Дубль Овечкина, 10 очков Дёмина, победы «Реала» и «Арсенала», камбэки в КХЛ, Баринов уйдет в ЦСКА, Костылеву «выкрали» у Плющенко и другие новости

1. В 14-м туре АПЛ «Арсенал» дома разобрался с «Брентфордом» (2:0) и уверенно лидирует в таблице , «Ливерпуль» благодаря автоголу (отобрали у Виртца) на своем поле ушел от поражения от «Сандерленда» (1:1), «Челси» в гостях внезапно уступил «Лидсу» (1:3).

2. В FONBET КХЛ случились два суперкамбэка: «Спартак» победил «Сибирь» 7:6 в овертайме, отыгравшись с 0:4 и 3:6 – красно-белые дважды забили на 60-й минуте; «Металлург» обыграл «Автомобилист» (6:5), уступая 0:3 по ходу встречи и забив победный гол на 59:59. ЦСКА потерпел поражение от «Торпедо» (4:5 Б), все результаты дня – здесь .

3. «Реал» в гостях разгромил «Атлетик» (3:0) в перенесенного матче 19-го тура Ла Лиги . Мбаппе сделал дубль и ассист и приблизился к рекорду Роналду.

4. Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов решил перейти в ЦСКА . Армейцы предложат за 29-летнего футболиста сборной России 500 тысяч евро и бонусы , чтобы игрок с завершающимся соглашением перешел зимой. Опорный хавбек подпишет с армейцами контракт на три года.

5. «Вашингтон» крупно обыграл «Сан-Хосе» (7:1) в матче чемпионате НХЛ, Александр Овечкин сделал дубль, забив 910-й и 911-й голы в лиге . Результаты игрового дня – здесь .

6. Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира в Эстерсунде, Мартин Ульдал (Норвегия) – 2-й, Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 3-й.

7. «Бруклин» победил «Чикаго» (113:103) в матче чемпионата НБА, Егор Дёмин набрал 10 очков и сделал 4 передачи. Результаты игрового дня – здесь .

8. Елена Костылева не выступит на Кубке Первого канала среди юниоров. Фигуристка с родителями уехала из Москвы в Воронеж. Мама Ирина заявила : «Пока приходим в себя от трэша, который происходил с нами в «АП». Неделя тишины». Сообщила : «У Лены сейчас остаточное явление воспалительного процесса внутри колена, порядка 150 тысяч рублей заплатил за лечение Плющенко». И добавила : «Боюсь, что Лене теперь нельзя появляться в академии Плющенко. Мы чудом ее выкрали, чтобы уехать домой».

9. Президент России Владимир Путин наградил управляющего директора «Матч ТВ», заместителя генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Тину Канделаки орденом Александра Невского. Она заявила : «Ощущаю всю тяжесть возложенной на меня ответственности и не подведу страну, которая мне все дала, и поверивших в меня людей».

10. Крис Пол завершил выступление за «Клипперс»: «Только что узнал, что меня отправляют домой». 40-летний разыгрывающий намеревается завершить карьеру после сезона-2025/26. Требовательный стиль лидерства Пола не устраивал «Клипперс», Тайрон Лю не разговаривал с разыгрывающим в течение нескольких недель – игрок хотел обсудить обвинения в «создании негативной атмосферы», но тренер отказался от встречи .

11. В 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» в гостях справилась с «Унионом» (3:2), «Штутгарт» на выезде был сильнее «Бохума» (2:0), «Гамбург» вылетел от «Хольштайн Киль» (1:1, пенальти – 2:4).

12. В 1/8 финала Кубка Италии «Интер» крупно обыграл «Венецию» (5:1) в Милане, «Наполи» прошел «Кальяри» (1:1, пенальти – 9:8), «Аталанта» разгромила «Дженоа» (4:0).

13. Экс-первая ракетка мира Ана Иванович подала на развод с бывшим футболистом «Баварии» Бастианом Швайнштайгером. Теннисистка запросила алименты на троих детей у чемпиона мира в составе сборной Германии.

14. 54% бетторов в России превышают бюджет на ставки , 35% делают ставки каждый месяц. Об этом сообщает «Центр Учета Переводов Интерактивных Ставок».

Цитаты дня:

Гусев в письме Спортcу’‘ извинился за слова о подготовке «Динамо»: «Сказанное на эмоциях после игры некорректно, особенно по отношению к Карпину. По-футбольному и по-человечески неправ »

Кирьяков о Германии: «Загнивает так, что рестораны и магазины везде полные . Да, подорожали газ, топливо, но никто не обращает внимания. Люди улыбаются, все довольны»

Ротенберг о травме во время игры в Финляндии в детстве: «От силового приема у меня сломались ребра, коснулись легкого. Очнулся с трубкой, мне откачали кровь и спасли жизнь »

Яна Егорян: «Есть очень много профессий намного ценнее, чем спортсмен . Каждый раз, когда я получаю подарок, премию, у меня сразу вопрос: а точно ли я заслужила?»

Савелий Коростелев: «Что сделаешь, если самый-самый в истории – Клэбо ? И если фанаты Большунова закидают меня камнями, ничего не изменится»

Михаил Дегтярев: «Инициативная группа во главе с телеведущим Галыгиным предложила провести международные соревнования по дрифту»

Юрий Бородавко: «У нас не один Большунов, а больше 90 процентов всех членов сборной России находятся в военизированных структурах »

Шамиль Тарпищев: «Если Олимпиаду в Милане не будут показывать в России, буду считать это преступлением »