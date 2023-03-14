Газзаев об Акинфееве: «Игорь в одном ряду с Яшиным. Великий вратарь, настоящая легенда, патриот и профессионал»

считает, что Игорь Акинфеев находится на одном уровне с Львом Яшиным.

«Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным. Игорь – великий вратарь. Плюс посмотрите, сколько он выиграл титулов – бронза Евро, Кубок УЕФА, большое количество побед в чемпионате России. Кроме этого, Игорь – патриот и профессионал.

Акинфеев – настоящая легенда. С него нужно брать пример остальным футболистам. А все, что говорят и пишут, – лишь мнение. Настоящая истина – это результат, а он у есть. Не думаю, что кто-то, кроме Яшина, достиг таких же результатов в советском и российском футболе», – сказал бывший тренер .

Ранее IFFHS опубликовала рейтинг лучших вратарей с 1987 года. Игорь Акинфеев занял в рейтинге 47-е место. Также в рейтинг попал бывший голкипер «Спартака», «Севильи» и сборной СССР Ринат Дасаев, занявший 37-е место.

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