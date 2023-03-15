Малкин набрал 1+1 против «Монреаля», прервав безголевую серию из 7 игр. У него 72 очка в 67 матчах
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Монреалем» (4:6).
Россиянин продлил результативную серию (1+9) до 6 игр, прервав при этом серию без голов из 7 матчей.
Всего в 67 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 72 (24+48) очка.
Сегодня за 18:27 (3:04 – в большинстве) у Малкина 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 45% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 1».
1) Лемье - 1723 ( 690 + 1033 ) - 915 матчей.
2) Кросби - 1490 ( 546 + 944 ) - 1175 матчей.
3) МАЛКИН - 1218 ( 468 + 750 ) - 1048 матчей.