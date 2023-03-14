Швеция отказалась допустить российских лыжников и биатлонистов на чемпионат мира среди военнослужащих

Швеция не допустила российских лыжников и биатлонистов на чемпионат мира среди военных.

Об этом сообщил представитель оргкомитета соревнований Ульрик Ханссон-Милд.

«Приглашения на соревнования Международного совета военного спорта (CISM) размещены на веб-сайте CISM и, таким образом, доступны для всех государств – членов CISM.

Однако из-за текущей ситуации с безопасностью и ситуацией на Украине Швеция не будет принимать участников из России во время этого соревнования.

Вкратце – приглашение действительно через CISM, но заявители из России в текущей ситуации не смогут участвовать в соревнованиях в Швеции», – заявил Ханссон-Милд.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди военнослужащих пройдет в Бодене с 27 по 31 марта. В рамках соревнований будут разыграны награды среди мужчин и женщин в лыжных гонках, биатлоне, лыжном альпинизме и лыжном ориентировании.