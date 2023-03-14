«Северсталь» проиграла 7-й матч серии во втором сезоне подряд. «Динамо» в один гол, ЦСКА – в два (один из них – в пустые ворота)

уступила в решающем седьмом матче серии во втором сезоне подряд.

Команда тренера проиграла (3:5) и завершила сезон КХЛ, уступив со счетом 3-4 в серии.

Пятую шайбу в ворота череповчан ЦСКА забросил в пустые ворота.

В прошлом сезоне «Северсталь» под руководством Разина также дошла до седьмого матча в первом раунде серии с московским « ».

Тогда бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне череповчане заняли седьмое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.