Хет-трик Дзюбы, судья прибил «Спартак», отрыв «Зенита», 1000-е очко Месси, камбэк «Арсенала», дубль Овечкина, Медведев обыграл Рублева в финале и другие новости

1. Артем Дзюба триумфально вернулся в чемпионат России – сделал хет-трик в первом матче за «Локомотив» на выезде против «Ростова» Валерия Карпина (3:1).

«Спартак» и «Урал» сыграли вничью (2:2) в Москве в 18-м туре, судья Виталий Мешков напортачил – кажется, отменил чистый гол Александра Соболева в самом конце матча, свистнув раньше времени. Но «Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС.

«Зенит» уверенно переиграл «Пари НН» (3:0) на своем поле благодаря дублю Малкома (забил красивейший гол со штрафного) и оторвался от «Спартака» на 8 очков.

Fan ID сильно ударил по посещаемости клубов Мир РПЛ. Матч «Спартака» посетили 4500 человек, на игру «Ростов» – «Локо» пришли 4907 зрителей, на матч «Ахмата» в Грозном пришло вдвое меньше болельщиков, чем обычно. «Зенит» собрал 19 705 зрителей на «Газпром Арене», вероятно, только благодаря тому, что на игру сгоняли бюджетников. К слову, на подготовку стадионов к паспорту болельщика потратили 773,6 млн рублей из госбюджета РФ.

2. В 26-м туре чемпионата Англии «Арсенал» отыгрался с 0:2 и победил «Борнмут» (3:2) благодаря голу Риса Нелсона на 97-й минуте. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» (2:0). «Челси» наконец-то выиграл – 1:0 у «Лидса» дома. «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону» (0:1) и другие результаты.

3. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира в Дубае и снова станет первой ракеткой России. А Новаку Джоковичу отказали во въезде в США – он не сможет сыграть в Индиан-Уэллс и Майами.

4. НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе» (8:3), Овечкин забил 814-й и 815-й голы в лиге, до рекорда Гретцки осталось 79.

«Питтсбург» проиграл «Флориде», Бобровский отразил 31 бросок из 32, Малкин сделал 40-ю передачу в сезоне и повторил рекорд клуба по числу штрафных минут (1008). «Ванкувер» обыграл «Торонто», Кузьменко забросил 29-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

5. Голы Месси и Мбаппе помогли «ПСЖ» выиграть у «Нанта» (4:2) дома. Лео набрал 1000-е очко на клубном уровне, а у Килиан стал лучшим бомбардиром в истории парижан в 24 года!

6. Аделия Петросян выиграла короткую программу у фигуристок в финале Гран-при России, Туктамышева – 2-я, Валиева – 3-я, Акатьева – 5-я. Кондратюк лидирует после короткой у мужчин, Гуменник – 2-й, Игнатов – 3-й, Семененко – 4-й. Бойкова и Козловский выиграли короткую у пар, Тарасова и Морозов – 2-е, Мишина и Галлямов – 3-и. Шанаева и Дрозд выиграли ритм-танец, Кагановская и Ангелопол – 2-е, Тютюнина и Багин – 3-и.

7. ЦСКА уступил «Северстали» во второй игре серии первого раунда Кубка Гагарина, «Динамо» было слабее «Торпедо», «Авангард» победил «Сибирь», «Автомобилист» проиграл «Металлургу».

8. Поул-позицию на Гран-при Бахрейна в квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе время показал его напарник Серхио Перес, третье – гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

9. Шведка Эбба Андерссон выиграла классический масс-старт на 30 км на ЧМ по лыжным гонкам в Планице, Калво – 2-я, Карлссон – 3-я.

Наталья Непряева выиграла классический масс-старт на 30 км на турнире «Чемпионские высоты», Кулешова – 2-я, Прокофьева – 3-я. Степановой стало плохо после финиша.

10. «Милан» уступил «Фиорентине» (1:2) в гостях в 25-м туре чемпионата Италии, «Аталанта» и «Удинезе» поделили очки (0:0).

11. Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место, Тарьей Бо – 2-й, Понсилуома – 3-й. Норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн победила у женщин, Тандревольд – 2-я, Шевалье-Буше – 3-я, Симон – 4-я.

12. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что отстранена от работы на Первом канале, потому что поддержала заявление Плющенко о судьях. Евгений поддержал ее: «Тарасова – великая женщина, великий тренер. Низкий ей поклон от меня, моей команды и моих спортсменов за поддержку». А Дмитрий Губерниев уточнил: «Первый канал и не собирался приглашать Тарасову комментировать ближайшие фигурнокатательные события! Там просто плановая ротация».

13. «Бавария» победила «Штутгарт» (2:1) на выезде в 23-м туре чемпионата Германии, «Унион» и «Кельн» не забили голов (0:0), «Фрайбург» с «Боруссией» Менхенгладбах – тоже (0:0).

14. НБА. 38+9+10 от Хардена помогли «Филадельфии» победить «Милуоки», «Майами» выиграл у «Атланты» и другие результаты.

15. Минюст Украины попросил изъять активы Аркадия Ротенберга в пользу страны. Главе Федерации хоккея России, возможно, принадлежит ТРЦ стоимостью 180 млн долларов.

16. «Атлетико» растерзал «Севилью» на своем поле (6:1) в 24-м туре чемпионата Испании, Депай и Мората сделали дубли.

17. UFC 285. Лоик Раджабов победил Эстебана Рибовича в дебютном поединке в UFC. Все результаты вечера – здесь.

18. Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт показал пистолет во время прямого эфира в социальной сети. Баскетболист НБА отстранен минимум на две игры.

19. Реформу офсайда от Арсена Венгера введут в футбольной Медиалиге России.

Цитаты дня:

Зарема о российском футболе: «Мешков – лишь инструмент системы, не изменится ни-че-го. В Европе интрига, полные стадионы, пиво льется, а у нас – пустые трибуны, бесплатные билеты, розыгрыш квартир, машин»

Президент Польши о санкциях: «Российские спортсмены тоже несут ответственность за страну. Они должны нести это бремя, не требуя участия в соревнованиях»

«Поло – полное дерьмо, это не для футбола! Футболки с воротником неудобны и некрасивы». Кроос недоволен формой «Реала»

Тото Вольфф: «Мерседес» добудет Хэмилтону 8-й титул, даже если мне придется толкать его по трассе»

Дзюба о хет-трике «Ростову» Карпина: «Огорчить Георгиевича – дело обязательное»

Юран о Fan ID: «Я законопослушный человек, сказали сделать – сделал»