«Акрон» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

« » сыграет с « » в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Статистика Фонбет Кубка России

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