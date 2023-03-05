Малкин сделал 40-ю передачу в сезоне в матче с «Флоридой» и повторил рекорд «Питтсбурга» по штрафу (1048 минут)
Евгений Малкин повторил рекорд «Питтсбурга» по числу штрафных минут за карьеру (1048).
Форвард «Пингвинс» получил малый штраф в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:4).
Россиянин (1048 минут штрафа в 1043 играх в рамках регулярок) повторил клубный рекорд Кевина Стивенса (1048 в 522).
В игре с «Пантерс» Малкин сделал 40-ю результативную передачу в сезоне. На его счету стало 63 (23+40) очка в 62 играх.
По числу сезонов за «Питтсбург» с 40+ передачами (11) он уступает только Сидни Кросби (14) и Марио Лемье (12).
Сегодня Евгений (17:29, 4:31 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ, сделал 1 блок, допустил 1 потерю и выиграл 63% вбрасываний.
Малкин стал ту-веем или у Питтов настолько плохо оборонительными центрами что его выпускают. Помнитсябыли сезоны когда за весь сезон он в среднем проводил по 5 секунд в меньшинстве