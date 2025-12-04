  • Спортс
  • «Фламенго» выиграл 4 титула в этом сезоне. Команда Филипе Луиса стала чемпионом Бразилии в 8-й раз и впервые с 2020 года
«Фламенго» выиграл 4 титула в этом сезоне. Команда Филипе Луиса стала чемпионом Бразилии в 8-й раз и впервые с 2020 года

«Фламенго» выиграл чемпионат Бразилии в этом сезоне.

«Фламенго» обыграл «Сеару» (1:0) на домашнем поле в матче 37-го тура чемпионата Бразилии.

Таким образом, команда 40-летнего тренера Филипе Луиса досрочно стала чемпионом страны – за один тур до завершения текущего сезона.

На данный момент в активе «Фламенго» 78 очков в 37 матчах. Вторым идет «Палмейрас» – 73 балла.

В нынешнем сезоне бразильский клуб выиграл четыре титула – чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес, Суперкубок Бразилии, чемпионат штата Рио-де-Жанейро.

Серия A. 37 тур
4 декабря 00:30, Маракана
Фламенго
Завершен
1 - 0
Сеара
Матч окончен
85’
Фабиано   Марлон Боржес
Бруно Энрике   Сауль
85’
Жоржиньо   де ла Крус
85’
82’
Заносело   Винисиус
Карраскаль   Луис Араужо
76’
69’
Фернандо Собрал   Лоуренсо
69’
Ibraim Fagundes   Муньи
де Арраскаэта   Плата
63’
Лино   Эвертон
63’
46’
Байя   Фернандиньо
2тайм
Перерыв
  Лино
37’
Фламенго
Росси, Алекс Сандро, Лео Перейра, Данило, Варела, Жоржиньо, Пульгар, Лино, де Арраскаэта, Карраскаль, Бруно Энрике
Запасные: Айртон, Луис Араужо, Кунья, Лео Ортис, Араужо, Майкл Ричард, Эмерсон, Сауль, де ла Крус, Ян, Эвертон, Плата
1тайм
Сеара:
Бруно Динис, Рамуш, Эдер, Marcos Victor Ferreira da Silva, Фабиано, Ibraim Fagundes, Заносело, Фернандо Собрал, Галеано, Педро Раул, Байя
Запасные: Фернандо, Марлон Боржес, Лима, Фернандиньо, Ришард, Ласерда, Муньи, Винисиус, Айлон, Ришардсон, Rodrigo Henrique Santos de Souza, Лоуренсо
Подробнее
