Овечкин пропустил матч с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела

пропустил матч с « » из-за травмы нижней части тела.

« » уступил клубу из Нью-Йорка (3:5) в регулярном чемпионате . У «Кэпиталс» также не сыграл форвард – из-за болезни, не связанной с коронавирусом.

С учетом сегодняшнего Овечкин пропустил 29 матчей за карьеру из-за травм (по всем причинам – 53 игры).

37-летний россиянин в текущем сезоне набрал 62 (36+26) очка в 62 играх. Он занимает 2-е место по заброшенным шайбам в истории НХЛ (816 голов в рамках регулярок), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).