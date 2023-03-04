Кубок Гагарина. «Авангард» против «Сибири», «Динамо» в гостях у «Торпедо», ЦСКА примет «Северсталь»

Теги Авангард Металлург Мг Сибирь ЦСКА Северсталь Автомобилист Торпедо результаты КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

«Авангард» примет «Сибирь» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина. 

Также продолжатся серии «Автомобилист» – «Металлург», «Торпедо» – «Динамо», ЦСКА - «Северсталь».

Кубок Гагарина

1-й раунд

Авангард – Сибирь
Дата проведения
4 марта, 14.00, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 0-1

Автомобилист – Металлург Мг
Дата проведения
4 марта, 14.30, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 1-0

ЦСКА – Северсталь
Дата проведения
4 марта, 17.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 1-0

Торпедо – Динамо Москва
Дата проведения
4 марта, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Гагарина

5 комментариев

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Профи66
Сибири - победы! 2- 0 в серии !!!
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Xell
Ответ Back to the Future in 2012 :)!!!
ХК Автомобилист. Удачи, счастья и добра. P.S. Победа два теперь нужна, так точно дубль взять пора :)!!!
Нефига так не интересно. Я хочу 7игр и зарубу.
0
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Xell
Металлург сегодня победит. Я смотрю матч.
0
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Back to the Future in 2012 :)!!!
ХК Автомобилист. Удачи, счастья и добра. P.S. Победа два теперь нужна, так точно дубль взять пора :)!!!
+2
-1
+1
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Игорь Климов
Омский Авангард удачи и победы!
+2
-1
+1
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