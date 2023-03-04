НБА. «Милуоки» встретится с «Филадельфией», «Атланта» в гостях у «Майами» и другие матчи

Теги результаты Атланта Хьюстон Майами Милуоки Миннесота Филадельфия Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Баскетбол

Сегодня, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

Во встрече лидеров Восточной конференции «Филадельфия» попытается прервать 16-матчевую победную серию «Милуоки», дерзкий «Сакраменто» Фокса и Сабониса примет «Миннесоту» Эдвардса и Гобера.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Торонто
Дата проведения
5 марта, 01.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Кливленд – Детройт
Дата проведения
5 марта, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Майами – Атланта
Дата проведения
5 марта, 04.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Хьюстон
Дата проведения
5 марта, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Милуоки – Филадельфия
Дата проведения
5 марта, 04.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Сакраменто – Миннесота
Дата проведения
5 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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