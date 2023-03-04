Отрыв «Зенита» от «Спартака» вырос с 6 до 8 очков
«Зенит» увеличил отрыв от «Спартака» по итогам 18-го тура Мир РПЛ.
«Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» (2:2), а «Зенит» на своем поле победил «Пари НН» (3:0).
Отрыв клуба из Санкт-Петербурга, лидирующего в таблице (45 очков), от красно-белых вырос с 6 до 8 баллов.
«Спартак» набрал 37 очков и на эту минуту занимает второе место. Его может опередить «Ростов» (35), если сегодня выиграет у «Локомотива».
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Праздник-праздник, все бежим за добавкой :)
Придёт время, все их делишки выплывут наружу.
Шила в Мешке не утаишь!