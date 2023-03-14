Тренер «Северстали» Разин о втором голе ЦСКА: «Это просто смешно, Рожков владел шайбой. Но там только этот момент, что ли? Вопросов много»

Главный тренер «Северстали» высказался о втором голе .

Череповецкая команда уступила со счетом 3:5 в седьмом матче и проиграла серию Кубка Гагарина со счетом 3-4.

– Можете ли прокомментировать второй гол ЦСКА, когда лежал Морозов, не комментируя действий судей?

– А как их не комментировать? Там только этот момент, что ли? Вопросов много по другим моментам.

А этот момент… Это просто смешно. Хотя что тут смешного. Я в Ижевске работал, когда многие судьи из ВХЛ переходили, и у нас человек в одной серии на нашем пятаке лежал в кровищи, ему ахилл порезало. Он в крови лежал. И нормально.

Зато потом, когда соперник валялся в такой же ситуации, свистка не было. Сейчас что комментировать?

У нас владел шайбой. Когда судьи поднимают руку на удаление, и идет касание шайбы… С моей глазной камеры было видно, что наш игрок владел шайбой.

Почему они свистнули? Наверное, будут объяснять Анисимову, если он их спросит, – сказал главный тренер « ».

Главными арбитрами матча являлись Виктор Бирин и Сергей Морозов.

«Северсталь» дотронулась до шайбы перед вторым голом ЦСКА. По правилам судьи должны были остановить игру из-за травмы хоккеиста