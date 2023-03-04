Кубок Гагарина. «Авангард» против «Сибири», «Динамо» в гостях у «Торпедо», ЦСКА примет «Северсталь»
«Авангард» примет «Сибирь» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
Также продолжатся серии «Автомобилист» – «Металлург», «Торпедо» – «Динамо», ЦСКА - «Северсталь».
1-й раунд
- Дата проведения
- 4 марта, 14.00, «G-Drive Арена»
Счет в серии – 0-1
- Дата проведения
- 4 марта, 14.30, «КСК Уралец»
Счет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 4 марта, 17.00, «ЦСКА-Арена»
Счет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 4 марта, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Счет в серии – 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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