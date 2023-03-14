«Авангард» сыграет с «Металлургом» во втором раунде Кубка Гагарина

«Авангард» и « » встретятся в полуфинале Восточной конференции.

Это стало известно после того, как магнитогорская команда победила «Автомобилист» (4:3 ОТ) в овертайме седьмого матча серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет с « ».

Омская команда обыграла «Сибирь» в первом раунде со счетом 4-1 в серии.

«Авангард» и «Металлург» – это третья и пятая команды в таблице Востока по итогам регулярного чемпионата. Серия начнется на домашней площадке «Авангарда».