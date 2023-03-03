Финал Гран-при России. Кондратюк, Семененко, Гуменник, Алиев и Мозалев представят короткие программы

Теги сборная России результаты мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Алексей Ерохов Артем Ковалев Макар Игнатов Евгений Семененко Артур Даниелян Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Марк Кондратюк Иван Попов Серия Гран-при России Фигурное катание

4 марта в Финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге мужчины представят короткие программы.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Мужчины

Короткая программа

Начало – 18:05 по московскому времени (4 марта), прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Первая разминка

1. Матвей Ветлугин

2. Александр Самарин

3. Макар Игнатов

4. Петр Гуменник

5. Иван Попов

6. Артур Даниелян

Вторая разминка

7. Евгений Семененко

8. Алексей Ерохов

9. Артем Ковалев

10. Андрей Мозалев

11. Марк Кондратюк

12. Дмитрий Алиев

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие

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17 комментариев

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Orange carrot
Требую повтора противостояния Семененко с Гуменником) может, на этот раз удача будет на стороне Пети.
Ну и Андрюху к ним в компанию. Идеальная тройка для меня.
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olvl
Интересно, кто же победит, и кто будет на пьедестале. Вообще непонятно). Всем удачи и успеха - выходить спокойно и делать своё.
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olvl
Ответ Леличек
Тот редкий случай, когда болеешь практически за всех) Ребята, просто катайте чисто!
А я давно уже болею за всех, и, больше того, не понимаю как за кого-то не болеть, не желать удачи и успеха.
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olvl
Ответ И это все о нем
Ну мальчики не подведите ,удивите нас хорошими прокатами,всем удачи!
Да, удивиться очень хочется).
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И это все о нем
Ну мальчики не подведите ,удивите нас хорошими прокатами,всем удачи!
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ВИван
Пожелаю удачных выступлений Кондратюку, Самарину, Семененко, Ветлугину!
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bona ulo
Всем хороших прокатов. За Андрея буду держать кулаки, так же отдельно удачи Петру и Алексею.
Удивительно все же, 12 человек и у всех имена разные.
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Дружба11
Ответ Леличек
Тот редкий случай, когда болеешь практически за всех) Ребята, просто катайте чисто!
такие же эмоции.....
+2
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Дружба11
Матвей Ветлугин, артистизма и полного включения в прогу!
+3
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+3
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Дружба11
Петя Гуменник,чтобы все было как по нотам!
+6
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Дружба11
Андрей Мозалев, соберись друже, надо катать чисто.
+8
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Дружба11
Жека Семененко-в тебе есть все, только воплощай!
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Дружба11
Дима Алиев-прошу тебя парень откатай в полную силу,хватит этих никому не нужных волнений, покажи нам свое фантастическое кружево на льду!У тебя прекрасный тренер и команда,которые вложили в тебя душу, просто откатай ответно!!!
+5
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+5
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Леличек
Тот редкий случай, когда болеешь практически за всех) Ребята, просто катайте чисто!
+7
0
+7
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floret
Удачи Андрею, Петру и Диме! Болею за вас парни.
+11
-1
+10
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galik55
Чистых прокатов всем парня, удачи.
Болею за Андрея, Петра и Макара
+5
0
+5
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Rusmaslov
Говорят приложение спортса пропало из app store. Будет заявление редакции?
+1
0
+1
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