslon
Ответ Alex Novatsky
Должок оч,,,ику нужно вернуть
Согласен, за прошлый плей-офф должны вернуть )
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Angryslon
Ответ Xell
Металлург—Авангард 4—2 из за Демченко. Скриньте.
Ты буквально несколько часов назад вроде за Авто топил! Переобулся в очередной раз?
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Angryslon
Ответ Rodgeras
Авто ушёл на переправку!
Ты хотел сказать, на переплавку?)
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Игорь Климов
Авангард удачи и победы в этой серии!
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Zidane0907
Ну и хорошо. Как в старые, добрые времена. Авангард - Магнитка! Классика!
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dosatuy
Хорошая Заруба будет
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Владимир Кувшинов
Кто бы не победил в этой серии будет преимущество в финале конфы!! Перелёты во Владивосток и обратно сделают своё дело!!
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Den Sh
Что спорить кто кого обыграет, дальнейшие игры всё покажут... А сейчас лучше болейте за Северсталь. Я думал армейцы их сегодня разорвут, ан нет, бьются ребятки
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Павел Очнев
Шо?! Опять,с Магнитеой?!!...)))))
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саша константинов
Ответ sokolok
Там Телегин еще не хило оборот набрал)
Якупов телегин сбавил
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Lahtenpohia
Ответ Xell
Металлург—Авангард 4—2 из за Демченко. Скриньте.
ты переобуваешься раз в 5 минут ?
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sokolok
Ответ саша константинов
Вот это ты знаток авангарда Буше чуть ли не слабее всех себя проявил в плэй-оффе сибири если бы ты был образованее то знал что надо закрывать Ткачёва и ты не забыл про 2 звено?
Там Телегин еще не хило оборот набрал)
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ПараВоЗЗЗ
эх молодость !!! СКК !!!! сайт Металурга с ночными диалапными баталиями !!!! Что ж, Превед Магнитко !!!
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Alex Novatsky
Должок оч,,,ику нужно вернуть
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Александр Невский
Ответ ни первый_ни последний
надо признать бобков и демченко слабее паскуале, магнитка уставшая но воротчик может затащить серию
Вратари у Сибири считались надёжные и сильные но Авангард каждому отсыпал в каждой игре по 4 шайбе , Авангард на голову сильнее чем Магнитогорск.
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саша константинов
Ответ Xell
Закрываем Буше. И все.
Вот это ты знаток авангарда Буше чуть ли не слабее всех себя проявил в плэй-оффе сибири если бы ты был образованее то знал что надо закрывать Ткачёва и ты не забыл про 2 звено?
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sokolok
Ответ Xell
Закрываем Буше. И все.
Я бы не сказал, что Буше у Авангарда по первому раунду лидером был, так что особо не надейтесь)
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ни первый_ни последний
надо признать бобков и демченко слабее паскуале, магнитка уставшая но воротчик может затащить серию
+1
-2
-1
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Sergey Smolensky
Ответ Maxim Shumov
Автомобилист - это местный Торонто. Топовый состав, яркая регулярка и всегда первый раунд))
Интересно, у них там флэшбэк не случился? Пару лет назад в 1-м раунде Авангард с ними играл и так же 2 шайбы забросил в конце и перевёл в овертайм и выиграл его. Тот матч был переломный, могло быть в серии 2-2, но получилось 1-3. И сейчас такая же история, только уже в 7-м матче
+4
0
+4
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Александр Невский
Отличный вариант для Авангарда думаю 4-0 в серии будет .
+3
-3
0
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Великий Кукурузо
Ответ Xell
Закрываем Буше. И все.
и все, на выход😬
+6
-1
+5
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Xell
Закрываем Буше. И все.
+4
-10
-6
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Xell
Металлург—Авангард 4—2 из за Демченко. Скриньте.
+3
-10
-7
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