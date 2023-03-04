Джоковичу отказали во въезде в США – он не сможет сыграть в Индиан-Уэллс и Майами
Новак Джокович в марте не сможет въехать в США. Он просил, чтобы для него сделали исключение и разрешили попасть в страну без прививки от коронавируса, но получил отказ. Об этом сообщил американский сенатор Рик Скотт.
Он требует, чтобы в ситуацию вмешался президент США: «Джо Байден обязан СЕЙЧАС ЖЕ это исправить, дать исключение и позволить Джоковичу выступить в Штатах».
Власти США продлили запрет на въезд непривитых иностранцев до 11 мая. Если он не будет снова продлен, то серб сможет сыграть на US Open.
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Дать ссылку на информацию , как запуск аутоиммунных заболеваний типа болезни бехтерева (анкилозирующий спондилит) и ревматоидный артрит (из-за которого Возняцки закончила карьеру) случился после вакцинации?
Или сам найдешь?
Надо быть совсем не в теме, чтобы не понимать, что "закон един для всех" и "правила есть правила" здесь не уместны, решения скорее политотные, а не с заботой о здоровье
Может дело в одном человеке, а не во всех окружающих?