Медведев выиграл третий титул за три недели и снова станет первой ракеткой России

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев обыграл в финале в Дубае прошлогоднего чемпиона Андрея Рублева – 6:2, 6:2.

Счет в личных встречах на уровне ATP стал 5:2 в пользу Медведева. Теперь его баланс в матчах с соперниками из топ-10 – 33:33.

Медведев одержал 14-ю победу подряд. Это вторая по продолжительности победная серия в его карьере: на стыке 2020-го и 2021-го он выиграл 20 матчей.

Медведев взял третий титул за три недели: до этого он стал чемпионом турниров ATP 500 в Роттердаме и ATP 250 в Дохе. В целом это его 18-й титул в ATP-туре.

Медведев одержал 19-ю победу в 2023-м и обошел Кэмерона Норри, став единоличным лидером сезона по этому показателю.

По итогам турнира Медведев снова станет первой ракеткой России. Он будет шестым в рейтинге ATP, а Рублев – седьмым.

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21 комментарий

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dn95hkhrt6
Ответ nick-basil
Этот теннис единственная отдушина. Дай бог и в Британии нашим сыграть
Согласен, UFC и Теннис )
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costa0545
Как оказалось, что Дане не надо ничего менять, а только вернуться к тому, что он умеет, он даже против не любимых сеточников, классно их стал обводить, хотя казалось, что всё, пришло время менять стиль, а нет он его, и он работает)))
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MihuS
Даня в полном порядке, ждём продолжения победной серии!!!
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ivan 07
Молодец.
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Sincere
20-й титул в этом году надо по-любому оформить)
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Павел Широков
Даня просто монстр!!! Так держать!!!
+1
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Shamarin
Ответ Дима Миронов
победители Дубае 2021 Карацев 2022 Рублев 2023 Медведев 2024 кто?
Карац Медведьевич Рублёв
+1
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+1
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Додик Аксель
Даня набрал свою оптимальную спортивную форму, хорош функционально и психологически. Удачи на следующих турнирах !
+6
-1
+5
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rusichi
Молодец!!!
+1
0
+1
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Dym86
Ответ Дима Миронов
победители Дубае 2021 Карацев 2022 Рублев 2023 Медведев 2024 кто?
Сафиуллин!
+2
0
+2
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bobodo12
Ответ Дима Миронов
победители Дубае 2021 Карацев 2022 Рублев 2023 Медведев 2024 кто?
Котов
+4
0
+4
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zy888.8
Ну с такой игрой в треху вернётся.
+8
0
+8
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Rodgeras
Круто!!! Теперь на очереди четвёртый! Он сможет!
+5
-1
+4
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Константин Сапрыкин
Ответ Дима Миронов
победители Дубае 2021 Карацев 2022 Рублев 2023 Медведев 2024 кто?
Донцов
+10
-1
+9
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zy888.8
Ответ Дима Миронов
победители Дубае 2021 Карацев 2022 Рублев 2023 Медведев 2024 кто?
Хачанов
+38
0
+38
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Матвей Суицидин
вот бы и в США продолжил, надо косить очки пока грунт не наступил
+16
0
+16
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Хитли
Даниил - мощь! Очень хочется, чтобы у него хватило сил и энергии на Индиан-Уэллс. Для еще большей уверенности необходимо выиграть Мастерс.
+18
0
+18
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инок
Вот и стало ясно всем в очередной раз - Медведев первая ракетка России
+14
-1
+13
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Дима Миронов
победители Дубае
2021 Карацев
2022 Рублев
2023 Медведев
2024 кто?
+44
0
+44
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nick-basil
Этот теннис единственная отдушина. Дай бог и в Британии нашим сыграть
+24
-1
+23
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Sanan1908
Что творит а ! Набрал отличную форму! Браво 👏🏼 как-то слишком буднично выиграл)
+10
0
+10
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