НБА. «Милуоки» встретится с «Филадельфией», «Атланта» в гостях у «Майами» и другие матчи
Сегодня, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
Во встрече лидеров Восточной конференции «Филадельфия» попытается прервать 16-матчевую победную серию «Милуоки», дерзкий «Сакраменто» Фокса и Сабониса примет «Миннесоту» Эдвардса и Гобера.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 марта, 01.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 5 марта, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 5 марта, 04.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 5 марта, 04.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 5 марта, 04.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 5 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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