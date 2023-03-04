Гран-при Бахрейна-2023. Онлайн квалификации. Сарджент, Магнуссен, Пиастри, де Врис и Гасли выбыли после первого сегмента

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В Бахрейне началась первая квалификация «Формулы-1» сезона-2023.

Следить за событиями сессии можно на странице нашего онлайна:

Алонсо – главный сюрприз первого Гран-при. Хватит ли скорости для поула?

Международный автодром Бахрейна
4 марта 2023 года
Квалификация
1-й сегмент
 
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.30,993
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,064
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,101
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,165
5. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,191
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,211
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,302
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,407
9. Алекс Албон («Уильямс») +0,468
10. Серхио Перес («Ред Булл») +0,486
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,511
12. Эстебан Окон («Альпин») +0,515
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,550
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,622
15. Ландо Норрис («Макларен») +0,659
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Логан Сарджент («Уильямс») +0,659
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,899
18. Оскар Пиастри («Макларен») +1,108
19. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,128
20. Пьер Гасли («Альпин») +1,188
 

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148 комментариев

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artembabich666
У Альпин и Макларен по одному представителю в Q2. Спад налицо. А вот АТ не так плохи, как казалось.
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Антон Якимцев
Ответ _Nibelungen_
Халк пришел и сразу развалил Магу, есть еще вопросы зачем меняли донного Шуми?
Такой ты торопышка
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Анатолий Зубков
У Магнуссена такое лицо, как будто ему придётся лизать яйца Хюлькенбергу.
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Jurgen Klinsmann
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Что же за самовоз там у Астонов?
как минимум очень близко к топ3. что можно сказать что теперь в ф1 топ-4, что является успехом.
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_Nibelungen_
Халк пришел и сразу развалил Магу, есть еще вопросы зачем меняли донного Шуми?
+2
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Vegas Knight
Маки весь бюджет на динамическую рекламу на болиде спустили
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Кавабунга Шреддоголовый
Что же за самовоз там у Астонов?
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WINWOLF
Ответ Reff Kill
Пиастри явно стоило не ругаться с Альпин
Так и Альпин не особо пока, так что хз
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Reff Kill
Пиастри явно стоило не ругаться с Альпин
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Плотность бешеная На трассе в 90 секунд 1.12 между всеми пилотами)
Топы на всю не топили
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Merzus21
Ответ Streetbor
однорукий бандит в трехдесятых от деда. Гиспанцу несдобровать, когда канадец поправиться 😎
стролл в принципе дно в квалах всегда был причем.
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-2
-2
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Мария Голденштерн
Астоны пока 4й и 5й. Смотрим дальше. За РБ тревожно немного.
+1
-5
-4
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Grigpar
Ответ Анатолий Зубков
Да, дед Хюлькенберг красава.
Токсичность так и прет, Зубков. :)) Соберись. С твоей стороны это не гоночному. :)
+1
-2
-1
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Кавабунга Шреддоголовый
Сержант Логан молодец все равно. Тютелька в тютельку с Ландо
+1
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Merzus21
Ответ eXistenZ
Подскажите пожалуйста где Вы смотрите Ф1? ато у меня что-то ну ни как не идет трансляция в ВК.
в телеге станиславский, livetv.sx sky
0
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WINWOLF
Мак всё-таки ведро, надеюсь обновления поправят дела, но... чем они вообще занимались в межсезонье?
+6
0
+6
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mishakmv96
У Сарджента мог быть шикарный дебют в виде Q2, но в отличии от Ландо ему дико не повезло
+2
-1
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
Халк хорош. Сразу Кевина победил. Уже хочется троллить Пиастри за его капризы, но пока не буду
+5
0
+5
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Streetbor
однорукий бандит в трехдесятых от деда. Гиспанцу несдобровать, когда канадец поправиться 😎
+4
-1
+3
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Мария Голденштерн
18 машин в 1 секунде - неплохо.)
+7
0
+7
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Плотность бешеная
На трассе в 90 секунд 1.12 между всеми пилотами)
+1
0
+1
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Reff Kill
А ничего так вилки-то едут
+4
0
+4
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Batt Monner
Ответ Анатолий Зубков
Все-таки надо было Феттеля брать на эту гонку. Было бы весело.
Потом бы Феттель отказался вылезать из болида)
0
0
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Vladimir RA108
Блин!!! Сарджент показал время, одинаковое с Норрисом с точностью до тысячной, и не прошёл дальше! Обидно до слёз. 😢
+1
-1
0
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WINWOLF
Сержант выше Пиастри и Де Вриса, о как
+3
0
+3
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