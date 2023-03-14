Тренер «Северстали» Разин о втором голе ЦСКА: «Это просто смешно, Рожков владел шайбой. Но там только этот момент, что ли? Вопросов много»

Теги ЦСКА Северсталь судьи КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Чемпионат.com Никита Рожков Хоккей

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о втором голе ЦСКА.

Череповецкая команда уступила со счетом 3:5 в седьмом матче и проиграла серию Кубка Гагарина со счетом 3-4.

– Можете ли прокомментировать второй гол ЦСКА, когда лежал Морозов, не комментируя действий судей?

– А как их не комментировать? Там только этот момент, что ли? Вопросов много по другим моментам.

А этот момент… Это просто смешно. Хотя что тут смешного. Я в Ижевске работал, когда многие судьи из ВХЛ переходили, и у нас человек в одной серии на нашем пятаке лежал в кровищи, ему ахилл порезало. Он в крови лежал. И нормально.

Зато потом, когда соперник валялся в такой же ситуации, свистка не было. Сейчас что комментировать?

У нас Никита Рожков владел шайбой. Когда судьи поднимают руку на удаление, и идет касание шайбы… С моей глазной камеры было видно, что наш игрок владел шайбой.

Почему они свистнули? Наверное, будут объяснять Анисимову, если он их спросит, – сказал главный тренер «Северстали».

Главными арбитрами матча являлись Виктор Бирин и Сергей Морозов.

«Северсталь» дотронулась до шайбы перед вторым голом ЦСКА. По правилам судьи должны были остановить игру из-за травмы хоккеиста

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12 комментариев

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Михаил Вагин
Ответ Vagner01
Была бы сильнее прошла бы дальше! А насчёт админресурса это к ске!
Что ты несёшь, сегодня судьи помогли ЦСКА, это очевидно. Северсталь была точно не хуже
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Водяра
Вопросов много, ответов нет.
Ц(СКА) продажная.
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Контрольный выстрел
Это не балет. Чувак поднялся и нормально уехал.
+2
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Vagner01
Ответ Колбаскер тут
Северсталь была сильнее. Но не сильнее конского админресурса
Была бы сильнее прошла бы дальше! А насчёт админресурса это к ске!
+2
-1
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Мунрейкер
Северсталь и так прыгнула выше головы. Все виноватых ищет. Шесть игр молчал про судейство. Устраивало
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Vagner01
А второй гол своей команды забитый высокоподнятой не хочешь прокомментировать? А ну да это другое!
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Колбаскер тут
Северсталь была сильнее. Но не сильнее конского админресурса
+5
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Мунрейкер
-Алло, это вайсфельд?
+2
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Roman Kostyuchenko
Красавчик, что не промолчал про ДНО судейство 👍
+8
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Rio de Janeiro
Судейство на уровне какой-нибудь нхл или вышке
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Scrappy_Coco
да понятно, что Москву протащить надо было, колхоз же
+4
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hov13
Разин в это плей-офф показал, что он большой тренер.
+13
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