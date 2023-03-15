Холанд сделал первый пента-трик во взрослой карьере – забил 5 голов «Лейпцигу» в ЛЧ

сделал первый пента-трик во взрослой карьере.

« » громит «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (6:0, второй тайм; первая игра – 1:1).

22-летний норвежец в первом тайме оформил хет-трик, а после перерыва забил еще дважды. Он забивал на 22-й, 24-й, 47-й, 53-й и 57-й минутах. На 63-й его заменили.

Это первый пента-трик Холанда на взрослом уровне. Он дважды делал покер, забивая по 4 гола за матч в « » и «Боруссии» Дортмунд.

В 2019 году Эрлинг забил 9 голов в матче чемпионата мира U20 Норвегия – Гондурас (12:0).

В общей сложности Холанд забил 39 голов в 36 матчах за «Сити» во всех турнирах. Подробная статистика Эрлинга доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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