НБА. «Финикс» примет «Милуоки», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Новым Орлеаном» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

Проигравший два предыдущих матча «Финикс» примет на своей арене лидера чемпионата «Милуоки». Продолжающие борьбу за выход в плей-офф «Лейкерс» сыграют в гостях с «Новым Орлеаном».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Кливленд
Дата проведения
15 марта, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Вашингтон – Детройт
Дата проведения
15 марта, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Торонто – Денвер
Дата проведения
15 марта, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Бруклин
Дата проведения
15 марта, 03.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Лейкерс
Дата проведения
15 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Орландо
Дата проведения
15 марта, 03.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Финикс – Милуоки
Дата проведения
15 марта, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Портленд – Нью-Йорк
Дата проведения
15 марта, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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9 комментариев

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Вадим Ермаков
В один день окла, портленд, лал и пелс, отлично. Не хватает только юты и Далласа в полный набор интриг.
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lecter666_destiny
Ответ Лиллард унижатель!
Сегодня все адекватные люди за Пеликанов
С аморфным телом из топ-75 НБА всех времён даже Пеликанов будет нереально обыграть. По сути в атаке играют 4 на 5, а одно больше тело стоит в 5 метрах от кольца и стабильно метает кирпичи или теряет мячик
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Roman Boroveev
Репетиция финала Санс-Янис. Шутейка.
Надеюсь трибуны "тепло" Краудера встретят.
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Xell
Если Лал проиграют, значит сливают Хэма. Так что думаю должны побеждать таких НОП.
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alexLA
Ответ Лиллард унижатель!
Сегодня все адекватные люди за Пеликанов
Все хейтеры Лейкерс за Пеликанов, так и говори уж
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-1
-1
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Свежий
Если Пеликаны выиграют матч — то могут знатно потролить Дэвиса, ну и всю команду Лейкерс, надев футболки с надписью ’That’s All Folks!’
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-2
-2
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Лиллард унижатель!
Сегодня все адекватные люди за Пеликанов
+5
-4
+1
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Чудинов Дмитрий
Нужна победа! (ну не Сан-Антонио же)
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Адвокат дьявола*
Сегодня болотный бродяга нептун за пеликанов
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-2
-1
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