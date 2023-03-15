Овечкин пропустил матч с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела
Александр Овечкин пропустил матч с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела.
«Вашингтон» уступил клубу из Нью-Йорка (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ. У «Кэпиталс» также не сыграл форвард Сонни Милано – из-за болезни, не связанной с коронавирусом.
С учетом сегодняшнего Овечкин пропустил 29 матчей за карьеру из-за травм (по всем причинам – 53 игры).
37-летний россиянин в текущем сезоне набрал 62 (36+26) очка в 62 играх. Он занимает 2-е место по заброшенным шайбам в истории НХЛ (816 голов в рамках регулярок), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
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