ЦСКА забил гол «Северстали», пока игрок череповчан Морозов лежал на льду на другом конце площадки. Судьи не остановили матч

Теги ЦСКА Северсталь судьи видео КХЛ Кубок Гагарина Виктор Бирин Сергей Морозов судья Егор Морозов Хоккей

ЦСКА забросил шайбу в ворота «Северстали», когда игрок соперника не мог участвовать в игре.

Команды проводят седьмой матч (2:2, перерыв) серии первого раунда Кубка Гагарина.

На 15-й минуте второго периода московский клуб забросил шайбу, которая позволила ЦСКА сравнять счет в матче – 2:2.

Несмотря на то, что хоккеист «Северстали» Егор Морозов лежал на льду, атака ЦСКА продолжилась, а судьи не стали останавливать матч.

В результате хоккеисты ЦСКА находились в зоне соперника с преимуществом в одного игрока и забили гол. Морозов все еще оставался на льду в этот момент.

Главными арбитрами матча являются Виктор Бирин и Сергей Морозов.

63 комментария

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Михаил Тихомиров
Хейтерки снова негодуют. Жаль только, что правил сами же не знают, но желчь-то надо выпустить наружу
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Дмитрий Соболев
Ответ Юрий Тюмин
Вот Север выграл описался бы от счастья
было бы по делу. И Локо играл бы с торпедо на равных правах. А теперь опять включат полосатых
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alklimov2018
Ответ Эд..19
Вот хоть убейте, не вижу ошибки судьи. По правилам игра останавливается, когда шайбой завладевает команда травмированного. Тут не завладела - потому и нет остановки. Сколько было случаев, когда в мен-ве игроки ловили шайбы на себя, травмировались, падали, лежали, но игра продолжалась. Часто в этом случае был гол, когда уже по сути в два игрока было преимущество - никто ничего не отменял, ибо нарушения правил не было. Да, судьи могут остановить игру, если увидят какое-нибудь жуткое столкновение и тяжёлую травму. Но тут же не тот случай. Подвернул ногу по своей инициативе - ничего смертельного. Разве в этом кто-то виноват, кроме тебя? Почему соперник должен страдать от того, что ты споткнулся, и отказываться от голевого момента? PS. И да, то, что игрок Севы коснулся шайбы, то это не владение, и это не свистится. Можно нарыть массу примеров того, когда на отложенном штрафе в 6 на 5, защищающийся касается шайбы, но владение всё равно остаётся у соперника - атака в этом случае продолжается.
Про нарушение на Морозове речи нет - там все чисто.
Рожков владел шайбой, осуществляя ведение. Не знаю, как этого можно не видеть. Касание - это однократное действие.
Хотя, интересно... в повторе гола этот момент отрезан.
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Зарема Равильевна
Ну хейтеры, они бессмертны
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alklimov2018
Ответ Najim Salimov
КХЛ как реагировать будет посмотрим
Никак.
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siragh@yandex.ru
Да нечего делать Северстали в плей-офф,пободались и в отпуск
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Юрий Тюмин
Ответ Дмитрий Соболев
надо тащить ЦСКА любыми силами
Вот Север выграл описался бы от счастья
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rustam akhmetyanov
Судьи пи. Дарасы
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Алексей Ворсуба
Ответ Maxim Shumov
Вот поэтому я никогда и не смотрел кахаэл)) Убогий, позорный цирк, где все происходит «как надо», а не как наиграли.
а лучше смотри балет
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pasha10
Ответ Stephen Curry
Юбилей ЦСКА и Третьяку
да да да, 3-1 вели в серии, и в ОТ большинство не забили в 5 игре.
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Krotyra
Иду со стадиона, если б не судьи, думаю счет мог бы быть и покрупнее, подтаскивали, уравнивали игру. Ну либо просто плохой квалификации.
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dn8d2c4sxm
Конский навоз не очистили…
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okkervil
Ответ Maxim Shumov
Вот поэтому я никогда и не смотрел кахаэл)) Убогий, позорный цирк, где все происходит «как надо», а не как наиграли.
И что же ты тут с комментом? Не смотрел - так и не смотри. Смотри рестлинг.
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agrus
Все по правилам, откуда столько желчи? А Сева молодцы!
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raio
Да ну, давайте ещё в хоккее валяться, как в футболе
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Люкс
Ох уж эта мода на высасывание чего-нибудь горяченького из пальца... В хоккее такое постоянно, и никогда не останавливают игру, если только не видно сразу, что дело плохо, сознание потерял или коньком порезало.
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Stephen Curry
Ответ pasha10
магниты сами отдали
Юбилей ЦСКА и Третьяку
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Даня Чебыкин
Ответ Сидни Кросби 2
Судья Морозов подвёл,согласен.
Он то как раз не подвел
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Сидни Кросби 2
Ответ Артем Белый
и чё надо свистеть из за каждого лежачего человека? лег такой по приколу орёшь от "боли" оп свисток
Ну ты когда лежать будешь,к тебе точно никто не подойдёт.
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Юрий Тюмин
В каждом эпизоде ищат подвох Вот надо было Север тянуть в следующий раунд...как они желочью давятся что ЦСКА прошел
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Сидни Кросби 2
Ответ Эд..19
Коснулся - это не владение. Такое не свистится. Примеров море. Вы как в первый раз хоккей смотрите )
Он не коснулся,а перехватил и повел шайбу,у матрасов другая цель была,игру должны были останавливать.
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bodya1337
Ответ Эд..19
Коснулся - это не владение. Такое не свистится. Примеров море. Вы как в первый раз хоккей смотрите )
Почитал правила, пересмотрел - согласен с вами
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Tyler Durden
Ответ Эд..19
Вот хоть убейте, не вижу ошибки судьи. По правилам игра останавливается, когда шайбой завладевает команда травмированного. Тут не завладела - потому и нет остановки. Сколько было случаев, когда в мен-ве игроки ловили шайбы на себя, травмировались, падали, лежали, но игра продолжалась. Часто в этом случае был гол, когда уже по сути в два игрока было преимущество - никто ничего не отменял, ибо нарушения правил не было. Да, судьи могут остановить игру, если увидят какое-нибудь жуткое столкновение и тяжёлую травму. Но тут же не тот случай. Подвернул ногу по своей инициативе - ничего смертельного. Разве в этом кто-то виноват, кроме тебя? Почему соперник должен страдать от того, что ты споткнулся, и отказываться от голевого момента? PS. И да, то, что игрок Севы коснулся шайбы, то это не владение, и это не свистится. Можно нарыть массу примеров того, когда на отложенном штрафе в 6 на 5, защищающийся касается шайбы, но владение всё равно остаётся у соперника - атака в этом случае продолжается.
Ого, по своей инициативе) интересные трактовки
А кто степень тяжести определяет? На глаз?
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Хома Брутт
А он что, удар в голову получил? Сознание потерял?
Повредил ногу - ползи на скамейку, всегда так было в хоккее, это не ногомяч. Ударился - твои проблемы, соперник тут ни при чём.
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Юрий Тюмин
Как Север желочью поливается....ЦСКА сила
+5
-8
-3
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