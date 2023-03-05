Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC
В рамках UFC 285 состоялся главный бой вечера, в котором встретились Джон Джонс и Сирил Ган.
Джонс победил удушающим приемом (гильотина) в первом раунде и завоевал вакантный титул в тяжелом весе.
Для Джонса этот бой стал первым с февраля 2020-го.
Джон Джонс возвращается в октагон спустя три года и подерется за пояс с Ганом: онлайн UFC 285
Титул сильнейшей лиги мира, победа над величайшим, последующая слава и опять же деньги, я уж не говорю про вписание своего имени в историю и всё это променять на несколько миллионов?, что за бред?, так могут думать только люди, которые никогда спортом не занимались!