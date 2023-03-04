Дубай (ATP). Финал. Медведев и Рублев сыграют в 18:00 по Москве

Теги результаты ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев и Андрей Рублев разыграют титул в Дубае. В личных встречах на уровне ATP Медведев ведет 4:2, но два последних матча остались за Рублевым.

Cетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

27 февраля – 4 марта 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Даниил Медведев (Россия) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
4 марта, 18.00
Онлайн матча

9 комментариев

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Дарья Ефимова
Поболею за Даню, нужен 3 титул подряд, но если Андрей выиграет- не расстроюсь :)
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Dym86
Успеха Рублеву! Будет тяжко но за свою территорию будет бороться!
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Ahmadov Shamil
На шлеме бы такую встречу организовали ))
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Guillermo
Медведев конечно явный фаворит. Если оба на пике, то они на разных уровнях. Но бывает всякое
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инок
Всё равно кто победит Даня или Андрей - главное, после долгого перерыва, опять российский финал - теперь в Дубае!
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Daniel
Если кому интересно, новости по поводу отмены бана в UK

https://twitter.com/jon_wertheim/status/1631731991891652608

https://thenewswire.online/top-stories/wimbledon-could-scrap-ban-on-russian-and-belarussian-players-say-reports/
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zy888.8
Рублев выиграет!
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Daniel
Кстати есть первые новости о том, что вероятнее всего Уимблдон отменит бан россиян и белорусов
Пока на уровне сигналов инсайдеров
Но все равно это хороший знак!
+6
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Бухгалтер2021
лучшая двойка
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-1
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