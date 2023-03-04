Медведев выиграл третий титул за три недели и снова станет первой ракеткой России

обыграл в финале в Дубае прошлогоднего чемпиона – 6:2, 6:2.

Счет в личных встречах на уровне ATP стал 5:2 в пользу Медведева. Теперь его баланс в матчах с соперниками из топ-10 – 33:33.

Медведев одержал 14-ю победу подряд. Это вторая по продолжительности победная серия в его карьере: на стыке 2020-го и 2021-го он выиграл 20 матчей.

Медведев взял третий титул за три недели: до этого он стал чемпионом турниров ATP 500 в Роттердаме и ATP 250 в Дохе. В целом это его 18-й титул в ATP-туре.

Медведев одержал 19-ю победу в 2023-м и обошел , став единоличным лидером сезона по этому показателю.

По итогам турнира Медведев снова станет первой ракеткой России. Он будет шестым в рейтинге , а Рублев – седьмым.

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