Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сирил Ган UFC 285 Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

В рамках UFC 285 состоялся главный бой вечера, в котором встретились Джон Джонс и Сирил Ган.

Джонс победил удушающим приемом (гильотина) в первом раунде и завоевал вакантный титул в тяжелом весе.

Для Джонса этот бой стал первым с февраля 2020-го.

Джон Джонс возвращается в октагон спустя три года и подерется за пояс с Ганом: онлайн UFC 285

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188 комментариев

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Тот же Франкенштейн
Ган испугался, ментально сломался
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besik
Ответ Genocide all night
так как Федор мог попасться на допинге если его не проверяли на него никогда в жизни ?
Применял он его или нет не можешь занять не ты не я, а свои домыслы оставь для других
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Aram Ambarsumyan
Просто восхищение Джон Джонс! Благословлённый будет побеждать и дальше всем назло, и не забывайте он благословен самим Иисусом Христом! Джон дальше только победы!
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Andre*
Ответ AveCaezar
Победа победой, но бой- разочарование Ничего не понятно - никто не успел себя показать. До сих пор не ясно, чего ждать от Джонса после возвращения. Наверное, тем интереснее в будущем
Кроме боя с Миочичем там не на кого смотреть
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besik
Ответ Александр Г.
Он допинг оспорил учии матчасть, его оправдали
Матчасть надо учить таким как ты, когда туфту тут толкают
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Genocide all night
Ответ besik
А вот это уже из разряда "написано на заборе" факт в том что Джонс на них попался а Федоринет, и вообще без разницы что там было а что нет!
так как Федор мог попасться на допинге если его не проверяли на него никогда в жизни ?
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Andre*
Ответ SiberMK
Ну вот хваленая новая сила тяжелого дивизиона в лице Гана, которого Бонс как щенка убрал. Статус ГОАТа неоспоримо за Джонсом
Это лишь показывает днище тяжелого веса в UFC.
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besik
Ответ Genocide all night
при всем уважении, Федор и не дрался в лигах где есть допинг контроль .
А вот это уже из разряда "написано на заборе" факт в том что Джонс на них попался а Федоринет, и вообще без разницы что там было а что нет!
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Andre*
Ответ Александр Г.
Он допинг оспорил учии матчасть, его оправдали
Его Дана отмыл. Можно только гадать сколько занесли зеленых USADA
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Lucky Ingvarr
Ответ Zomourning33
При этом его, вроде бы, за всю карьеру только Гусь переводил.
Кормье тоже смог разок.
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Тот же Франкенштейн
Ответ Мадина Уйгурова
Джонс без сомнения лучший боец, но блин, какая-то шляпа, а не бой был)))) слишком долго ждала Джонса, хотела посмотреть его арсенал в тяжах подольше, а тут Ган просто сел на жопу и задохнулся быстро. ничего не понятно)))
с Волковым или Павловичем покажет, возможно и Миочич даст бой
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Andre*
Ответ АланСмити
Истории с допингом никогда не позволят ему быть в этом статусе.
Согласен. Джонс замазался в допинге и это никогда не забудут
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Тот же Франкенштейн
Ответ London.is.blue
Те, кто пишет про договорняк 🤣 Джонс борется с 5 класса, Ган занимается мма 5 лет) Для Джонса бросить и засабмитить танцора - это все равно что зубы почистить. Джонс Кормье бросал, полуфиналиста олимпиады) Случилось следующее - величайший вышел за своим поясом, Ган наложил в штаны и растерялся. Его просто растоптал хозяин мма))
всё верно, вообще нужно быть недалёким, чтобы думать, что Сирил променял возможность выиграть пояс на миллионы зелени!

Титул сильнейшей лиги мира, победа над величайшим, последующая слава и опять же деньги, я уж не говорю про вписание своего имени в историю и всё это променять на несколько миллионов?, что за бред?, так могут думать только люди, которые никогда спортом не занимались!
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Александр Г.
Ответ besik
Но в отличии от Джонса на допинге не попадался
Он допинг оспорил учии матчасть, его оправдали
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Shelby4444
Ответ Сергей Шайтаров
На сайте пишут что сабмишном закончил.значит одна ставка зашла
ясно, растёт значит Дрейк в этом областе
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Genocide all night
Ответ besik
Но в отличии от Джонса на допинге не попадался
при всем уважении, Федор и не дрался в лигах где есть допинг контроль .
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Тот же Франкенштейн
Джонс даже не вспотел, может вечером подраться со Стипе))
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Tumypu4
Ответ Nojevilka
Сборная Аргентины сняла раньше)
Он ставку ту проиграл, он ставил на основное время
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Jhon
Надеюсь долгого простоя у Джонса не будет.
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Сергей Шайтаров
Ответ Shelby4444
ПАЦАНЫ СТАВКА ДРЕЙКА ПРОШЛА?
На сайте пишут что сабмишном закончил.значит одна ставка зашла
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Баркамол Абдулла
Ответ los merengues
оба люди?
Только это
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SiberMK
Ответ wav
по уважительнее надо! всем бойцам респект за шоу.
Шоу было в бою Шавката с Нилом, Валентины с Грассо, а в главном бою был лютейший декласс. Ган ограничен, что показал Нганну, который бороться не умеет, это же подтвердил убедительно и Бонс. Гана сейчас свести с Блейдсом и бонифаций вытрет пол французом.
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Сяява
Ответ London.is.blue
Те, кто пишет про договорняк 🤣 Джонс борется с 5 класса, Ган занимается мма 5 лет) Для Джонса бросить и засабмитить танцора - это все равно что зубы почистить. Джонс Кормье бросал, полуфиналиста олимпиады) Случилось следующее - величайший вышел за своим поясом, Ган наложил в штаны и растерялся. Его просто растоптал хозяин мма))
Трудно не согласиться, Ган просто мандраж выхватил, как перед удавом.
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Владимир Мироненко
Ответ Alexander S
Да уж. Как вспомнить бой против Нганну, так он такие вертушки там выбрасывал, а тут....
С Туавасой вспомните бой
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Ермолов генерал
Ответ Серго919191
А где,, легенда,, про которую так много было сказано? Это что за жалкое подобие титульного боя? Им бы поучиться у женщин которые перед ними бились. Господи джонс очередной фуфел, даже крови не было
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