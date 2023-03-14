Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Марте Ульсбю-Ройселанн завершает карьеру.

Об этом сообщают NRK, VG и TV2.

На этой неделе норвежка выступит на этапе Кубка мира в Холменколлене, который станет для нее последним.

Ульсбю-Ройселанн 32 года. На Олимпиаде-2022 в Пекине биатлонистка выиграла три золотые медали. На ее счету также два серебра и две бронзы Игр.

Норвежка является 13-кратной чемпионкой мира – это рекорд для женского биатлона.

В сезоне-2021/22 Ульсбю-Ройселанн завоевала Большой хрустальный глобус. Всего в ее активе 19 личных побед, 7 серебряных и 19 бронзовых медалей.

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