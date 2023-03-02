UFC 285: Джонс против Гана, Шевченко – Грассо и другие бои в Лас-Вегасе

Теги женские бои UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Коди Гарбрандт Валентина Шевченко Шавкат Рахмонов Сирил Ган UFC 285 Матеуш Гамрот Джефф Нил Джонс - Ган Лоик Раджабов Бокс/MMA/UFC

В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 285.

В главном событии пройдет бой за вакантный титул в тяжелом весе между Джоном Джонсом (26-1) и Сирилом Ганом (11-1).

В соглавном поединке чемпионка наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко (22-3) встретится с Алексой Грассо (15-3).

Другие бои:

Джефф Нил (15-4) – Шавкат Рахмонов (16-0);

Матеуш Гамрот (21-2) – Джэлин Тернер (18-6);

Бо Никал (5-0) – Джейми Пикетт (10-7);

Коди Гарбрандт (12-5) – Тревин Джонс (11-0);

Эстебан Рибович (11-0) – Лойк Раджабов (16-4-1).

Турнир стартует в 02:00 по московскому времени. Основной кард состоится не раньше 05:00, главный бой – не раньше 07:00. Посмотреть UFC 285 можно на официальной платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

Джон Джонс вернулся в UFC спустя три года: расстался с невестой и набрал 20+ кг

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий