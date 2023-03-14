Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Марте Ульсбю-Ройселанн завершает карьеру

Теги сборная Норвегии жен Марте Ульсбю-Ройселанн Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Марте Ульсбю-Ройселанн завершает карьеру.

Об этом сообщают NRK, VG и TV2.

На этой неделе норвежка выступит на этапе Кубка мира в Холменколлене, который станет для нее последним.

Ульсбю-Ройселанн 32 года. На Олимпиаде-2022 в Пекине биатлонистка выиграла три золотые медали. На ее счету также два серебра и две бронзы Игр.

Норвежка является 13-кратной чемпионкой мира – это рекорд для женского биатлона.

В сезоне-2021/22 Ульсбю-Ройселанн завоевала Большой хрустальный глобус. Всего в ее активе 19 личных побед, 7 серебряных и 19 бронзовых медалей.

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26 комментариев

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Голос Губерниева
Ответ Enchanter WIZZARD
Может быть Тандревольд выстрелит мощно вскоре. Ту же Симон за топа до этого сезона тоже не считали
)) После взятия ей 1-го подиума сказал, что у неё будет БХГ. Правда, не знал, что это случится так скоро. И уж точно не в этом сезоне.
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starichok77
Ответ софочка
Екатерина Юрьева - завершила в 30 лет. Светлана Слепцова - в 31 год. Наталья Сорокина (Гусева) - в 31 год. Яна Романова - в 32 года. Анна Богалий - в 32 года. Ольга Вилухина - в 28 лет. Ой, или это другое?
несколько другое, особенно по Юрьевой, дважды пойманной на допинге))
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Максим Пестов
Ответ N.S.A.8.5
Получается она самая титулованная норвежка в биатлоне?
Примерно на уровне Тириль, Туры Бергер и Лив Грет Пуаре
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Enchanter WIZZARD
Ответ Elenavasilevna
Да как то у норвежек не сильно кто подпирает.
Может быть Тандревольд выстрелит мощно вскоре. Ту же Симон за топа до этого сезона тоже не считали
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Enchanter WIZZARD
Тириль вернётся или тоже все? Вот без Экхофф скучно, яркая девушка
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Голос Губерниева
Ответ N.S.A.8.5
Получается она самая титулованная норвежка в биатлоне?
Это смотря как считать. Как правило, все считают так, как им выгоднее. Со стафами или без, весомость БХГ, весомость Олимпийского золота, число личных побед. Каждый будет доказывать, что это - важно, а то не очень, в зависимости от того, за кого в этот момент топит.
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Бобынин
Помнится когда Тура уходила, говорили- всё, звезда норвежскому женскому биатлону. А оно вона как вышло.
+2
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каток Третьяка
Ответ Иван Алейников
У немцев сильная женская команда была!
ещё кстати Сандрин Бали француженка тоже зачётная была, пуля
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Иван Алейников
Ответ каток Третьяка
как же я скучаю по тем ламповым временам кати вильхельм, Ольги пылевой, ахатовой, ишмуратовой, Мартины глагов, Урсулы дизл, лг пуарэ...вот это зарубы тогда были у тёток конечно.
У немцев сильная женская команда была!
+2
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Сережа Зверев за Реал
повесила слюни на гвоздь
+1
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Elenavasilevna
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Вот это ну прям вообще неожиданно, но уйдёт одна, придёт другая
Да как то у норвежек не сильно кто подпирает.
+2
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Lacrosse-style goal
Интересно, через сколько часов выйдет интервью Васильева о ней с традиционной повесткой об астматиках, боязни соревноваться против России и т.д.
+9
-2
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софочка
Ответ Слобода
Астматики долго не тянут...
Екатерина Юрьева - завершила в 30 лет.
Светлана Слепцова - в 31 год.
Наталья Сорокина (Гусева) - в 31 год.
Яна Романова - в 32 года.
Анна Богалий - в 32 года.
Ольга Вилухина - в 28 лет.

Ой, или это другое?
+9
-2
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Глеб Саратов
Ответ Юрий Костыгин
Херрман это скажите.
или Гвиздонь
+1
-1
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N.S.A.8.5
Получается она самая титулованная норвежка в биатлоне?
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N.S.A.8.5
Ну могла же ещё взять медали ЧМ, чтоб никто не догнал, ну по крайней мере в эстафетах. Почему они завершают так? Когда ещё могут брать медали.
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каток Третьяка
как же я скучаю по тем ламповым временам кати вильхельм, Ольги пылевой, ахатовой, ишмуратовой, Мартины глагов, Урсулы дизл, лг пуарэ...вот это зарубы тогда были у тёток конечно.
+13
0
+13
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Юрий Костыгин
Ответ Pikachu Pikachu
32 года - более чем нормальный возраст для окончания карьеры даже у мужчин, не говоря уж о женщинах.
Херрман это скажите.
+1
-4
-3
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Огюст
Прекрасная , успешная карьера сложилась у Марты в биатлоне -удовольствие получила, можно и заканчивать !
+9
-2
+7
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Зубы Дзюбы
И эту не поймали.

Вот уж тут за 2 года был по результатам рывок так рывок
+8
-5
+3
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Pikachu Pikachu
Думаю, Экхофф следующая. Максимум еще один сезон отбегает, как мне кажется. Не факт, что смогут к следующим играм подготовить нормальный состав
+2
0
+2
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sintenced
Жаль, конечно. Удачи Марте в новой жизни без биатлона.
+1
-1
0
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Pikachu Pikachu
Ответ Слобода
Астматики долго не тянут...
32 года - более чем нормальный возраст для окончания карьеры даже у мужчин, не говоря уж о женщинах.
+17
-1
+16
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Hardy
ура
+2
-6
-4
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Кавабунга Шреддоголовый
Вот это ну прям вообще неожиданно, но уйдёт одна, придёт другая
+3
-2
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