«Акрон» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

Теги Локомотив ФОНБЕТ Кубок России Акрон онлайны Футбол

«Локомотив» сыграет с «Акроном» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:30 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». 

Акрон – Локомотив
Дата проведения
14 марта, 17.30, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

Статистика Фонбет Кубка России

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4 комментария

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Ираклий Керимов
Ответ Плацкарт Вагоныч
Вперед Локо! В финале Урал будет ждать 😁
Лучше спартак
Мстить за 2 проигрыша из-за судей
0
0
0
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Ираклий Керимов
Хороший КФ дают на локо ) можно взять инд.Тотал локо 1,5б за 2,05 ) локо точно 2
Забьет
Ставим 100т и выигрываем 200т😁
+1
0
+1
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Плацкарт Вагоныч
Вперед Локо! В финале Урал будет ждать 😁
+3
-1
+2
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Алексей Ненахов
Акрон классный прогресс совершил , клуб созданный 4 года назад уже играет в кубке , вот пример грамотного руководства , отличный пример для многих
+3
0
+3
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