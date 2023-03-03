Финал Гран-при России. Тютюнина и Багин, Кагановская и Ангелопол, Шанаева и Дрозд покажут ритм-танцы
4 марта в Финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Санкт-Петербург
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 13:30 по московскому времени (4 марта), прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Первая разминка
1. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
2. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
3. Александра Прокопец – Александр Васькович
4. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол
5. Полина Усова – Михаил Антонов
Вторая разминка
6. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев
7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
8. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин
9. Софья Тютюнина – Андрей Багин
Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие
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