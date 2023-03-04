Отрыв «Зенита» от «Спартака» вырос с 6 до 8 очков

«Зенит» увеличил отрыв от « » по итогам 18-го тура Мир .

«Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» (2:2), а « » на своем поле победил «Пари НН» (3:0).

Отрыв клуба из Санкт-Петербурга, лидирующего в таблице (45 очков), от красно-белых вырос с 6 до 8 баллов.

«Спартак» набрал 37 очков и на эту минуту занимает второе место. Его может опередить « » (35), если сегодня выиграет у «Локомотива».

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