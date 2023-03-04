Джоковичу отказали во въезде в США – он не сможет сыграть в Индиан-Уэллс и Майами

Теги Новак Джокович ATP BNP Paribas Open Miami Open Теннис

Новак Джокович в марте не сможет въехать в США. Он просил, чтобы для него сделали исключение и разрешили попасть в страну без прививки от коронавируса, но получил отказ. Об этом сообщил американский сенатор Рик Скотт.

Он требует, чтобы в ситуацию вмешался президент США: «Джо Байден обязан СЕЙЧАС ЖЕ это исправить, дать исключение и позволить Джоковичу выступить в Штатах».

Власти США продлили запрет на въезд непривитых иностранцев до 11 мая. Если он не будет снова продлен, то серб сможет сыграть на US Open.

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71 комментарий

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Lavr17
Они просто боятся, что папка Джока с российским триколором на трибуны припрется
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Astin
Ответ Messer Madser
Истерика падающей империи
лет сто уже бойцы сусловых, андроповых и прочих кулинаров рассказывают как еще чуть чуть и вот они там все загнутся.. Вот прямо завтра! И так сотню лет..
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Nikolay Stavrogin
Ответ Messer Madser
Истерика падающей империи
Падает, вслед за долларом. Год за годом. Правда, в другую сторону
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Kudim41
Ответ любовник_твоей_мамки
А у вас есть инфа о пересечении им границ США?
А когда он в Канаду летает играть это не пересечение границы?
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Nikolay Stavrogin
Ответ Eugenie Nation
Хаха. Чел, норм ты отредактировал сообщение)) слился элитно
Я за него.
Дать ссылку на информацию , как запуск аутоиммунных заболеваний типа болезни бехтерева (анкилозирующий спондилит) и ревматоидный артрит (из-за которого Возняцки закончила карьеру) случился после вакцинации?
Или сам найдешь?
Надо быть совсем не в теме, чтобы не понимать, что "закон един для всех" и "правила есть правила" здесь не уместны, решения скорее политотные, а не с заботой о здоровье
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arseny572
Ожидаемо, нужно двигаться дальше. Поезжай к Рафе и треньти на пару грунт, РГ - это самое главное в этом сезоне. Нужно собраться на главные турниры.
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nick-basil
Американские сенаторы написали Байдену - тот может решить. Надеемся
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Messer Madser
Истерика падающей империи
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barsiksimba
Ответ Злобный Конь
С чем? С равенством всех перед законом?
Равенство всех перед законом!? Где-то засмеялся один парень по имени Хантер.
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Алекс Я
Ответ U. M. A. Muhammad
Удивительно конечно когда был Короновирус в самом разгаре везде во всех больницах сообщалось что толпы больных, да даже у нас на районе в каждом втором доме был карантин из-за ковида, за последний год ни разу не слышал что кто-то заболел из знакомых. Если у вас за год есть истории заболевших ковидом поделитесь пожалуйста информацией. Среди моих знакомых и родных никаких новостей о заболевших.
В Воронежской области сейчас каждый день по 300 заболевших,данные каждый день озвучивают.
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nick-basil
Джоковичу удар. Удар по теннису. ... Было три кривых года из-за чумы, теперь по инерции продолжается.
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Алекс Я
Ответ Денис Мартин
Опять американцы кругом плохие:) Где же вы все и ваши недовольства, когда в России что-то не так происходит. Куда вы все пропадает? Или вам нравится, что вас не считают за людей? Какая вам разница, что там в этой Америке, она на другом континенте и тебя она точно никак не задевает, ты дальше Казахстана не уезжал скорее всего, но почему-то тебя волнует демократия и законы страны, в которой ты даже теоретически никогда не появишься. Вы бы с таким рвением лучше за свою страну беспокоились, а не за чужую. У самих дырках на трусах, зато в чужие загялдываете. Ничего не имею против патриотов, но почему ваш патриотизм распространяется толькон на оскорбление всех вокруг стран и народов, а не на заботу о своей стране, в которой твоим же родителям и детям жить.
А у меня нет никаких проблем с жизнью в России.меня вме устраивает.если у тебя дырявые трусы ,то это твоя проблема.работай ,может и носки заодно поменяешь.
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nick-basil
Капец - лицемерие.
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StillInTheGame
Ответ любовник_твоей_мамки
А у вас есть инфа о пересечении им границ США?
как минимум, 17 декабря 2022 года играл в Торонто на территории Канады
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Анатолий Зыболов
Ответ Казимир Стыцько
Пусть едет в Россию. Медаль точно дед выпишет.
К вам я так понял не куда 😊
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Eugenie Nation
Ответ Piter Pchelenco
8
Хаха. Чел, норм ты отредактировал сообщение)) слился элитно
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U. M. A. Muhammad
Ответ goga70
Несколько человек из знакомых умерло. Переболело вообще много. Сам и семья не болели, хотя и не береглись особо. Прививался, надо было ложиться на операцию по кардио. Без прививки, отказывали в госпитализации. Регион проживания Москва и Ставрополь.
Соболезную.
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Eugenie Nation
Ответ Nikolay Stavrogin
Американцам не обязательно вакцинироваться. Где тут равенство и ваше любимое "закон един для всех" и "правила есть правила"?
К чему тут нытье. Закон уже пару лет действует, о нем прекрасно известно. Почему у всего тура нет проблем с вьездом в сша, а у джоковича есть.
Может дело в одном человеке, а не во всех окружающих?
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Казимир Стыцько
Пусть едет в Россию. Медаль точно дед выпишет.
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Злобный Конь
Ответ Nikolay Stavrogin
Американцам не обязательно вакцинироваться. Где тут равенство и ваше любимое "закон един для всех" и "правила есть правила"?
Так и не вакцинируйся,никто не заставляет. Но и про въезд в страну забудь. Закон суров,но это закон.
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Wladuha.13
"цивилизованный мир"
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cosset
наверное, сейчас Новак пожалел, что не заработал эти 500 очков в Дубае. хотя, может, его уже очки и не интересуют.
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Pikachu Pikachu
Ответ Leo Bonart
С каким еще равенством? Кайри Ирвинг уже вакцинировался?
Это что за чушь? Закон направлен на то, чтобы не было завозов из-за границы. И для всех въезжающих он един. А то, что у американцев есть на своей территории преимущества, так это нормально. Например, во многих странах есть запрет на въезд людей с судимостью, но, представьте себе, гражданам этих стран разрешено находиться на своей территории с судимостью.
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Egorov Evgeniy
Хреновые новости из хреновых краёв.
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BolxoB
В США фаны Рафазаи?)))
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