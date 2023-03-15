Холанд сделал первый пента-трик во взрослой карьере – забил 5 голов «Лейпцигу» в ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА сборная Норвегии по футболу рекорды Мольде Эрлинг Холанд сборная Норвегии U-20 Футбол

Эрлинг Холанд сделал первый пента-трик во взрослой карьере.

«Манчестер Сити» громит «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (6:0, второй тайм; первая игра – 1:1).

22-летний норвежец в первом тайме оформил хет-трик, а после перерыва забил еще дважды. Он забивал на 22-й, 24-й, 47-й, 53-й и 57-й минутах. На 63-й его заменили.

Это первый пента-трик Холанда на взрослом уровне. Он дважды делал покер, забивая по 4 гола за матч в «Мольде» и «Боруссии» Дортмунд.

В 2019 году Эрлинг забил 9 голов в матче чемпионата мира U20 Норвегия – Гондурас (12:0).

В общей сложности Холанд забил 39 голов в 36 матчах за «Сити» во всех турнирах. Подробная статистика Эрлинга доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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107 комментариев

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Men77
Ответ sayemlo
а че ты хотел от каталонца? побоялся что рекорд его любимца месси побьёт Холланд....
блин, гелевые, если вы все время думаете о Месси,это не значит , что Гвардиола думает о нем😁.
Во первых: он всегда его меняет, когда игра сделана
Во вторых: с точки зрения тренера, Гвардиоле выгодней было бы,если бы Холанд побил рекорд Месси, это значит что при нем игроки прогрессируют. Только Пеп не думал о рекордах и Месси, в отличии от вас,гелевых клоунов🤣
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imeka21
Поражаюсь Холланду - почти всё забито с отскоков, но какая сумасшедшая реализация
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Денис Агафонов
Ответ Валуй
Бревно конечно, держи методичку: один гол с пенальти, четыре других с отскоков))
ну ты то смог бы гораздо лучше, жаль пьешь в своем Пердюйске(((
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Павел Широков
Где этот МС в АПЛ? Что происходит?
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Большой Сэми
Ответ And Justice for All
Пента-трик без единого ассиста. По истине редкое зрелище)
В каком смысое без ассиста?
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Евгений Громов 22
Ответ Ilia Ashirov
Получается забивает бывшим клубам по 4+?)
Он играл за другой Ред Бул ))
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Meylis Annaberdiyew
чо за машина 🦾
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sayemlo
Ответ MyGerodot
Гвардиола не стал убивать соперника до смерти, до совсем уж позорного счёта. Потому и убрал монстра.
а 6:0 не позорный счёт?
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Роман Кудрявцев
Ответ DolJun
замазался у судейского физрука, увы
Судья нормальный
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Роман Кудрявцев
Ответ jjeka
Комментарий удален пользователем
За что?
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zzzeeerrrooo
Ответ Tpy6kaMerlina
Интересно, с чем связана его замена) Хотя Эрлинг улыбался, но неужели у него не было мысли, что может еще 1-2 забить) Немного непонятная ситуация
Очевидно что Сити больше не будет забивать
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Никита Шипилов
Ответ Tpy6kaMerlina
Интересно, с чем связана его замена) Хотя Эрлинг улыбался, но неужели у него не было мысли, что может еще 1-2 забить) Немного непонятная ситуация
Чтоб не сломали, бережёт на будущее
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Роман Кудрявцев
Ответ Николай Корягин
Но ЗМ всеравно отдадут Месси
За липовый чм
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Роман Кудрявцев
Ответ Goofts
Добро пожаловать в клуб Месси Эрлинг. ПЕНТА ТРИК в ПО ЛЧ
Байер 2012? А вообще мог еще забить, но Пеп боится что его сломают и сделал замену...жаль...Холанд шел на рекорд.
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Yevgeny
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Непонятно, зачем менять. Человек на рекорд шел, такая возможность бывает нечасто...
чтобы голевой аппетит сохранить и для следующих игр, тут нужно учитывать и психологию, что Гвардиола и делает
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zzzeeerrrooo
Ответ krealpmoney
определенно, я как увидел что его меняют, сразу почуял чем дело пахнет нельзя же чтобы рекорд самого Месси пал...
Смотри игры Сити почаще
Игра сделана и Пеп снимает лидеров
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Роман Кудрявцев
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Непонятно, зачем менять. Человек на рекорд шел, такая возможность бывает нечасто...
Боится что сломают
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Михаил Смирнов
Ответ Валуй
Бревно конечно, держи методичку: один гол с пенальти, четыре других с отскоков))
все думаю :Почему с отскоков забивает Холанд,а не Валуй
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Arman Aleksanyan
Холланд это контра реалу в лч один клуб королевский в лч а другой игрок король и хозяин зм 2023 года
+2
-3
-1
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Alibi Tasbau
Ответ krealpmoney
определенно, я как увидел что его меняют, сразу почуял чем дело пахнет нельзя же чтобы рекорд самого Месси пал...
скорее всего побил бы
+1
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Арман Мартиросян
Ответ Carver
Да какой неадекват? Лейпциг плюшевая команда, 6 фолов за матч. Не с Атлетико же играют.
Все равно в таких моментах не знаешь что происходит в голове человека. Лучше в лишний раз перестраховаться, чем потом голову пеплом посыпать.
+1
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stastzar
Он с нового года манну копил, чтобы так повеселиться
+2
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Роман
Это конечно не пента-трик 🐢команде из шестой лиги, но тоже неплохо
+4
-2
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sayemlo
Ответ Коробкин
С такой серией не снимают с игры, Гвардиола мдааа. Мог и 6 положить, а может и 7.
а че ты хотел от каталонца? побоялся что рекорд его любимца месси побьёт Холланд....
+9
-1
+8
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Непонятно, зачем менять. Человек на рекорд шел, такая возможность бывает нечасто...
+8
0
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