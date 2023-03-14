«Акрон» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
«Локомотив» сыграет с «Акроном» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 14 марта, 17.30, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
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