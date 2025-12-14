Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»

Кечинов: Мусаев – лучший тренер осенней части РПЛ.

Валерий Кечинов назвал Мурада Мусаева из «Краснодара» лучшим тренером осенней части сезона в РПЛ.

После 18 туров «быки» лидируют в таблице, опережая «Зенит» на одно очко.

— Лучшим тренером по итогам первой части сезона хотелось назвать Талалаева. Поскольку «Балтика» играет так, как никто вообще не ожидал, и нет у них никаких спадов. Очень приятное впечатление оставляет команда. Но поведение Талалаева немного отталкивает. Поэтому я назову лучшим тренером Мусаева. Третий сезон «Краснодар» играет стабильно и очень здорово.

— Но у Мусаева много топовых футболистов с прекрасным индивидуальным мастерством. Насколько чувствуется тренерская рука?

— Очень чувствуется. Я вам скажу, что с футболистами высокого класса работать еще сложнее, к каждому нужно найти свой подход. Так что Мусаев проводит колоссальную работу, он лучший тренер в чемпионате на данный момент, — сказал бывший игрок «Спартака».