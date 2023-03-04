Отрыв «Зенита» от «Спартака» вырос с 6 до 8 очков

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» увеличил отрыв от «Спартака» по итогам 18-го тура Мир РПЛ.

«Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» (2:2), а «Зенит» на своем поле победил «Пари НН» (3:0).

Отрыв клуба из Санкт-Петербурга, лидирующего в таблице (45 очков), от красно-белых вырос с 6 до 8 баллов.

«Спартак» набрал 37 очков и на эту минуту занимает второе место. Его может опередить «Ростов» (35), если сегодня выиграет у «Локомотива».

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61 комментарий

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Назар Игорь
Салихова уже готовится опротестовать победу Зенита, судья был куплен, поле слишком зелëное и Малком живëт без прописки.
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Роман
Ответ Tille
Лол, из-за судейской ошибки Спартак не выиграл, а на болотах фейерверки и фестиваль остроумия. Какие прекрасные все же люди болеют за Зенит:)
приезжая в запитер видешь всех этих древлян и ингермаландцев..такое себе зрелище скажем прямо
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Eric_Cartman
Опять во всем виноват Зенит. Народная команда была в 2х победах, уже в трёх, да что же это такое. Заговор против народной команды!
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Сергей Низовкин
Ответ cektor
Зенит красиво вернулся ! Очередное чемпионство за Питером !
А какой смысл в этом чемпионстве????
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Do Cent
Как же стыдно и смешно смотреть на этот политпроект,который затеяла кучка людей. Не все же в славном городе такие! Наверняка очень много честных и порядочных людей. Представляю как им сейчас стыдно.
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Сергей Костюк
Ответ Сергей Костюк
Внимание
Надо свои забивать
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сосед царя
Неплохо сыграли, почти без брака, уверенно. С чем Питер и пздравляю.
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Злодей Спб
Ответ Tille
Лол, из-за судейской ошибки Спартак не выиграл, а на болотах фейерверки и фестиваль остроумия. Какие прекрасные все же люди болеют за Зенит:)
Какое нам дело до московских середняков. Мы их матчи не смотрим. Нам важно как сыграл Зенит. А сегодня Зенит сыграл хорошо = +5 к Морали

Праздник-праздник, все бежим за добавкой :)
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Роман
Ответ Hong Kil
Это по человечески, а по дельфиньему отрыв не увеличился.
мешков это ваш продажный судья, который сегодня сыграл в очередной раз за сенит. Скоро ыаш дед вип болельщик уйдёт ч ним вместе уйдёт и ииллер и не будет никаких зенитом сильных...с пари будете играть за 10 место
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Красная стрела
Ничего страшного. Нужно бороться до конца. Зенит ещё не раз оступится обыграть команду, который руководит непонятно кто, это не показатель.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ xyg2rdwzx4
Как так, Соболев же сказал что Спартак выиграл
Спартак выиграл и Зенит выиграл. Но есть нюанс©🌚
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Сергей Костюк
Ответ theDoctor
И это хорошо!
Наука впредь
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Сергей Низовкин
Ответ Иван Новиков
Ну это уже заявка на Лигу чемпионов.
Не видать им Лиги Чемпионов как своей жопы и остальным тоже здесь уже не спорт а политика!!!!
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Борис Лопатин
Вот это мы дали сегодня МанСити! Малком! Мостовой! Ероха даже из-за штрафной решает в своем стиле, в два касания! Больше всех понравился Реннан - уверенность топовая
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Давид Золотов
Ответ CoMoBo3
Дырку от ромбика вам, а не кубок 😎
Тогда возьмём с жены СоМоВоЗа
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Эдуард Суровый
Ответ Олег Ивакин
Да пусть подавятся таким очередным гнилым чемпионством. Придёт время, все их делишки выплывут наружу. Шила в Мешке не утаишь!
Может и 17 год всплывёт
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Эдуард Суровый
Ответ Дмитрий Тихонов
На азиатскую лигу чемпионов))
Хотя-бы на неё
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Пётр Смирнов
Отличный матч. Малком вообще сегодня в атаке задавал тон, равно как и Мостовой. Ренан классно дебютировал
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Tille
Лол, из-за судейской ошибки Спартак не выиграл, а на болотах фейерверки и фестиваль остроумия. Какие прекрасные все же люди болеют за Зенит:)
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-7
-7
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San9
Малком красава, видно воодушевился интересом от ПСЖ). Ну и Ероха наш русский Модрич). Ренан, кстати, вполне достойно.
+1
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Роман
Ответ Трусики Бочкаревой
чемпионство реально, 6 очков можно отыграть и тд и тп, а на деле еле еле отскочили дома от Урала, который должен был выиграть
ты футбол смотришь тем местом на котором сидишь...Спартак играл весь матч лучше Урала, даже по статистике, если ты смотришь своей жирной в дно что это так.
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-3
-3
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Олег Ивакин
Да пусть подавятся таким очередным гнилым чемпионством.
Придёт время, все их делишки выплывут наружу.
Шила в Мешке не утаишь!
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-2
-2
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закрыт по беспределу
Не без помощи Мешкова
0
-3
-3
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Данко Лазович
Вперед Ростов!)) надо гнать это недоразумение со второго места)
+1
0
+1
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Dmitriy
Дальше больше 😎
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