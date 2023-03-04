Реформу офсайда от Венгера введут в Медиалиге

В Winline Медиалиге опробуют еще одно изменение правил.

Технический директор лиги Дмитрий Кортава сообщил, что в третьем сезоне будет применено экспериментальное правило офсайда.

Офсайд будет засчитан в том случае, если футболист, который ближе всем телом к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Подобную реформу правила офсайда ранее предлагал бывший главный тренер «Арсенала» , работающий в .

Напомним, что до этого лига уже проводила эксперименты с правилами. В турнире опробовали чистое время, бонусный мяч, оранжевую карточку и буллиталити.

Новое правило офсайда от Венгера: атакующие игроки могут опережать защитника (главное, чтобы не всем телом)

Гол за два, чистое время, оранжевая карта – интервью с техническим директором МФЛ об экспериментах