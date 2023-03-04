Бюджетников в Петербурге сгоняют на матчи «Зенита» после бойкота фанатами Fan ID («Север.Реалии»*)

Сотрудников бюджетных учреждений Санкт-Петербурга сгоняют на футбол.

Это происходит после отказа фанатов «Зенита» оформлять Fan ID. Сотрудники двух спортивных школ города рассказали изданию «Север.Реалии»*, что руководству пришли «разнарядки» набрать людей, имеющих паспорт болельщика, для похода на стадион. В зависимости от числа штатных сотрудников набрать нужно 30-50 человек.

До этого, в декабре 2022 года, спорткомитет требовал оформить паспорта болельщика. Ведомство отправило официальное распоряжение всем учреждениям с требованием обеспечить получение паспортов не менее 90% сотрудников.

«Пришло официальное письмо руководству. Оформить паспорта требовали 90% работников. У нас до сих пор нет этого количества, и нам покоя не дают. У нас уже уборщиц, гардеробщиц заставляют. Каждую пятницу мы отчитываемся, сколько паспортов прибавилось», – рассказал начальник спортивного направления одной из спортшкол Санкт-Петербурга, не назвавший свою фамилию, опасаясь негативной реакции руководства.

«Сегодня нам все объявили устно: звать всех тренеров, сотрудников на матч. Звать на матч сказали только в личной беседе, ни в коем случае не в общих группах или чатах, чтобы тренеры не смогли ничего скопировать. Если отказываются, надо уговаривать как угодно.

Нам, так сказать руководителям, вообще в обязательном порядке надо пойти всем. Я сказала, что не могу, уезжаю, так мне сказали вместо себя десять человек сагитировать. Это, конечно, условное число, но двоих я уже уговорила», – сказала Юлия, сотрудница одного из петербургских спортклубов.

Фанаты «Зенита» не удивлены таким развитием событий.

«Конечно, мы этого ожидали. Я даже видел объявления, где за деньги предлагают попасть на фанатскую трибуну. Ребятам нужна картинка. Футбольным функционерам плевать на клуб, на фанатов, на поддержку команды, им нужна картинка.

Они делают говно, а потом из него не выплыть. Я вполне допускаю, что наберут клоунов и на вираж (фанатская трибуна для ультрас – Sports.ru), раздадут им какие-нибудь бумажки и потом через 5-10 лет новый пласт таких «фанатов» будет. Когда гонят из-под палки, будет говно», – считает Алексей, член сообщества фанатов «Зенита».

В субботу « » примет «Пари НН» в 18-м туре Мир .

* – издание включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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