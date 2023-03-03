Финал Гран-при России. Валиева, Акатьева, Туктамышева, Петросян и Горбачева выступят с короткими программами

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4 марта в Финале Гран-при России по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Женщины

Короткая программа

Начало – 15:00 по московскому времени (4 марта), прямая трансляция – официальный сайт Первого канала, Первый канал (с 16:20)

Первая разминка

1. Софья Самоделкина

2. Аделия Петросян

3. Алина Горбачева

4. Камила Валиева

5. Вероника Яметова

6. Анна Фролова

Вторая разминка

7. Ксения Гущина

8. Софья Муравьева

9. Софья Акатьева

10. София Захарова

11. Елизавета Туктамышева

12. Виктория Федянина

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие

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