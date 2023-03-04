Гран-при Бахрейна-2023. Онлайн квалификации. Сарджент, Магнуссен, Пиастри, де Врис и Гасли выбыли после первого сегмента
В Бахрейне началась первая квалификация «Формулы-1» сезона-2023.
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Международный автодром Бахрейна
4 марта 2023 года
Квалификация
1-й сегмент
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.30,993
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,064
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,101
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,165
5. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,191
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,211
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,302
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,407
9. Алекс Албон («Уильямс») +0,468
10. Серхио Перес («Ред Булл») +0,486
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,511
12. Эстебан Окон («Альпин») +0,515
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,550
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,622
15. Ландо Норрис («Макларен») +0,659
Выбыли после первого сегмента:
16. Логан Сарджент («Уильямс») +0,659
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,899
18. Оскар Пиастри («Макларен») +1,108
19. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,128
20. Пьер Гасли («Альпин») +1,188
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На трассе в 90 секунд 1.12 между всеми пилотами)