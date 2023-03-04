Дубай (ATP). Финал. Медведев и Рублев сыграют в 18:00 по Москве

Даниил Медведев и Андрей Рублев разыграют титул в Дубае. В личных встречах на уровне ATP Медведев ведет 4:2, но два последних матча остались за Рублевым.

Cетка турнира здесь.

Дубай, ОАЭ

27 февраля – 4 марта 2023

500

Призовой фонд – 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Финал