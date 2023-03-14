«Северсталь» проиграла 7-й матч серии во втором сезоне подряд. «Динамо» в один гол, ЦСКА – в два (один из них – в пустые ворота)

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Динамо Хоккей

«Северсталь» уступила в решающем седьмом матче серии во втором сезоне подряд.

Команда тренера Андрея Разина проиграла ЦСКА (3:5) и завершила сезон КХЛ, уступив со счетом 3-4 в серии.

Пятую шайбу в ворота череповчан ЦСКА забросил в пустые ворота.

В прошлом сезоне «Северсталь» под руководством Разина также дошла до седьмого матча в первом раунде серии с московским «Динамо».

Тогда бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне череповчане заняли седьмое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Вагин
Ответ 4ndzhkv
Разин на данный момент лучший наш тренер. Он должен тренировать сборную.
Лучший Ларионов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mahurat
Спасибо Северсталь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alklimov2018
Ответ Сергей Дьячков
Сломали Нятинена, заменить было некем. Пока перестраивались, стало уже поздно.
Его не сломали.
Ему объяснили, что финляндия против его решения играть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andy
Ответ 4ndzhkv
Разин на данный момент лучший наш тренер. Он должен тренировать сборную.
Сборную Северстали)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Дьячков
Ответ Stanley Cup
В прошлом году Северсталь по сути проиграла сама себе - вышли на игру с дрожащими ногами, потом включились, но было уже поздно (две шайбы надо было отыгрывать) . В этот раз здорово провели первый период, но потом включили люди с пониженной соц.ответственностью в полосатой форме
Сломали Нятинена, заменить было некем. Пока перестраивались, стало уже поздно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andy
Ответ Prokuror Prokurorov
Я думаю, для Северерстали с завтрашнего дня начнутся темные дни. Летом Разину поступит много предложений от более обеспеченных клубов, чем Северсталь, ему поди надоело считать копейки, которые ему насыпают и искать игроков, готовых играть за бутерброды. Какое-нибудь Динамо или Салават выглядят интересными вариантами для развития карьеры.
Он уже считал бабло в Авто-результат многие помнят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Ралдугин
Жаль, сказки не получилось
Снова победило бабло, ждем чудес от Торпедо
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Prokuror Prokurorov
Я думаю, для Северерстали с завтрашнего дня начнутся темные дни. Летом Разину поступит много предложений от более обеспеченных клубов, чем Северсталь, ему поди надоело считать копейки, которые ему насыпают и искать игроков, готовых играть за бутерброды. Какое-нибудь Динамо или Салават выглядят интересными вариантами для развития карьеры.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lahtenpohia
Разина спасибо за хоккей! это было круто. навязали борьбу мешку
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Семен Бабцов
Северсталь-мужики. Приятно смотреть на вашу игру!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stanley Cup
В прошлом году Северсталь по сути проиграла сама себе - вышли на игру с дрожащими ногами, потом включились, но было уже поздно (две шайбы надо было отыгрывать) . В этот раз здорово провели первый период, но потом включили люди с пониженной соц.ответственностью в полосатой форме
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Огюст
Спасибо Разину и игрокам и Северстали за выход в плей-офф и за равную борьбу в нём с Цска -чуть не хватило опыта , что бы пройти дальше !
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kulik13
Никто при 0-2 не отыгрывался в 7-м матче.

Никто, кроме ЦСКА теперь!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леша Редиско
Разин в следующем сезоне возглавит ЦСКА. Скриньте! Слив 100процентный!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Smolensky
Такое ощущение, что вначале 3-го периода Сева дрогнула. Больно уж ошибок начало много появляться, даже в простых моментах.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
4ndzhkv
Разин на данный момент лучший наш тренер. Он должен тренировать сборную.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Дмитрий
Северсталь красава!!!! Разин мужик!!!!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий