Наталья Бестемьянова: «У Трусовой есть проблемы с лишним весом, много психологических сложностей, но она точно вернется»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о возвращении в спорт Анны Щербаковой и Александры Трусовой. 

«Щербакова перенесла операцию и сейчас приходит в форму. Я видела несколько коротких видео с ее катанием — она в прекрасной форме.

Вернется ли она на пик? Не знаю, захочет ли она выступать на соревнованиях. Она выиграла все, что можно.

Трусова пока не прошла период взросления. Есть проблемы с лишним весом, есть проблемы после перехода к другому тренеру, много психологических сложностей.

Но у нее-то мотивация есть. Она не достигла того, чего хотела. Александра точно вернется», — сказала Бестемьянова. 

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24 комментария

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22somebody22
Филимоновна,да не знаешь ты ничего наверняка.
Щербакову давно видела?Какую "пачку" она отъела.А ноги её слоновые?У неё период взросления,также как и у Трусовой в разгаре.А по-поводу мотивации...Так у всех она разная.Щербакова так-то тоже далеко не всё выиграла.ЧЕ не выигрывала,финал гран-при не выигрывала,да и то,что выиграла,только по одному разу.А как же совершенствование мастерства?Щербакова же типо обожает ФК...Неужели,только из-за титулов и денег?Сам процесс,выходит,неинтересен никому?
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Жизненная
Ответ Алена Иванова
Сколько уже можно про лишний вес. Посмотрите на ту же Сакамото. Она и на Олимпиаде не была тонкой и звонкой. У Саши и Ани вот как раз мотивации и не хватает. Наши соревнования особо никаких титулов не добавляют.
М.б., как раз вес Сакомото и позволяет ей делать только один 3-3 с флипом и пятью двойными даже в лучшей свойф форме....хотя тут один старт она с 1,5 и одинарные прыгала...но он точно не позволяет ей даже гипотетически делать ультра си и два 3-3 в конце программы. тоже про Сашу. Программу Сакомото она откатает и сейчас, но какой это будет результат среди наших девочек на ЧР?! 10? Это Саше надо...
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Toba Door
Никто из этой Троицы не будет выступать, камила по одной причине, а Саша и Аня не смогут соперничать с ультра сишницами да и зачем ане это, у неё есть все, у Саши дорогие шоу, поклонники много контрактов и баба яна
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Лилибет
Пока международных стартов нет,у девочек не будет мотивации возвращаться. Они топовые спортсменки с рейтингом. А вот у девочек помладше мотивация есть—проявить и показать себя даже на соревнованиях внутри страны)
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AAPolyansky
Ответ Евгения Гринева
Аня далеко не все выиграла, да и спорт не только же про "исключительно выигрывать"
Аня выиграла все, что могла
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Lanapiano
На примере Алины я лично обожглась и теперь не хочу слишком обольщаться насчет возвращения девочек..
Но надежда теплится все равно)
Особенно жду Аню, очень ее не хватает..
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AAPolyansky
на шоу Рудковской - вернется, в спорт - вряд ли
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Katerina Sunny
Ответ Евгения Гринева
Аня далеко не все выиграла, да и спорт не только же про "исключительно выигрывать"
Аня в конце того сезона дала ясно понять, что для неё важны международные соревнования. А вариться на внутренних соревнованиях без чётких правил мотивации мало.
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Неволяшка
Саша то в курсе своей мотивации? Шоу весной, шоу летом, а когда новые программы ставить? И останется ли она в сборной?
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Лакс
Ответ flyhigh
Ну вы тоже загнул, про Букина😁 Бести, да и все эксперДы у нас только женскую одиночку комментировать могут
не совсем так и точно не в этом случае - из всего интервью редакторы спортса притащили только это.
https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/natalya-bestemyanova-mne-namnogo-interesnee-smotret-nashi-sorevnovaniya-chem-mirovye-bez-nas/
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Беглый*
Если Трусова даже без квадов вернётся к соревнованиям на следующий сезон, не будет от них также смешно бегать, я первым пожму Шурику виртуальную лапу. Но не сможет она, характер не тот.
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Тайга86
Ответ lepestok
Камила на льду вообще-то))
А я разве написала что нет?)
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lepestok
Ответ Тайга86
В Саше есть стержень, как и в Ане, но мотивации нет, во всяком случае пока. В Ане меньше, да, у нее есть почти все важные медали. И если Аня может захочет просто кататься(а такое возможно для ОЧ?) без напрягов и прыжков выше головы, то Саше, чтобы быть в топе и осуществить цели, придется начинать второй круг возвращения себя в лучшую форму. Если бы такое было возможно, я бы с удовольствием понаблюдала и поболела бы за самую интереснейшую тройку Саша, Аня, Алена и примкнувшую к ним Камилу. Утопия(надеюсь все же отчасти), но всех трех реально не хватает на льду, несмотря на появившихся новых перспективных звездочек.
Камила на льду вообще-то))
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Лакс
Филимоновна в одном лице спец по лишним каскадам, лишнему весу, психологии и впридачу еще вангует.
И всему этому есть объяснение, такое же как и у ТАТ.
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Алена Иванова
Сколько уже можно про лишний вес. Посмотрите на ту же Сакамото. Она и на Олимпиаде не была тонкой и звонкой. У Саши и Ани вот как раз мотивации и не хватает. Наши соревнования особо никаких титулов не добавляют.
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As per
Может быть когда-нибудь бывшие спортсмены перестанут обсуждать чужой вес, но это не точно.
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Евгения Гринева
Аня далеко не все выиграла, да и спорт не только же про "исключительно выигрывать"
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Светлана Менова
Ответ Лека-Лека
То есть Аня прошла период взросления, выиграла все, что можно, она в прекрасной форме, но она Бестии не нужна в ФК. А Саша никак не пройдет период взросления, набрала вес, ударилась во все тяжкие с Рудковскими, закатила истерику, что не будет выходить на лед, меняет тренеров как перчатки, имеет вагон и тележку психологических проблем, но она точно вернется? И какая же у нее мотивация? Пусть Бестия лучше про Букина рассказывает.
Про Букина-то, что рассказывать. Вот про Степанову не пора ли? Срок уже подходит ;)
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Rush
Ответ Лека-Лека
То есть Аня прошла период взросления, выиграла все, что можно, она в прекрасной форме, но она Бестии не нужна в ФК. А Саша никак не пройдет период взросления, набрала вес, ударилась во все тяжкие с Рудковскими, закатила истерику, что не будет выходить на лед, меняет тренеров как перчатки, имеет вагон и тележку психологических проблем, но она точно вернется? И какая же у нее мотивация? Пусть Бестия лучше про Букина рассказывает.
Оказывается Бестимьянова знает что у девочек бывает период взросления.
Когда руки, ноги не слушаются. По Бести, сейчас этот период надо пережить, и спортсмен будет хорош.
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Wiley Fox
Да плевать после случки с властью

Конвейер Тутберидзе ее списал уже
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Тайга86
В Саше есть стержень, как и в Ане, но мотивации нет, во всяком случае пока. В Ане меньше, да, у нее есть почти все важные медали. И если Аня может захочет просто кататься(а такое возможно для ОЧ?) без напрягов и прыжков выше головы, то Саше, чтобы быть в топе и осуществить цели, придется начинать второй круг возвращения себя в лучшую форму. Если бы такое было возможно, я бы с удовольствием понаблюдала и поболела бы за самую интереснейшую тройку Саша, Аня, Алена и примкнувшую к ним Камилу. Утопия(надеюсь все же отчасти), но всех трех реально не хватает на льду, несмотря на появившихся новых перспективных звездочек.
+4
-2
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flyhigh
Ответ Лека-Лека
То есть Аня прошла период взросления, выиграла все, что можно, она в прекрасной форме, но она Бестии не нужна в ФК. А Саша никак не пройдет период взросления, набрала вес, ударилась во все тяжкие с Рудковскими, закатила истерику, что не будет выходить на лед, меняет тренеров как перчатки, имеет вагон и тележку психологических проблем, но она точно вернется? И какая же у нее мотивация? Пусть Бестия лучше про Букина рассказывает.
Ну вы тоже загнул, про Букина😁 Бести, да и все эксперДы у нас только женскую одиночку комментировать могут
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Маргарита В Сафронова
С такой красотой может и не аернуться. Всегда будет востребована.
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Лека-Лека
То есть Аня прошла период взросления, выиграла все, что можно, она в прекрасной форме, но она Бестии не нужна в ФК.
А Саша никак не пройдет период взросления, набрала вес, ударилась во все тяжкие с Рудковскими, закатила истерику, что не будет выходить на лед, меняет тренеров как перчатки, имеет вагон и тележку психологических проблем, но она точно вернется? И какая же у нее мотивация?

Пусть Бестия лучше про Букина рассказывает.
+17
-3
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