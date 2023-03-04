«Поло – полное дерьмо, это не для футбола! Футболки с воротником неудобны и некрасивы». Кроос недоволен формой «Реала»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос adidas игровая форма стиль Футбол

Тони Кроосу не нравится форма, в которой играет «Реал».

«В этом сезоне у нас снова есть воротник. Поло – это не футболка для игры в футбол! Всем производителям: это полное дерьмо! Футболки с воротником – это нехорошо, они неудобны и некрасивы. 

А наверху есть еще две пуговицы. Еще пара пуговиц – и мы будем играть в рубашках, так? Нехорошо», – сказал полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.

Футболисты «Реала» играют в форме от Adidas. 

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31 комментарий

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Футбол, хоккей итд
... а со следующего сезона, нам предлагают отказаться от бутс, и играть... в леопардовых мокасинах.
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Osodj Djhshs
В том и дело, это выглядит крайне несуразно и некрасиво каждый раз в шоке когда вижу такую форму.
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Бен Гаан
Ответ rigobersong
Кантона🗿
И Бэкс
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Kyancey
Ответ XavIniesta2008-2015
Исключение, которое подтверждает правило
Исключение😂😂😂
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kupezz
Ответ flash166
Имхо футбольная форма с воротником куда лучше смотрится , сразу прибавляется солидности
Смотрится-то конечно лучше, никто и не спорит, красиво, стильно. Но он про то, что реально в такой футболке не комфортно играть, кто играл или играет в таких тот поймёт, воротник ( часто он жёсткий) постоянно шею натерает, а пуговицы так вообще, если мяч попадает в это место (приём на грудь или просто удар), то неприятное чувство (боль и синяк). Но спонсорам конечно виднее, дарёному коню в зубы не смотрят)
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Scouser
Ответ Zieppi
В том то и дело, что в футболе крутятся такие большие деньги, что он уже лет 30 как далеко не просто спорт.
разминочная форма ок, но не игровая. или та в которой будут на лавке сидеть)
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Михо
И бутсы должны быть белые с синим, из кожи, а не какие то там ваши новые материалы, добавил Тони
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XavIniesta2008-2015
Ответ Kyancey
16/17 тоже? :)
Исключение, которое подтверждает правило
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аdidаs
именно кроссу очень подходит поло
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Zieppi
Ответ Chernoy
Ну в том и дело, что футбол все-таки спорт, поэтому не подходит середина)
В том то и дело, что в футболе крутятся такие большие деньги, что он уже лет 30 как далеко не просто спорт.
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Тракторыст
Ответ Дядя ТУРА
в рубашке с галстуком нормально б смотрелись. и шорты
Без подтяжек некомплект.
+3
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fc-psg
Ответ Дядя ТУРА
в рубашке с галстуком нормально б смотрелись. и шорты
И сандалии с носками
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Chel$ki
Я, конечно, ни разу не Кроос, но вот именно в этом сезоне форма Реала просто прекрасна: сочетание цветов, шрифт и как вишенка на торте этот прекрасный воротник! Может быть в игре футболистам действительно воротник как-то мешает, но с позиции болельщика - именно такой стиль максимально красив и удобен при создании casual-образа. МЮ и Реал в этом сезоне - мои фавориты по формам в топ-5 лиг уж точно
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Coil
"Воротник добавляет вес форме и тянет меня к земле." - добавил Тони после второй
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Сергей Паршин
А в классическом костюме, чёрных очках, сумками Луи Виттон приезжать на матчи как на свадьбу…ещё больший бред.
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Kyancey
Ответ XavIniesta2008-2015
Причина отсутствия серьёзных трофеев в сезоне 14/15 и 18/19 найдена-воротник на форме
16/17 тоже? :)
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Chernoy
Ответ Zieppi
А я люблю поло. Мне кажется, это отличная золотая середина между спортивным и классическим стилем.
Ну в том и дело, что футбол все-таки спорт, поэтому не подходит середина)
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гилберт
Не соглашусь.
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flash166
Имхо футбольная форма с воротником куда лучше смотрится , сразу прибавляется солидности
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Дима Берин
Пусть с Королем Эриком пообщается
+2
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XavIniesta2008-2015
Причина отсутствия серьёзных трофеев в сезоне 14/15 и 18/19 найдена-воротник на форме
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Kyancey
Ответ Злобный Конь
Ах это воротник мешает выигрывать у "Барселоны" и в ЛаЛиге?
Воротник не помешал выиграть 5 из 6 трофеев (в тч Примеру и ЛЧ) в 2017 г. :)
+7
-1
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Zieppi
А я люблю поло. Мне кажется, это отличная золотая середина между спортивным и классическим стилем.
+8
-3
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Собака хаски в маске
полностью согласен с ним.Поло - то еще уг, а уж в футбол играть в ней совсем не то,что нужно
+1
-4
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jepp ebriloff
Красная футболка с молнией Юнайтед 1998/2000 готова оспорить
+1
-1
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