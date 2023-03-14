Наталья Бестемьянова: «У Трусовой есть проблемы с лишним весом, много психологических сложностей, но она точно вернется»
Наталья Бестемьянова высказалась о возвращении в спорт Анны Щербаковой и Александры Трусовой.
«Щербакова перенесла операцию и сейчас приходит в форму. Я видела несколько коротких видео с ее катанием — она в прекрасной форме.
Вернется ли она на пик? Не знаю, захочет ли она выступать на соревнованиях. Она выиграла все, что можно.
Трусова пока не прошла период взросления. Есть проблемы с лишним весом, есть проблемы после перехода к другому тренеру, много психологических сложностей.
Но у нее-то мотивация есть. Она не достигла того, чего хотела. Александра точно вернется», — сказала Бестемьянова.
Щербакову давно видела?Какую "пачку" она отъела.А ноги её слоновые?У неё период взросления,также как и у Трусовой в разгаре.А по-поводу мотивации...Так у всех она разная.Щербакова так-то тоже далеко не всё выиграла.ЧЕ не выигрывала,финал гран-при не выигрывала,да и то,что выиграла,только по одному разу.А как же совершенствование мастерства?Щербакова же типо обожает ФК...Неужели,только из-за титулов и денег?Сам процесс,выходит,неинтересен никому?
Но надежда теплится все равно)
Особенно жду Аню, очень ее не хватает..
https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/natalya-bestemyanova-mne-namnogo-interesnee-smotret-nashi-sorevnovaniya-chem-mirovye-bez-nas/
И всему этому есть объяснение, такое же как и у ТАТ.
Когда руки, ноги не слушаются. По Бести, сейчас этот период надо пережить, и спортсмен будет хорош.
Конвейер Тутберидзе ее списал уже
А Саша никак не пройдет период взросления, набрала вес, ударилась во все тяжкие с Рудковскими, закатила истерику, что не будет выходить на лед, меняет тренеров как перчатки, имеет вагон и тележку психологических проблем, но она точно вернется? И какая же у нее мотивация?
Пусть Бестия лучше про Букина рассказывает.