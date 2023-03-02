UFC 285: Джонс против Гана, Шевченко – Грассо и другие бои в Лас-Вегасе
В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 285.
В главном событии пройдет бой за вакантный титул в тяжелом весе между Джоном Джонсом (26-1) и Сирилом Ганом (11-1).
В соглавном поединке чемпионка наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко (22-3) встретится с Алексой Грассо (15-3).
Другие бои:
Джефф Нил (15-4) – Шавкат Рахмонов (16-0);
Матеуш Гамрот (21-2) – Джэлин Тернер (18-6);
Бо Никал (5-0) – Джейми Пикетт (10-7);
Коди Гарбрандт (12-5) – Тревин Джонс (11-0);
Эстебан Рибович (11-0) – Лойк Раджабов (16-4-1).
Турнир стартует в 02:00 по московскому времени. Основной кард состоится не раньше 05:00, главный бой – не раньше 07:00. Посмотреть UFC 285 можно на официальной платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».
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