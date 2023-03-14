WADA наказало 181 российского спортсмена на основании данных московской лаборатории. По 212 делам расследования продолжаются

наказало 181 российского спортсмена, основываясь на данных московской лаборатории.

Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька.

«Наше расследование, которое касается базы данных LIMS и допинг-проб, изъятых в 2019 году из московской лаборатории, успешно продолжается.

На сегодня 181 спортсмен понес наказание, 88 предъявлены обвинения и еще по 212 делам расследования продолжаются.

Это великолепный результат в деле по защите чистого спорта», – сказал Банька на ежегодном симпозиуме WADA в Лозанне.