НБА. «Финикс» примет «Милуоки», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Новым Орлеаном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

Проигравший два предыдущих матча « » примет на своей арене лидера чемпионата « ». Продолжающие борьбу за выход в плей-офф «Лейкерс» сыграют в гостях с « ».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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