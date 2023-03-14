WADA наказало 181 российского спортсмена на основании данных московской лаборатории. По 212 делам расследования продолжаются
WADA наказало 181 российского спортсмена, основываясь на данных московской лаборатории.
Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька.
«Наше расследование, которое касается базы данных LIMS и допинг-проб, изъятых в 2019 году из московской лаборатории, успешно продолжается.
На сегодня 181 спортсмен понес наказание, 88 предъявлены обвинения и еще по 212 делам расследования продолжаются.
Это великолепный результат в деле по защите чистого спорта», – сказал Банька на ежегодном симпозиуме WADA в Лозанне.
вы еще лет 10 препарируйте базу, а потом выложите результаты,
только кому это будет интересно через 20 лет?
мне уже и сейчас неинтересно.
роетесь как жуки в навозе,
пытаетесь все что-то нарыть, а не очень получается
Взрывную силу фарма не даст и в тяжелой в отличии от легкой надо оставаться в весовой категории.
А причина употребления чаще всего желание ускорить восстановление после чего-то и в несоревновательное время.
Этот стереотип хорошо работает - и будет работать.
1. Наличие запрещенного вещества, его метаболитов или маркеров в образце спортсмена.
(положительный тест)
2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенного вещества или метода. Сюда входят случаи биологического паспорта спортсмена (ABP).
(Использование или попытка использования запрещенного вещества (когда в биологическом паспорте отражаются нестандартные изменения параметров (примечание комментатора)).
3. Уклонение, отказ или провал спортсменом сдачи пробы.
(Неявка на пункт допинг-контроля после уведомления или отказ от сдачи теста или предоставление не полной пробы).
4. Сведения о местонахождении спортсмена.
(Не быть там, где вы отметили, или пропуск теста в течение указанного вами 60-минутного временного интервала, не предоставление своего местонахождения своевременно или предоставление неполной или неправильной информации).
5. Фальсификация или попытка фальсификации любой части допинг-контроля спортсменом или другим лицом.
(Вмешательство в процесс тестирования или допинг-контроля, в том числе в ходе судебного преследования по делу).
6. Обладание запрещенной субстанцией или методом спортсменом или лицом, оказывающим поддержку спортсмену
(Наличие запрещенного вещества при себе).
7. Торговля или попытка торговли любым запрещенным веществом или методом спортсменом или другим лицом
(Обработка, транспортировка, продажа или попытка продажи запрещенных веществ).
8. Введение или попытка введения спортсменом или другим лицом любому спортсмену любого запрещенного вещества или метода.
(Дать или попытаться дать запрещенное вещество спортсмену).
9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или другого лица.
(Помогая или пытаясь помочь скрыть ADRV).
10. Запрещённый союз спортсмена или другого лица.
(Работа с кем-то, кто отбывает срок дисквалификации, или обращение за помощью/услугами).
11. Действия спортсмена или другого лица, направленные на то, чтобы воспрепятствовать или отомстить за сообщение администрации
(Действия, которые отпугивают кого-либо от сообщения о подозрении на допинг или акты мести против тех, кто сообщил).