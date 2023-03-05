Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC

В рамках UFC 285 состоялся главный бой вечера, в котором встретились Джон Джонс и .

Джонс победил удушающим приемом (гильотина) в первом раунде и завоевал вакантный титул в тяжелом весе.

Для Джонса этот бой стал первым с февраля 2020-го.

Джон Джонс возвращается в октагон спустя три года и подерется за пояс с Ганом: онлайн UFC 285