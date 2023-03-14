Наталья Бестемьянова: «У Трусовой есть проблемы с лишним весом, много психологических сложностей, но она точно вернется»

высказалась о возвращении в спорт Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

« перенесла операцию и сейчас приходит в форму. Я видела несколько коротких видео с ее катанием — она в прекрасной форме.

Вернется ли она на пик? Не знаю, захочет ли она выступать на соревнованиях. Она выиграла все, что можно.

пока не прошла период взросления. Есть проблемы с лишним весом, есть проблемы после перехода к другому тренеру, много психологических сложностей.

Но у нее-то мотивация есть. Она не достигла того, чего хотела. Александра точно вернется», — сказала Бестемьянова.