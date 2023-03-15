Малкин набрал 1+1 против «Монреаля», прервав безголевую серию из 7 игр. У него 72 очка в 67 матчах

Форвард « » набрал 2 (1+1) очка в матче с «Монреалем» (4:6).

Россиянин продлил результативную серию (1+9) до 6 игр, прервав при этом серию без голов из 7 матчей.

Всего в 67 играх текущего чемпионата на его счету 72 (24+48) очка.

Сегодня за 18:27 (3:04 – в большинстве) у Малкина 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 45% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 1».