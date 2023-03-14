Швеция отказалась допустить российских лыжников и биатлонистов на чемпионат мира среди военнослужащих

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Швеция не допустила российских лыжников и биатлонистов на чемпионат мира среди военных.

Об этом сообщил представитель оргкомитета соревнований Ульрик Ханссон-Милд.

«Приглашения на соревнования Международного совета военного спорта (CISM) размещены на веб-сайте CISM и, таким образом, доступны для всех государств – членов CISM.

Однако из-за текущей ситуации с безопасностью и ситуацией на Украине Швеция не будет принимать участников из России во время этого соревнования.

Вкратце – приглашение действительно через CISM, но заявители из России в текущей ситуации не смогут участвовать в соревнованиях в Швеции», – заявил Ханссон-Милд.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди военнослужащих пройдет в Бодене с 27 по 31 марта. В рамках соревнований будут разыграны награды среди мужчин и женщин в лыжных гонках, биатлоне, лыжном альпинизме и лыжном ориентировании. 

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8 комментариев

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maripous
Ничего удивительного. Если уж гражданских не допускают, то военных тем более не допустит никто.
Было бы странно, если б допустили.
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murzzzzzilka
Ответ TUOMAS
Это и называется фашизм. Шведам нужно напомнить их место. Все войны, которые они вели против России были проиграны вдрызг
Скорее, нацизм.
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encaro_one
Раз свободное время образовалось у бабиковых, то нужны альтернативные игры в Херсоне, зря что ли деньги за офицерские звания получают.
0
-3
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TUOMAS
Ответ Pikachu Pikachu
Серьезно? Это называется фашизм? Вы бы для начала узнали, что такое настоящий фашизм, прежде чем такую ересь нести
Я прекрасно знаю, что такое фашизм в отличие от вас. Книжки по истории лучше перечитайте
+3
-3
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volga_olga
Трусы.
+5
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Pikachu Pikachu
Ответ TUOMAS
Это и называется фашизм. Шведам нужно напомнить их место. Все войны, которые они вели против России были проиграны вдрызг
Серьезно? Это называется фашизм? Вы бы для начала узнали, что такое настоящий фашизм, прежде чем такую ересь нести
+7
-6
+1
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каток Третьяка
Ответ TUOMAS
Это и называется фашизм. Шведам нужно напомнить их место. Все войны, которые они вели против России были проиграны вдрызг
так, а если бы шведы выиграли войны против России? это бы как называлось?
+3
-4
-1
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TUOMAS
Это и называется фашизм. Шведам нужно напомнить их место. Все войны, которые они вели против России были проиграны вдрызг
+6
-8
-2
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