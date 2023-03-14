WADA наказало 181 российского спортсмена на основании данных московской лаборатории. По 212 делам расследования продолжаются

Теги допинг WADA московская антидопинговая лаборатория ТАСС Витольд Банька Легкая атлетика

WADA наказало 181 российского спортсмена, основываясь на данных московской лаборатории.

Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька. 

«Наше расследование, которое касается базы данных LIMS и допинг-проб, изъятых в 2019 году из московской лаборатории, успешно продолжается.

На сегодня 181 спортсмен понес наказание, 88 предъявлены обвинения и еще по 212 делам расследования продолжаются.

Это великолепный результат в деле по защите чистого спорта», – сказал Банька на ежегодном симпозиуме WADA в Лозанне.

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37 комментариев

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Jetter
Страна тотальной лжи и обмана на всех уровнях. И снятия десятков спортсменов с региональных соревнований по причине приезда допинг-контроля не забывайте.
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Jetter
Ответ Лакс
легкая и тяжелая атлетика - самые проверяемые виды, при том что качество стероидных мышц значимо уступает качеству натуральных для т.атлетики. Взрывную силу фарма не даст и в тяжелой в отличии от легкой надо оставаться в весовой категории. А причина употребления чаще всего желание ускорить восстановление после чего-то и в несоревновательное время.
Чего? Взрывную силу фарма не даст? Что ты говоришь? Тяжелая атлетика, бег на стометровку - самые допинговые дисциплины. Потому что там нужны огромные мышечные массивы, которые дают силовой импульс. А чтобы попасть в вес, его нужно сбрасывать, а для этого очень много допинга. Вот как раз какое-нибудь ЭПО там даром не нужно, насыщение кислородом и так далее. А оксндролоны и всякие другие стероиды еще как нужны. И инсулин нужен, и гормон роста, и банальный тестостерон. Ты еще скажи, что допинг не поможет в пауэрлифтинге и бодибилдинге.
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virgisbb
Ответ tull
А своих не пробовали тестировать? Не пробовали взять и прогнать повторно проб там 500?? Или там как обычно, попало после секса, или после помады, или мамины таблетки скушал, или болел и врачи прописали допинг, мы же все святые, это только Русские все на допинге.
Profan!
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<vella>
Ответ NoWar
Ну как не получается? 181 человек уже наказали. Это немало.
кто эти 181 человек? сколько из них топов?
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Viks
Ответ tull
Свои - это спортсмены стран, в которых аккредитованы лаборатории
Квази-уно-фантазия?
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Алекса"мирная"
Я не верю ни базам, ни дыркам в стене, ни царапинкам на пробирках, это все заказуха.В такой бред могут верить только ограниченные люди! После Валиевой разочаровалась в их ОИ!
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NoWar
Ответ <vella>
вообще пофиг... вы еще лет 10 препарируйте базу, а потом выложите результаты, только кому это будет интересно через 20 лет? мне уже и сейчас неинтересно. роетесь как жуки в навозе, пытаетесь все что-то нарыть, а не очень получается
Ну как не получается? 181 человек уже наказали. Это немало.
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<vella>
вообще пофиг...
вы еще лет 10 препарируйте базу, а потом выложите результаты,
только кому это будет интересно через 20 лет?
мне уже и сейчас неинтересно.
роетесь как жуки в навозе,
пытаетесь все что-то нарыть, а не очень получается
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tull
Ответ Viks
У ВАДы нет своих - не знал?
Свои - это спортсмены стран, в которых аккредитованы лаборатории
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Viks
Ответ Люблю Женьку
Да, да, верим 😜 (США) кто платит, тот и девушку (ВАДА) танцует.
ВАДу финансирует МОК, а не США.
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Ярик01
Ответ Алексей Токарев
Спортсмены с положительной допинг пробой наказания не получает? Только с подменённой?
Новость о наказаниях на основании ранее спрятанных данных московской лаборатории.
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Алексей Токарев
Ответ Ярик01
В последние годы только в Румынии обнаруживали подмену данных лаборатории.
Спортсмены с положительной допинг пробой наказания не получает? Только с подменённой?
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Лакс
Ответ Viks
Штангистка без допинга = короткий анекдот.
легкая и тяжелая атлетика - самые проверяемые виды, при том что качество стероидных мышц значимо уступает качеству натуральных для т.атлетики.
Взрывную силу фарма не даст и в тяжелой в отличии от легкой надо оставаться в весовой категории.
А причина употребления чаще всего желание ускорить восстановление после чего-то и в несоревновательное время.
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Люблю Женьку
Ответ Viks
У ВАДы нет своих - не знал?
Да, да, верим 😜 (США) кто платит, тот и девушку (ВАДА) танцует.
+3
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Зоя Кудряшова
Похоже у нас стольких спортсменов нет сколько наказаний. И это по данным московской лаборатории. Только 2019г.это спорт или клиника?
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Viks
Ответ Лакс
и значительная доля дел основана на царапинах. Штангистку-чемпионку нашу помурыжили на основе этой базы, но допинг не нашли в пробах. А спортсменка то на время выпала из спорта.
Штангистка без допинга = короткий анекдот.
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expertmer2020
Базовый российский спортивный стереотип: все жрут, а ловят только русских.

Этот стереотип хорошо работает - и будет работать.
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Viks
Ответ tull
А своих не пробовали тестировать? Не пробовали взять и прогнать повторно проб там 500?? Или там как обычно, попало после секса, или после помады, или мамины таблетки скушал, или болел и врачи прописали допинг, мы же все святые, это только Русские все на допинге.
У ВАДы нет своих - не знал?
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Viks
Позор ВАДе! За 9 лет и половины не посадили.
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tull
А своих не пробовали тестировать? Не пробовали взять и прогнать повторно проб там 500?? Или там как обычно, попало после секса, или после помады, или мамины таблетки скушал, или болел и врачи прописали допинг, мы же все святые, это только Русские все на допинге.
+12
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ksn 1979
Ответ Лакс
и значительная доля дел основана на царапинах. Штангистку-чемпионку нашу помурыжили на основе этой базы, но допинг не нашли в пробах. А спортсменка то на время выпала из спорта.
Пусть в суд подаст, может что выйдет из этого.
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Ярик01
Ответ Алексей Токарев
А сколько в других странах, не сказали?
В последние годы только в Румынии обнаруживали подмену данных лаборатории.
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Ярик01
В итоге 181+88+212=481 спортсмен со скрытыми пробами. Мощно. Накололись на объеме.
+3
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Анна Беляева
Список категорий антидопинговых нарушений (для понимания, что речь идет вовсе не о наличии допинга в пробах в большинстве случаев, а скорее о пунктах 3 и 4

1. Наличие запрещенного вещества, его метаболитов или маркеров в образце спортсмена.
(положительный тест)

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенного вещества или метода. Сюда входят случаи биологического паспорта спортсмена (ABP).
(Использование или попытка использования запрещенного вещества (когда в биологическом паспорте отражаются нестандартные изменения параметров (примечание комментатора)).

3. Уклонение, отказ или провал спортсменом сдачи пробы.
(Неявка на пункт допинг-контроля после уведомления или отказ от сдачи теста или предоставление не полной пробы).

4. Сведения о местонахождении спортсмена.
(Не быть там, где вы отметили, или пропуск теста в течение указанного вами 60-минутного временного интервала, не предоставление своего местонахождения своевременно или предоставление неполной или неправильной информации).

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой части допинг-контроля спортсменом или другим лицом.
(Вмешательство в процесс тестирования или допинг-контроля, в том числе в ходе судебного преследования по делу).

6. Обладание запрещенной субстанцией или методом спортсменом или лицом, оказывающим поддержку спортсмену
(Наличие запрещенного вещества при себе).

7. Торговля или попытка торговли любым запрещенным веществом или методом спортсменом или другим лицом
(Обработка, транспортировка, продажа или попытка продажи запрещенных веществ).

8. Введение или попытка введения спортсменом или другим лицом любому спортсмену любого запрещенного вещества или метода.
(Дать или попытаться дать запрещенное вещество спортсмену).

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или другого лица.
(Помогая или пытаясь помочь скрыть ADRV).
10. Запрещённый союз спортсмена или другого лица.
(Работа с кем-то, кто отбывает срок дисквалификации, или обращение за помощью/услугами).

11. Действия спортсмена или другого лица, направленные на то, чтобы воспрепятствовать или отомстить за сообщение администрации
(Действия, которые отпугивают кого-либо от сообщения о подозрении на допинг или акты мести против тех, кто сообщил).
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Магнетист*
Ну что пшек, ты упустил шанс на чистосердечное...
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