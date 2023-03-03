Финал Гран-при России. Кондратюк, Семененко, Гуменник, Алиев и Мозалев представят короткие программы

4 марта в Финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге мужчины представят короткие программы.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Мужчины

Короткая программа

Начало – 18:05 по московскому времени (4 марта), прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Первая разминка

1.

2.

3.

4.

5. Иван Попов

6.

Вторая разминка

7. Евгений Семененко

8. Алексей Ерохов

9. Артем Ковалев

10. Андрей Мозалев

11. Марк Кондратюк

12. Дмитрий Алиев

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие