Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»

Первый тренер Сафонова: Матвей должен играть в «ПСЖ» по спортивному принципу.

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ » Матвея Сафонова , считает, что россиянин не слабее своего конкурента Люка Шевалье .

«В каждом матче на Сафонове огромное давление. Участие в предстоящих матчах зависит в первую очередь от восстановления Шевалье. В этих трех матчах Матвей сыграл уверенно, с «Атлетиком» (0:0) он получил самую высокую оценку.

По спортивному принципу Сафонов должен играть в основном составе в предстоящих матчах. Я бы не сказал, что Матвей уступает Шевалье. Видимо, у француза в контракте имелся пункт, чтобы он играл в старте всегда. Потому что по игровым качествам Сафонов не слабее его», – сказал Чистяков.