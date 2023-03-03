Лыжи. «Чемпионские высоты». Непряева, Степанова, Кулешова, Истомина, Прокофьева выступят в классическом масс-старте на 30 км

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4 марта на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке пройдет женский классический масс-старт на 30 км. 

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Женщины

Масс-старт, 30 км, классический стиль

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Анастасия Прокофьева

2. Екатерина Смирнова

3. Вероника Степанова

4. Наталья Непряева

5. Мария Истомина

6. Лидия Горбунова

7. Анастасия Кулешова

8. Диана Артемьева

9. Ольга Жолудева

10. Майя Якунина

11. Мария Гущина

12. Алена Баранова

13. Яна Кирпиченко

14. Евгения Крупицкая...

21. Дарья Непряева

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание трансляций Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты»

1 комментарий

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Алексей Никитин
Непряева, Истомина, Кулешова
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