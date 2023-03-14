Газзаев об Акинфееве: «Игорь в одном ряду с Яшиным. Великий вратарь, настоящая легенда, патриот и профессионал»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Валерий Газзаев премьер-лига Россия Лев Яшин Сборная России по футболу Футбол

Валерий Газзаев считает, что Игорь Акинфеев находится на одном уровне с Львом Яшиным.

«Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным. Игорь – великий вратарь. Плюс посмотрите, сколько он выиграл титулов – бронза Евро, Кубок УЕФА, большое количество побед в чемпионате России. Кроме этого, Игорь – патриот и профессионал.

Акинфеев – настоящая легенда. С него нужно брать пример остальным футболистам. А все, что говорят и пишут, – лишь мнение. Настоящая истина – это результат, а он у Игоря есть. Не думаю, что кто-то, кроме Яшина, достиг таких же результатов в советском и российском футболе», – сказал бывший тренер ЦСКА.

Ранее IFFHS опубликовала рейтинг лучших вратарей с 1987 года. Игорь Акинфеев занял в рейтинге 47-е место. Также в рейтинг попал бывший голкипер «Спартака», «Севильи» и сборной СССР Ринат Дасаев, занявший 37-е место.

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36 комментариев

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Dinamik1
Ни чего против Акинфеева не имею но до Яшина ему далеко.Один золотой мяч перевешивает все призы и медали Акинфеева.
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Ярик01
Рудаков, Дасаев?
Какие нафиг у Кеши достижения и уровень, если он даже ни разу на золотой мяч не номинировался.
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Ussaev M
как вообще можно сравнивать с Яшиным вратаря который всю карьеру провел в РПЛ.
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Фан Рубина
Яшин - не Яшин, но сильнейший вратарь мира начала 21 века - однозначно.
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Marcus Varro
Игорь - герой своего времени, Лев Иванович - легенда. Хорошо, что в России появляются отличные вратари. Хорошо бы чтобы и на других позициях появлялись звёзды уровня Стрельцова, Блохина.
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Marky777
Ответ Sevuska
В одном ряду с Яшиным вообще из вратарей никто не стоит . Яшин признан лучшим вратарём в истории , и 20 веке по многим авторитетным футбольным версиям , и входил в символические сборные Мира и Европы 👍
Лучшим вратаре в 20 веке, а не в истории. Скорость игры постоянно увеличивается. Так что лучший за всю историю кто-то из 21 века
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angry horse
Как всегда от Игоря коробит у тарасовских циркачей 🤡
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Локуся
А патриота зачем сюда приплетать? Тогда надо было добавить любящий отец и ответственный налогоплательщик🤡
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Андре Пирло
Поддерживаю слова Валерия Газзаева, Игорь лучший!
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hh88_88
Ответ Sevuska
В одном ряду с Яшиным вообще из вратарей никто не стоит . Яшин признан лучшим вратарём в истории , и 20 веке по многим авторитетным футбольным версиям , и входил в символические сборные Мира и Европы 👍
Слишком мало данных.
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Slavick Nemkovsky
Акинфеев, конечно, крутой на уровне России вратарь, но Яшин был новатор и вообще обладатель золотого мяча. Тут как будто Игорь слегка не дотягивает
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Arty K.
Опять не по теме гавкает
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fbd
Миллиардер, плейбой, филантроп, фанат Руки Вверх
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Enotaz24
Гав гав гав гав гав гав
Who let the dogs out?
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vdm23
Акинфеев очень средний вратарь, это в России он считается топ, в Европе таких акинфеевых сотни
сравнивать его с Яшиным - просто маразм !
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Павел Мельников
Ответ psixyec
Что выиграл Яшин, а что – конифей? Опять Мухтар забыл закусить. Да и у Льва Ивановича есть ЗМ, а сухаряна рекорды в ЛЧ.
Ага, рекорды по числу проведенных матчей, каких у российских вратарей больше нет. ЗМ вратарю - это уникальный случай, сейчас даже Буффон такого не получит. Газзаев по поколениям сравнивает - в советских временах лучший Яшин, в российских - Акинфеев. И что Игорь выиграл, Газзаев сам же в тексте и говорит.
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lovec23
Для нашего чемпионата Игорь топ , мне очень понравилось его высказывание по фан Айди . Легенда ЦСКА и сборной , но сравнивать его с обладателем золотого мяча я бы не стал
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Пинающий Достоинства
И рекордсмен))
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Игорь Вашкевич
Акинфеев легенда ЦСКА,Яшин мировая легенда
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Ussaev M
с Яшиным нет. а вот с Овчинниковым да
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Герман Гевейлер
Акинфеев мог бы стать крутым вратарем. Но предпочел сидеть на теплом унылом местечке в России, а не пытаться пробиться в Европе.
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Bystro dostavlu
позволю себе не согласится Яшин легенда а Игорь легенда-43
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Interista1985
Ответ wonderwall
я думаю,что Акинфеев лучший вратарь в нашей стране за последние лет 30 тут действительно клубные пристрастия ни при чем
Не согласен!Никогда не играл зарубежом а на фоне Томи и Ротора условного вообще не показатель!на международном уровне ляпов куча!Дасаев как по мне и Босс не далеко!
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Jeicob Harlon
пёс призрак путь самурая в деле
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Торопов Саня
Ответ psixyec
Что выиграл Яшин, а что – конифей? Опять Мухтар забыл закусить. Да и у Льва Ивановича есть ЗМ, а сухаряна рекорды в ЛЧ.
Еврокубок
+2
-2
0
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