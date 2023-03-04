Реформу офсайда от Венгера введут в Медиалиге

Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия ФИФА Дмитрий Кортава правила Winline Медиалига Медиафутбол

В Winline Медиалиге опробуют еще одно изменение правил.

Технический директор лиги Дмитрий Кортава сообщил, что в третьем сезоне будет применено экспериментальное правило офсайда.

Офсайд будет засчитан в том случае, если футболист, который ближе всем телом к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Подобную реформу правила офсайда ранее предлагал бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, работающий в ФИФА.

 

Напомним, что до этого лига уже проводила эксперименты с правилами. В турнире опробовали чистое время, бонусный мяч, оранжевую карточку и буллиталити.

Новое правило офсайда от Венгера: атакующие игроки могут опережать защитника (главное, чтобы не всем телом)

Гол за два, чистое время, оранжевая карта – интервью с техническим директором МФЛ об экспериментах

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5 комментариев

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Прекрасная РФПЛ будущего
затроллили Арсена. Достойное место для реализации его реформ
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Антон Киселёв
И правильно сделают
Теперь не надо будет помимо положения игроков вычислять чем можно забивать голы, а чем нет, где ещё плечо, а где уже рука
+2
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+2
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Akusra
а куадж учитывается?
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Кан и Баллак сидят в баре
Был Красава- стал Кортава) что следующее, каждые 10 минут можно убирать по одному игроку, 5 угловых- гол ? )
0
-2
-2
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Direct free kick
Медиалига и есть настоящий уровень бухгалтера в пуховике
0
-6
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