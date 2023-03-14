НБА. «Финикс» примет «Милуоки», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Новым Орлеаном» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
Проигравший два предыдущих матча «Финикс» примет на своей арене лидера чемпионата «Милуоки». Продолжающие борьбу за выход в плей-офф «Лейкерс» сыграют в гостях с «Новым Орлеаном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 марта, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 15 марта, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 15 марта, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 15 марта, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 15 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 15 марта, 03.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 15 марта, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 15 марта, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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