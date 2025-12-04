Матч окончен
«Фламенго» выиграл 4 титула в этом сезоне. Команда Филипе Луиса стала чемпионом Бразилии в 8-й раз и впервые с 2020 года
«Фламенго» выиграл чемпионат Бразилии в этом сезоне.
«Фламенго» обыграл «Сеару» (1:0) на домашнем поле в матче 37-го тура чемпионата Бразилии.
Таким образом, команда 40-летнего тренера Филипе Луиса досрочно стала чемпионом страны – за один тур до завершения текущего сезона.
На данный момент в активе «Фламенго» 78 очков в 37 матчах. Вторым идет «Палмейрас» – 73 балла.
В нынешнем сезоне бразильский клуб выиграл четыре титула – чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес, Суперкубок Бразилии, чемпионат штата Рио-де-Жанейро.
