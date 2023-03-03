Финал Гран-при России. Тютюнина и Багин, Кагановская и Ангелопол, Шанаева и Дрозд покажут ритм-танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Андрей Багин Павел Дрозд Елизавета Шанаева Софья Тютюнина Екатерина Миронова Евгений Устенко Александр Васькович Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Тимур Смирнов-Бабаев Серия Гран-при России Яна Матвейшина Тимофей Субботин Александра Прокопец Алиса Крайнюкова Семен Нетсев Варвара Жданова Полина Усова Михаил Антонов Фигурное катание

4 марта в Финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 13:30 по московскому времени (4 марта), прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Первая разминка

1. Елизавета ШанаеваПавел Дрозд

2. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

3. Александра ПрокопецАлександр Васькович

4. Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол

5. Полина Усова – Михаил Антонов

Вторая разминка

6. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

8. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин

9. Софья Тютюнина – Андрей Багин

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие

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