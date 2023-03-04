Дубай (ATP). Финал. Медведев и Рублев сыграют в 18:00 по Москве
Даниил Медведев и Андрей Рублев разыграют титул в Дубае. В личных встречах на уровне ATP Медведев ведет 4:2, но два последних матча остались за Рублевым.
Cетка турнира здесь.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
27 февраля – 4 марта 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 855 495 долларов
Открытые корты, хард
Финал
- Дата проведения
- 4 марта, 18.00
https://twitter.com/jon_wertheim/status/1631731991891652608
https://thenewswire.online/top-stories/wimbledon-could-scrap-ban-on-russian-and-belarussian-players-say-reports/
Пока на уровне сигналов инсайдеров
Но все равно это хороший знак!