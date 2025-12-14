«Вулверхэмптон» впервые проиграл 9 матчей подряд в чемпионате Англии. У «волков» 2 очка в 16 играх
«Вулверхэмптон» впервые в истории проиграл 9 матчей подряд в высшем дивизионе Англии.
Также «волки» установили еще один клубный антирекорд, доведя серию без побед в чемпионате до 20 игр.
В субботу «Вулверхэмптон» уступил в АПЛ «Арсеналу» (1:2) и после 16 матчей замыкает таблицу с 2 очками.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
