  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
7

Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»

Защитник «Рубина» Нижегородов: ждите меня в «Реале» через полгодика.

Защитник «Рубина» Константин Нижегородов пошутил насчет своего перехода в «Реал».

— За счет чего отвоевали место в основном составе?

— Трудно сказать. Мы с Рашидом Маматкуловичем Рахимовым часто разговаривали о моей игре. Благодарен ему за доверие, за то, что дает мне игровые минуты. Наверное, заслужил это своей работой.

— Рассчитываете продолжить так выступать после зимней паузы?

— Конечно. Вообще ждите меня в мадридском «Реале» через полгодика — сейчас переговоры идут (смеется).

— Уже зовут туда?

— Зовут-зовут. Но я не знаю, как у меня получится уйти, отпустит ли Рашид Маматкулович. Будем с ним разговаривать.

— Я оценил вашу шутку, но то, что она была про «Реал», это не случайно?

— Не знаю, нравится «Реал». Вспомнил, как мой дядя Илья Цымбаларь забил ему со штрафного за «Спартак».

— А я думал, вы вспоминаете, как «Локомотив» с вашим отцом в составе сыграл с «Реалом» в гостях вничью (2:2).

— Это тоже помню. Мне повезло, что у меня и отец, и дядя играли против «Реала». Причем довольно успешно (улыбается), – сказал Нижегородов.

Что делать с Хаби Алонсо?29986 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoКонстантин Нижегородов
logoЛа Лига
logoРубин
logoРеал Мадрид
Геннадий Нижегородов
logoпремьер-лига Россия
logoИлья Цымбаларь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игнашевич об Алонсо и игроках «Реала»: «Слив тренера невозможен на высоком уровне – все сразу это увидят. Применительно к «Мадриду» – это вообще обидно»
12 декабря, 14:41Видео
Главные новости
Алонсо об объятиях с Винисиусом: «Мы все делаем общее дело. «Реал» должен сохранить набранный ход, единство – это фундамент»
42 минуты назад
Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. «Ювентус» был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»
57 минут назад
Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти. Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»
сегодня, 22:31
«Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 4 очка. «Вильярреал» отстает на 8 баллов при двух матчах в запасе, «Атлетико» – на 9. «Бетис» сыграет в понедельник
сегодня, 22:18
Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после контакта с Тенальей в конце 2-го тайма. Судья не дал «Реалу» пенальти
сегодня, 22:13Фото
Винисиус не забивает за «Реал» 13 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября
сегодня, 22:01
Винисиус обнялся с Алонсо после голевого паса на Родриго. Сообщалось, что у вингера «Реала» конфликт с тренером
сегодня, 21:58Фото
Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Сельта» победила «Атлетик», «Севилья» разгромила «Овьедо»
сегодня, 21:57Live
«Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 2:1. Мбаппе забил с паса Беллингема, Родриго – с передачи Винисиуса
сегодня, 21:56
Родриго забил за «Реал» во втором матче подряд – «Алавесу». Это первый гол вингера в сезоне Ла Лиги
сегодня, 21:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й
сегодня, 22:26
«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних матчей в Серии А. Дальше – «Рома»
сегодня, 21:53
Холанд выложил фото в полотенце на «Селхерст Парк»: «Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас»
сегодня, 21:41
«Боруссия» Дортмунд о теракте в Сиднее: «Ханука, праздник огней, чудовищно омрачена. Выражаем глубокие соболезнования»
сегодня, 21:18
Хендерсон посвятил Жоте свой 1-й гол за «Брентфорд», отпраздновав в стиле Диогу: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в «Ливерпуле»»
сегодня, 21:12
Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»
сегодня, 20:58
Лаутаро после 2:1 с «Дженоа»: «Мы стараемся, чтобы «Интер» был на вершине, хотим этого добиться. Мы совершенствуемся и надеемся принести радость болельщикам»
сегодня, 20:56
Гол Беллингема «Алавесу» в 1-м тайме отменен из-за попадания мяча в руку хавбека «Реала» перед ударом
сегодня, 20:55Фото
Матч «Марселя» с «Монако» в Лиге 1 начался с 12-минутной задержкой из-за задымления, вызванного файерами
сегодня, 20:35
Головин о Погба в «Монако»: «Физически вообще не готов. Не сказать, что стал партнером, ему пока тяжело»
сегодня, 20:23