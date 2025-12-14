Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»

Защитник «Рубина» Нижегородов: ждите меня в «Реале» через полгодика.

Защитник «Рубина » Константин Нижегородов пошутил насчет своего перехода в «Реал ».

— За счет чего отвоевали место в основном составе?

— Трудно сказать. Мы с Рашидом Маматкуловичем Рахимовым часто разговаривали о моей игре. Благодарен ему за доверие, за то, что дает мне игровые минуты. Наверное, заслужил это своей работой.

— Рассчитываете продолжить так выступать после зимней паузы?

— Конечно. Вообще ждите меня в мадридском «Реале» через полгодика — сейчас переговоры идут (смеется).

— Уже зовут туда?

— Зовут-зовут. Но я не знаю, как у меня получится уйти, отпустит ли Рашид Маматкулович. Будем с ним разговаривать.

— Я оценил вашу шутку, но то, что она была про «Реал», это не случайно?

— Не знаю, нравится «Реал». Вспомнил, как мой дядя Илья Цымбаларь забил ему со штрафного за «Спартак».

— А я думал, вы вспоминаете, как «Локомотив» с вашим отцом в составе сыграл с «Реалом» в гостях вничью (2:2).

— Это тоже помню. Мне повезло, что у меня и отец, и дядя играли против «Реала». Причем довольно успешно (улыбается), – сказал Нижегородов.