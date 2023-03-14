ЦСКА забил гол «Северстали», пока игрок череповчан Морозов лежал на льду на другом конце площадки. Судьи не остановили матч

ЦСКА забросил шайбу в ворота « », когда игрок соперника не мог участвовать в игре.

Команды проводят седьмой матч (2:2, перерыв) серии первого раунда Кубка Гагарина.

На 15-й минуте второго периода московский клуб забросил шайбу, которая позволила ЦСКА сравнять счет в матче – 2:2.

Несмотря на то, что хоккеист «Северстали» лежал на льду, атака продолжилась, а судьи не стали останавливать матч.

В результате хоккеисты ЦСКА находились в зоне соперника с преимуществом в одного игрока и забили гол. Морозов все еще оставался на льду в этот момент.

Главными арбитрами матча являются Виктор Бирин и Сергей Морозов.