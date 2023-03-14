Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик завершит карьеру по окончании сезона

Немецкая биатлонистка Дениз Херманн-Вик завершит карьеру по окончании сезона.

С 16 по 19 марта спортсменка выступит на заключительном этапе Кубка мира-2022/23 в норвежском Холменколлене.

«Именно здесь, в этом особенном месте (Холменколлене – Sports.ru), должен закончиться мой долгий путь в биатлоне и лыжных гонках. В первую очередь я благодарна за множество прекрасных и эмоциональных моментов, которые мне довелось пережить в обоих видах спорта.

Возможность превратить свое страстное увлечение в профессию всегда казалась мне огромной привилегией. Ценные дружеские отношения, сложившиеся за эти годы, и множество необыкновенных людей, с которыми мне посчастливилось встретиться, невероятно обогатили мою жизнь.

Особая благодарность каждому, кто от всей души поддерживал и верил в меня. Без вас все это не стало бы возможным.

После 16 лет в лыжных гонках и 7 лет в биатлоне пришло время начать новую главу. С нетерпением жду приключений, которые подготовила мне жизнь», – написала 34-летняя спортсменка в инстаграме.

Изначально Херманн-Вик выступала в лыжных гонках, где стала бронзовым призером олимпийской эстафеты в Сочи-2014.

В 2016 году она перешла в биатлон, после чего завоевала девять медалей чемпионатов мира, включая два золота (в гонке преследования на ЧМ-2019 и спринте на ЧМ-2023). Также на ее счету золото в индивидуальной гонке и бронза в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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