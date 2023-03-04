Джоковичу отказали во въезде в США – он не сможет сыграть в Индиан-Уэллс и Майами

в марте не сможет въехать в США. Он просил, чтобы для него сделали исключение и разрешили попасть в страну без прививки от коронавируса, но получил отказ. Об этом сообщил американский сенатор Рик Скотт.

Он требует, чтобы в ситуацию вмешался президент США: «Джо Байден обязан СЕЙЧАС ЖЕ это исправить, дать исключение и позволить Джоковичу выступить в Штатах».

Власти США продлили запрет на въезд непривитых иностранцев до 11 мая. Если он не будет снова продлен, то серб сможет сыграть на .

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