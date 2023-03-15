Овечкин пропустил матч с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела

Теги травмы Рейнджерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Сонни Милано Хоккей

Александр Овечкин пропустил матч с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела.

«Вашингтон» уступил клубу из Нью-Йорка (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ. У «Кэпиталс» также не сыграл форвард Сонни Милано – из-за болезни, не связанной с коронавирусом. 

С учетом сегодняшнего Овечкин пропустил 29 матчей за карьеру из-за травм (по всем причинам – 53 игры). 

37-летний россиянин в текущем сезоне набрал 62 (36+26) очка в 62 играх. Он занимает 2-е место по заброшенным шайбам в истории НХЛ (816 голов в рамках регулярок), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). 

6 комментариев

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Алексей Зуев
Ответ Vasily Ivanov
Забить бы на его натягивание на рекорд ....все равно он никогда не станет равным Гретцки ....
Забей, кто тебе мешает? По факту без Овечкина Вашингтон беспомощен, просто дно.
+1
-1
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Геннадий Томилин
Ответ Владимир Кувшинов
Почему он должен быть равным с Гретцки? Гретцки один такой был в НХЛ и Саня тоже будет единственным!!
Не будет
+1
-1
0
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Кино Музыка
Видимо, травма старая. Последние 2 сезона катается с прямым корпусом, наверное из-за чего-то такого. Здоровья и мужества Александру.
+5
-3
+2
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Владимир Кувшинов
Ответ Vasily Ivanov
Забить бы на его натягивание на рекорд ....все равно он никогда не станет равным Гретцки ....
Почему он должен быть равным с Гретцки? Гретцки один такой был в НХЛ и Саня тоже будет единственным!!
+19
-4
+15
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Vasily Ivanov
Ответ Владимир Конышев
Забить бы 40 в сезоне!
Забить бы на его натягивание на рекорд ....все равно он никогда не станет равным Гретцки ....
+10
-14
-4
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Владимир Конышев
Забить бы 40 в сезоне!
+6
-6
0
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