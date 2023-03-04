«Поло – полное дерьмо, это не для футбола! Футболки с воротником неудобны и некрасивы». Кроос недоволен формой «Реала»
Тони Кроосу не нравится форма, в которой играет «Реал».
«В этом сезоне у нас снова есть воротник. Поло – это не футболка для игры в футбол! Всем производителям: это полное дерьмо! Футболки с воротником – это нехорошо, они неудобны и некрасивы.
А наверху есть еще две пуговицы. Еще пара пуговиц – и мы будем играть в рубашках, так? Нехорошо», – сказал полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.
Футболисты «Реала» играют в форме от Adidas.
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