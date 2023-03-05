Малкин сделал 40-ю передачу в сезоне в матче с «Флоридой» и повторил рекорд «Питтсбурга» по штрафу (1048 минут)

Теги Питтсбург Флорида Евгений Малкин НХЛ рекорды Кевин Стивенс Хоккей

Евгений Малкин повторил рекорд «Питтсбурга» по числу штрафных минут за карьеру (1048).

Форвард «Пингвинс» получил малый штраф в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:4). 

Россиянин (1048 минут штрафа в 1043 играх в рамках регулярок) повторил клубный рекорд Кевина Стивенса (1048 в 522). 

В игре с «Пантерс» Малкин сделал 40-ю результативную передачу в сезоне. На его счету стало 63 (23+40) очка в 62 играх. 

По числу сезонов за «Питтсбург» с 40+ передачами (11) он уступает только Сидни Кросби (14) и Марио Лемье (12). 

Сегодня Евгений (17:29, 4:31 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ, сделал 1 блок, допустил 1 потерю и выиграл 63% вбрасываний. 

5 комментариев

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Александр Балабанов
Ответ Вадим Сидоров
"4:31 – в меньшинстве" Малкин стал ту-веем или у Питтов настолько плохо оборонительными центрами что его выпускают. Помнитсябыли сезоны когда за весь сезон он в среднем проводил по 5 секунд в меньшинстве
В большинстве, конечно. Кое-кто протупил
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Вадим Сидоров
"4:31 – в меньшинстве"
Малкин стал ту-веем или у Питтов настолько плохо оборонительными центрами что его выпускают. Помнитсябыли сезоны когда за весь сезон он в среднем проводил по 5 секунд в меньшинстве
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борецЗАнеСправедливость
И да Спортс повнимательнее что ли: у Малкина сегодня в меньшинстве ровно 0:00
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Вадим Сидоров
Всероссийский рекорд не успеет побить - 1409 (Назаров)
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борецЗАнеСправедливость
Чота Малыч не те рекорды ставит, да и вообще очень плох был сегодня, пожалуй худший в этом матче
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-1
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