ЦСКА забил гол «Северстали», пока игрок череповчан Морозов лежал на льду на другом конце площадки. Судьи не остановили матч
ЦСКА забросил шайбу в ворота «Северстали», когда игрок соперника не мог участвовать в игре.
Команды проводят седьмой матч (2:2, перерыв) серии первого раунда Кубка Гагарина.
На 15-й минуте второго периода московский клуб забросил шайбу, которая позволила ЦСКА сравнять счет в матче – 2:2.
Несмотря на то, что хоккеист «Северстали» Егор Морозов лежал на льду, атака ЦСКА продолжилась, а судьи не стали останавливать матч.
В результате хоккеисты ЦСКА находились в зоне соперника с преимуществом в одного игрока и забили гол. Морозов все еще оставался на льду в этот момент.
Главными арбитрами матча являются Виктор Бирин и Сергей Морозов.
Рожков владел шайбой, осуществляя ведение. Не знаю, как этого можно не видеть. Касание - это однократное действие.
Хотя, интересно... в повторе гола этот момент отрезан.
А кто степень тяжести определяет? На глаз?
Повредил ногу - ползи на скамейку, всегда так было в хоккее, это не ногомяч. Ударился - твои проблемы, соперник тут ни при чём.