Гран-при Бахрейна-2023. Онлайн квалификации. Сарджент, Магнуссен, Пиастри, де Врис и Гасли выбыли после первого сегмента

В Бахрейне началась первая квалификация «Формулы-1» сезона-2023.

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Алонсо – главный сюрприз первого Гран-при. Хватит ли скорости для поула?

Международный автодром Бахрейна

4 марта 2023 года

Квалификация

1-й сегмент

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.30,993

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,064

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,101

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,165

5. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,191

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,211

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,302

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,407

9. Алекс Албон («Уильямс») +0,468

10. Серхио Перес («Ред Булл») +0,486

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,511

12. Эстебан Окон («Альпин») +0,515

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,550

14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,622

15. Ландо Норрис («Макларен») +0,659

Выбыли после первого сегмента:

16. Логан Сарджент («Уильямс») +0,659

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,899

18. Оскар Пиастри («Макларен») +1,108

19. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,128

20. Пьер Гасли («Альпин») +1,188

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