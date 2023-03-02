UFC 285: Джонс против Гана, Шевченко – Грассо и другие бои в Лас-Вегасе

В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 285.

В главном событии пройдет бой за вакантный титул в тяжелом весе между (26-1) и (11-1).

В соглавном поединке чемпионка наилегчайшего дивизиона (22-3) встретится с Алексой Грассо (15-3).

Другие бои:

Джефф Нил (15-4) – (16-0);

Матеуш Гамрот (21-2) – Джэлин Тернер (18-6);

Бо Никал (5-0) – Джейми Пикетт (10-7);

(12-5) – Тревин Джонс (11-0);

Эстебан Рибович (11-0) – Лойк Раджабов (16-4-1).

Турнир стартует в 02:00 по московскому времени. Основной кард состоится не раньше 05:00, главный бой – не раньше 07:00. Посмотреть UFC 285 можно на официальной платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

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