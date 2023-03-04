Бюджетников в Петербурге сгоняют на матчи «Зенита» после бойкота фанатами Fan ID («Север.Реалии»*)

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Политика Fan ID брань Футбол

Сотрудников бюджетных учреждений Санкт-Петербурга сгоняют на футбол.

Это происходит после отказа фанатов «Зенита» оформлять Fan ID. Сотрудники двух спортивных школ города рассказали изданию «Север.Реалии»*, что руководству пришли «разнарядки» набрать людей, имеющих паспорт болельщика, для похода на стадион. В зависимости от числа штатных сотрудников набрать нужно 30-50 человек.

До этого, в декабре 2022 года, спорткомитет требовал оформить паспорта болельщика. Ведомство отправило официальное распоряжение всем учреждениям с требованием обеспечить получение паспортов не менее 90% сотрудников.

«Пришло официальное письмо руководству. Оформить паспорта требовали 90% работников. У нас до сих пор нет этого количества, и нам покоя не дают. У нас уже уборщиц, гардеробщиц заставляют. Каждую пятницу мы отчитываемся, сколько паспортов прибавилось», – рассказал начальник спортивного направления одной из спортшкол Санкт-Петербурга, не назвавший свою фамилию, опасаясь негативной реакции руководства.

«Сегодня нам все объявили устно: звать всех тренеров, сотрудников на матч. Звать на матч сказали только в личной беседе, ни в коем случае не в общих группах или чатах, чтобы тренеры не смогли ничего скопировать. Если отказываются, надо уговаривать как угодно.

Нам, так сказать руководителям, вообще в обязательном порядке надо пойти всем. Я сказала, что не могу, уезжаю, так мне сказали вместо себя десять человек сагитировать. Это, конечно, условное число, но двоих я уже уговорила», – сказала Юлия, сотрудница одного из петербургских спортклубов.

Фанаты «Зенита» не удивлены таким развитием событий.

«Конечно, мы этого ожидали. Я даже видел объявления, где за деньги предлагают попасть на фанатскую трибуну. Ребятам нужна картинка. Футбольным функционерам плевать на клуб, на фанатов, на поддержку команды, им нужна картинка.

Они делают говно, а потом из него не выплыть. Я вполне допускаю, что наберут клоунов и на вираж (фанатская трибуна для ультрас – Sports.ru), раздадут им какие-нибудь бумажки и потом через 5-10 лет новый пласт таких «фанатов» будет. Когда гонят из-под палки, будет говно», – считает Алексей, член сообщества фанатов «Зенита».

В субботу «Зенит» примет «Пари НН» в 18-м туре Мир РПЛ.

* – издание включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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258 комментариев

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MosesPray
Режим лютует
А после в Мариинку
А белые ночи со всей России свозят бурят и заставляют смотреть на развод мостов
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kacnep
Ответ Игорь Новиков
Феерия. А деньги клубу за этих болельщиков и их билеты дают? Или клуб ещё и бесплатно должен билеты давать?
Понятия не имею, но вчера нам в спорт.чат закинули «Родители, мне надо в 20.45 подать списки, можете идти всей семьей, надо поддержать родной клуб». Зенит заработает на всяких бургерах, мороженом и остальном, что на стадио продают
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Он саМый
Ответ Виктор
Московским клубам даже бюджетники, солдаты и рос гвардия не помогают стадионы заполнять.
В Москве тоже такое практикуется, но не всеми и не всегда. Не знал?
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Илья Савчук
Ответ Paolo77
Спортс не был бы спортсом, если бы не покопался в куче де-ма, опубликовав заметку из американской помойки под названием: радио "свобода"
и тут вам Байден наложил в штаны?
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Alex Reushev
Ответ m1t9
как бы случилось очевидное. но сейчас набегут истинные патриоты, которые поморщились увидев в конце новости слово *иноагент, и все вам разъяснят
Инагенты это маркер приличного человека. Ну кроме радио Свобода, эти точно дешевые пропагандисты.
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reteka
Ответ Evgeny Trifonov
в "дочке" газпрома, давали только на хоккейное Динамо из ВХЛ
А нам на Неву.
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zhuk88
Ответ kacnep
В кучу детских секций в четверг/пятницу притащили просьбы собрать детей с родителями на футбол. Дают до 6 билетов на ребенка, а фанайди делают на месте. Никто не хочет провала посещаемости
Подтверждаю:)
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Георгий Михеев
Бред какой то. На Зенит на новый стадион и так народ придет пускай и меньше чем без фанайди было.
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Илья Савчук
Ответ Кирилл.С-Пб
ТАКОЕ БРЕД ОТ ЖЕЛТУШНОЙ ПОМОЙКИ 🤣🤣🤣
конечно, конечно, правда только в РИА и РТ, все остальное желтуха
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Coil
"наберут клоунов на вираж, раздадут им какие-нибудь бумажки и потом через 5-10 лет новый пласт таких «фанатов» будет". Готовый сюжет для пролога к Матрице.
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Кондитер
самый популярный клуб страны 😁😁😁😁 зенит позор россии
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zhuk88
У меня тут жена в МФЦ недавно была. Говорит такого количества гостей из средней Азии не видела даже в едином центре документов, где всем им регистрацию делают. Говорит все как один жаждали получить заветный фан айди. Так что потом отчитаются, что выдано фан ид больше вместимости стадиона :)
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Tomas Muller
Ответ Игорь Новиков
Те же потемкинские деревни. Видимость. Это веками уже, увы. И никто с этим не борется...
а кто должен с этим бороться?
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locky
Ответ В Питере Пять
Эту статью писал лично Байден :)
Обама писал, Терюшковым клянусь!
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Alex Reushev
Ответ Жесткий Костас
Самый популярный клуб страны растерял своих преданных фанатоваокашей и прочно сёл на газовый бюджет.
А может у самого популярного клуба принципиальные болельщики, а не терпилы?
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Владимир Самсонов
Ответ Виктор
Заремы! Ты веришь всему, что на заборах написано?
Привлечение бюджетников для непопулярных вещей - обычное дело в России. Так что данная новость не выглядит чем-то невероятным.
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Maluma Amulam
В Москве так же делают)
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Павел Мельников
Ответ f1y 322
И конечно же все тут пишут про кровавую рашку, даже не думая что это может быть вбросом. 0 крит мышления.
Просто никогда такого не было, ну да.
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Alex Reushev
Ответ Paolo77
Спортс не был бы спортсом, если бы не покопался в куче де-ма, опубликовав заметку из американской помойки под названием: радио "свобода"
Проверим. А что если на стадионе будет куча бюджетников? Вы извинитесь перед агентами ЦРУ?
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Водяра
Ответ каток Третьяка
это рашн традиция такая, сделать всё так, чтобы нагонять бюджетников создавая видимость чего либо... как было сказано в одном фильме "не страна, а декорация какая-то"
Беларашн тоже.
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Кирилл.С-Пб
ТАКОЕ БРЕД ОТ ЖЕЛТУШНОЙ ПОМОЙКИ 🤣🤣🤣
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Александр Жердин
Ответ Архитектор Мендисабаль
Абсолютное враньё, тем не менее, набрало больше 200, в основном негодующих, комментариев...Как легко люди ведутся на вбросы!
Проверить можно только одним способом . Надеюсь, во время трансляции покажут трибуны Крестовского, и когда комментатор заявит, что не взирая на Фан-уйди " истинные " болельщики остались верны своему клубу и сегодня они на трибунах, я пойму - что это фальсификация . Как и всё, что делает Едим Россию!
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Geo07
Ответ Ultimate7
Сколько не искал бесплатных билетов всегда приходилось покупать. Жаль эти СМИ иноагенты не говорят где же бесплатные раздают.
Подтверждаю. Многократно пытался, но в итоге всегда за свои
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Кавабунга Шреддоголовый
Сплошные декорации
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Петроград
Ответ Евгений Румкин
Жрут те кто слушает всякую гебельсовщину типа дождя и снн, а РИА новости и ТАСС, и есть настоящие сми!
Жырновато
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