  Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины

41-летний Инсаурральде: хочу поиграть еще год.

41-летний бывший защитник «Спартака» Хуан Инсаурральде заявил, что пока не собирается завершать игровую карьеру. 

«Я действительно планировал завершить карьеру в конце 2025 года, но передумал. Хочу поиграть еще год. Мы с «Сармьенто» близки к продлению контракта», — сказал Инсаурральде, выступающий за клуб высшей лиги Аргентины с 2023 года.

Аргентинец играл за «Спартак» с 2012 по 2015 год с перерывом на полугодовую аренду в ПАОК.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
